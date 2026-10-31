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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Sunday, 1 November 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज 01 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल

दैनिक राशिफल: 01 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 01 November horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (10:05 IST)
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मेष (Aries)
Today 01 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचार और योजनाएं फलदायी होंगी।
कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में गति आएगी, नया मुनाफा संभव है।
रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति रहेगी, अपनों का साथ मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है।
सेहत: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: सहकर्मियों के सहयोग से लंबित कार्य आसानी से पूरे होंगे।
कारोबार: व्यापार में संभलकर कदम बढ़ाएं, बड़ा निवेश टालें।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।
अर्थ: आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना हितकर रहेगा।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, योग और ध्यान पर ध्यान दें।
उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: अधिकारियों से सराहना मिलेगी, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
कारोबार: नए व्यावसायिक अनुबंध होने की संभावना है, लाभ मिलेगा।
रिश्ते: मित्रों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, घर में खुशहाली रहेगी।
अर्थ: धन लाभ के योग हैं, निवेश से भविष्य में फायदा होगा।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और अनुकूल बना रहेगा।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कामकाज में सावधानी बरतें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें।
कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें, सतर्कता जरूरी है।
रिश्‍ते: परिजनों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें।
अर्थ: अनावश्यक खर्चों से बचें, बजट का पालन करें।
सेहत: मानसिक तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है।
उपाय: शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और कार्यकुशलता की तारीफ होगी।
कारोबार: व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे, विस्तार की योजना सफल होगी।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा।
अर्थ: अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कठिन कार्यों को भी अपनी सूझबूझ से आसानी से निपटा लेंगे।
कारोबार: व्यवसाय में नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।
रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा।
अर्थ: वित्तीय लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, बचत बढ़ेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।
 
तुला (Libra)
करियर: टीम वर्क से काम करने पर सफलता और सम्मान मिलेगा।
कारोबार: व्यापारिक यात्रा से बड़ा फायदा मिलने के योग हैं।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे, आर्थिक राहत मिलेगी।
सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, संयम से काम लें।
कारोबार: व्यापार में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।
रिश्‍ते: अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।
अर्थ: सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ मिलेगा।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित वॉक करें।
उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें और गुड़ का भोग लगाएं।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।
कारोबार: व्यापार में आशातीत सफलता और बड़ा मुनाफा मिलेगा।
रिश्‍ते: संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आय के साधन बढ़ेंगे।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन शांत और प्रसन्न रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लक्ष्य समय पर पूरे होंगे।
कारोबार: व्यापारिक फैसलों में अनुभव का लाभ मिलेगा, मुनाफा होगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी, लाभ के अवसर मिलेंगे।
सेहत: ऊर्जावान महसूस करेंगे, पुरानी समस्या से राहत मिलेगी।
उपाय: भगवान सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का जाप करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: दफ्तर में नई तकनीक या तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा।
कारोबार: व्यापार में साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, वृद्धि होगी।
रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा।
अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, पुराने निवेश से फायदा होगा।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग को दिनचर्या में शामिल करें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और ॐ सूर्याय नमः का जाप करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा, काम की सराहना होगी।
कारोबार: व्यवसाय में नए सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे।
रिश्ते: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
अर्थ: धन का आगमन सुचारू रहेगा, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होगा।
उपाय: भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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