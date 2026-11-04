दीपावली की रात इन संकेतों को माना जाता है मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक

Deepawali 2026: दीपावली की पावन रात केवल दीपों के उजाले की ही रात नहीं होती, बल्कि यह मां लक्ष्मी के स्वागत और उनकी कृपा प्राप्त करने का सबसे मंगलमय अवसर भी माना जाता है। सनातन परंपरा और लोक मान्यताओं के अनुसार, इस रात महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। जब मां लक्ष्मी का आगमन किसी घर में होने वाला होता है, तो प्रकृति और वातावरण में कुछ विशेष परिवर्तन और संकेत महसूस होते हैं। आइए इन पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताओं से जुड़े संकेतों को मां लक्ष्मी के आगमन के प्रतीक को लेकर विस्तार से समझते हैं...

जीव-जंतुओं से मिलने वाले शुभ संकेत

प्रकृति और जीव-जंतुओं को मां लक्ष्मी का वाहक या संदेशवाहक माना गया है। दीपावली की रात इनका आगमन बहुत खास अर्थ रखता है। उल्लू को धन की देवी मां लक्ष्मी का आधिकारिक वाहन माना जाता है। यदि दीपावली की मध्यरात्रि आपको अपने घर की छत पर, आसपास किसी पेड़ पर उल्लू बैठा दिखाई दे या उसकी सुरीली हुक (आवाज) सुनाई दे, तो यह इस बात का सीधा संकेत है कि मां लक्ष्मी आपके द्वार पर दस्तक दे चुकी हैं। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं।

छछूंदर का गृह प्रवेश

सामान्य दिनों में भले ही लोग छछूंदर को देखकर अनदेखा कर दें, लेकिन दीपावली की रात इसका घर में आना और चारों ओर चक्कर लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार, छछूंदर अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लाती है और जिस घर में यह घूमती है, वहां से कंगाली और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।

बिल्ली का दूध पीना

दीपावली की रात अगर कोई बिल्ली चुपके से आपके घर में दाखिल होकर रखा हुआ दूध पी जाए, तो इसे बुरा शकुन मानने की भूल न करें। लोक मान्यताओं के अनुसार, यह इस बात का प्रतीक है कि आने वाले पूरे वर्ष आपके घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी और बरकत बनी रहेगी।

त्रिदेवियों के रूप में छिपकली

दीपावली की रात घर के भीतर या आसपास कुछ खास चीजों का दिखाई देना भी देवी लक्ष्मी की असीम कृपा का सूचक है। यूं तो छिपकली का दिखना आम बात है, परंतु दीपावली की रात (विशेष रूप से पूजा स्थल या तिजोरी के आसपास) छिपकली का दिखना मां लक्ष्मी के प्रसन्न होने का प्रतीक माना जाता है। यदि इस पावन रात आपको एक साथ तीन छिपकलियां दिखाई दे जाएं, तो इसे 'त्रिदेवी' (लक्ष्मी, सरस्वती और काली) का आशीर्वाद माना जाता है, जो घर में सुख, समृद्धि और ज्ञान का संचार करता है।

झाड़ू या सफाई का दृश्य

झाड़ू को मां लक्ष्मी का ही एक भौतिक स्वरूप माना जाता है, जो घर से अलक्ष्मी और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। दीपावली की रात या अगले दिन तड़के यदि आपको झाड़ू दिखे या कोई व्यक्ति सफाई करता नजर आए, तो यह जीवन से पुरानी परेशानियों के समाप्त होने और नए समृद्ध दौर के शुरू होने का इशारा है।

अचानक गिरा हुआ सिक्का या धन मिलना

यदि दीपावली की रात आपको पूजा स्थल के पास, घर के आंगन में या रास्ते में कोई सिक्का गिरा हुआ मिले, तो इसे साधारण धन न समझें। यह मां लक्ष्मी का प्रत्यक्ष प्रसाद माना जाता है। इस सिक्के को स्वच्छ जल से धोकर, तिलक लगाकर लाल कपड़े में बांधें और अपनी तिजोरी में रख लें; यह तिजोरी को कभी खाली नहीं होने देता।

दिव्य ध्वनियों की गूंज

दीपावली की रात सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। इस दौरान मिलने वाले महसूस होने वाले संकेत मन को असीम शांति देते हैं। यदि दीपावली की रात ध्यान या पूजन के दौरान आपको अचानक कहीं दूर से शंख की ध्वनि, मंदिरों की घंटियों की आवाज या मंजीरे का सुरीला स्वर सुनाई दे, तो समझ लें कि आपके घर का वातावरण पूरी तरह शुद्ध हो चुका है। यह ध्वनि इस बात का प्रमाण है कि आपके घर में सकारात्मक और दैवीय शक्तियों का वास हो चुका है।