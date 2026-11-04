  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. दीपावली
  4. On night of Diwali these signs are considered a symbol of arrival of Goddess Lakshmi
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 4 November 2026 (19:08 IST)

दीपावली की रात इन संकेतों को माना जाता है मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक

Maa Lakshmi is seated on a lotus flower
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 4 Nov 2026 (19:54 IST)
google-news
Deepawali 2026: दीपावली की पावन रात केवल दीपों के उजाले की ही रात नहीं होती, बल्कि यह मां लक्ष्मी के स्वागत और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे मंगलमय अवसर भी माना जाता है। सनातन परंपरा और लोक मान्यताओं के अनुसार, इस रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जब मां लक्ष्मी का आगमन किसी घर में होने वाला होता है, तो प्रकृति और वातावरण में कुछ विशेष परिवर्तन और संकेत महसूस होते हैं। आइए इन पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़े संकेतों को मां लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक को लेकर विस्तार से समझते हैं... 
 

जीव-जंतुओं से मिलने वाले शुभ संकेत

प्रकृति और जीव-जंतुओं को मां लक्ष्मी का वाहक या संदेशवाहक माना गया है। दीपावली की रात इनका आगमन बहुत खास अर्थ रखता है। उल्लू को धन की देवी मां लक्ष्मी का आधिकारिक वाहन माना जाता है। यदि दीपावली की मध्यरात्रि आपको अपने घर की छत पर, आसपास किसी पेड़ पर उल्लू बैठा दिखाई दे या उसकी सुरीली हुक (आवाज) सुनाई दे, तो यह इस बात का सीधा संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक दे चुकी हैं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं।

छछूंदर का गृह प्रवेश

सामान्य दिनों में भले ही लोग छछूंदर को देखकर अनदेखा कर दें, लेकिन दीपावली की रात इसका घर में आना और चारों ओर चक्कर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार, छछूंदर अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लाती है और जिस घर में यह घूमती है, वहां से कंगाली और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।
 

बिल्ली का दूध पीना

दीपावली की रात अगर कोई बिल्ली चुपके से आपके घर में दाखिल होकर रखा हुआ दूध पी जाए, तो इसे बुरा शकुन मानने की भूल न करें। लोक मान्यताओं के अनुसार, यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले पूरे वर्ष आपके घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और बरकत बनी रहेगी।

त्रिदेवियों के रूप में छिपकली

दीपावली की रात घर के भीतर या आसपास कुछ खास चीजों का दिखाई देना भी देवी लक्ष्मी की असीम कृपा का सूचक है। यूं तो छिपकली का दिखना आम बात है, परंतु दीपावली की रात (विशेष रूप से पूजा स्थल या तिजोरी के आसपास) छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने का प्रतीक माना जाता है। यदि इस पावन रात आपको एक साथ तीन छिपकलियां दिखाई दे जाएं, तो इसे 'त्रिदेवी' (लक्ष्मी, सरस्वती और काली) का आशीर्वाद माना जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार करता है।

झाड़ू या सफाई का दृश्य

झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही एक भौतिक स्वरूप माना जाता है, जो घर से अलक्ष्मी और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। दीपावली की रात या अगले दिन तड़के यदि आपको झाड़ू दिखे या कोई व्यक्ति सफाई करता नजर आए, तो यह जीवन से पुरानी परेशानियों के समाप्त होने और नए समृद्ध दौर के शुरू होने का इशारा है।
 

अचानक गिरा हुआ सिक्का या धन मिलना

यदि दीपावली की रात आपको पूजा स्थल के पास, घर के आंगन में या रास्ते में कोई सिक्का गिरा हुआ मिले, तो इसे साधारण धन न समझें। यह मां लक्ष्मी का प्रत्यक्ष प्रसाद माना जाता है। इस सिक्के को स्वच्छ जल से धोकर, तिलक लगाकर लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में रख लें; यह तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देता।

दिव्य ध्वनियों की गूंज

दीपावली की रात सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दौरान मिलने वाले महसूस होने वाले संकेत मन को असीम शांति देते हैं। यदि दीपावली की रात ध्यान या पूजन के दौरान आपको अचानक कहीं दूर से शंख की ध्वनि, मंदिरों की घंटियों की आवाज या मंजीरे का सुरीला स्वर सुनाई दे, तो समझ लें कि आपके घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। यह ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि आपके घर में सकारात्मक और दैवीय शक्तियों का वास हो चुका है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? जानिए इसका धार्मिक महत्व

दीपावली की रात इन संकेतों को माना जाता है मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक

दीपावली की रात इन संकेतों को माना जाता है मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीकDeepawali 2026: दीपावली की पावन रात केवल दीपों के उजाले की ही रात नहीं होती, बल्कि यह मां लक्ष्मी के स्वागत और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे मंगलमय अवसर भी माना जाता है। सनातन परंपरा और लोक मान्यताओं के अनुसार, इस रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जब मां लक्ष्मी का आगमन किसी घर में होने वाला होता है, तो प्रकृति और वातावरण में कुछ विशेष परिवर्तन और संकेत महसूस होते हैं। आइए इन पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़े संकेतों को मां लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक को लेकर विस्तार से समझते हैं...

दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? जानिए इसका धार्मिक महत्व

दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? जानिए इसका धार्मिक महत्वDeepawali 2026: दीपावली का त्योहार रोशनी, खुशियों और उत्साह का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर घरों की साफ-सफाई करने से लेकर दीप जलाने, पूजा-पाठ करने और पकवान बनाने तक कई परंपराओं का पालन किया जाता है। इन्हीं परंपराओं में रंगोली बनाना भी विशेष महत्व रखता है। दीपावली के दिनों में घर के मुख्य द्वार, आंगन और पूजा स्थल पर रंग-बिरंगे रंगों, फूलों और चावल के आटे से सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। दीपावली पर कैसे शुरू हुई रंगोली बनाने की परंपरा? आइए जानते हैं इसका धार्मिक महत्व और इससे जुड़ी मान्यताएं...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 05 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय05 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 05 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

दीपावली पर क्यों होती है मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा? जानिए पौराणिक मान्यताएं

दीपावली पर क्यों होती है मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा? जानिए पौराणिक मान्यताएंDeepawali 2026: दीपावली का पर्व भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में विशेष स्थान रखता है। यह त्योहार केवल दीप जलाने, घर सजाने और मिठाइयां बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ सुख-समृद्धि, शुभता, ज्ञान और सकारात्मकता की कामना भी जुड़ी हुई है। इस पर्व पर विशेष रूप से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। दीपावली पर क्यों होती है मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा? आइए जानते हैं इस परंपरा का खास रहस्‍य...

भाई दूज पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा? जानिए इसकी रोचक धार्मिक परंपरा

भाई दूज पर क्यों की जाती है यमराज की पूजा? जानिए इसकी रोचक धार्मिक परंपराBhai Dooj 2026: दीपावली का त्योहार केवल रोशनी, खुशियों और धन-समृद्धि का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह परिवार और रिश्तों की मिठास को भी अपने साथ लेकर आता है। दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम पर्व भाई दूज भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास को समर्पित है। इस दिन भाई-बहन के प्रेम के साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का भी विशेष महत्व है। आखिर भाई दूज जैसे प्रेम और स्नेह के त्योहार का संबंध यमराज से कैसे जुड़ा? आइए जानते हैं इस त्योहार की पौराणिक कहानी, धार्मिक मान्यताएं और इससे जुड़ी परंपराएं...

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि

दिवाली के पहले धनतेरस पर बनाएं कुबेर-लक्ष्मी 'धन वर्षा पोटली': वर्षभर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धिशास्त्रों में माना जाता है कि दीपावली की पावन रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों को धन-धान्य का आशीर्वाद देती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर और व्यापार में पूरे वर्ष बरकत बनी रहे, तो दीपावली पूजन के समय 'कुबेर-लक्ष्मी धन वर्षा पोटली' जरूर स्थापित करें।

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्र

Diwali Puja Rules: दिवाली पूजा में लक्ष्मी जी की आरती करें या नहीं? जानें क्या कहते हैं ज्योतिष और शास्त्रDiwali par Lakshmi aarti kare ya nahi: दीपावली का त्योहार देशभर में बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी, संकटमोचक भगवान गणेश और धन के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है। हर घर में सुख-समृद्धि और धन-धान्य की कामना के साथ दीप जलाए जाते हैं। हालांकि, हर साल दिवाली पूजन के समय लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि "क्या मुख्य दिवाली पूजा के दौरान आरती करनी चाहिए या नहीं?" और यदि आरती करनी है, तो इसका सही समय और नियम क्या है? आइए जानते हैं ज्योतिष और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार दिवाली पूजन और आरती से जुड़ी सही विधि।

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?

क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? श्रीकृष्ण और गायों का पूजन से क्‍या है संबंध?Govardhan Puja 2026: हिंदू धर्म में दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व भगवान श्रीकृष्ण, प्रकृति, गौमाता और अन्न के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण के गोवर्धन स्वरूप की पूजा की जाती है। घरों में गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन गायों की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, समृद्धि, पोषण और धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है। आइए जानते हैं क्‍यों की जाती है गोवर्धन पूजा? गोवर्धन पूजा से भगवान श्रीकृष्‍ण और गायों का क्‍या है संबंध?

दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियम

दिवाली 2026: रात में कब करें मां लक्ष्मी की पूजा? जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और जरूरी नियमWhen is Diwali in 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, दिवाली कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को प्रदोष और निशिथ काल में मनाई जाती है। साल 2026 में दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन 08 नवंबर 2026 रविवार के दिन रहेगा। चलिए जानते हैं इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन सामग्री एवं पूजा की सरल विधि।

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा

Dhanteras 2026: सोना नहीं खरीद पा रहे? धनतेरस पर घर ले आएं ये 5 सस्ती चीजें, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपाDhanteras Shopping 2026: धनतेरस पर यदि सोना खरीदना संभव न हो, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन सोना-चांदी खरीदने का ही महत्व नहीं है, बल्कि कुछ अन्य अत्यंत पवित्र और शुभ वस्तुएं भी हैं जिन्हें घर लाने से मां लक्ष्मी और भगवान धनवंतरी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। यदि आप सोना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक चीज खरीदकर ला सकते हैं।