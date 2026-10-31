Aaj Ka Rashifal: आज 01 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 01 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 01 November horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में नए विचार और योजनाएं फलदायी होंगी।

कारोबार: व्यापारिक गतिविधियों में गति आएगी, नया मुनाफा संभव है।

रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति रहेगी, अपनों का साथ मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

सेहत: शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: सहकर्मियों के सहयोग से लंबित कार्य आसानी से पूरे होंगे।

कारोबार: व्यापार में संभलकर कदम बढ़ाएं, बड़ा निवेश टालें।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा।

अर्थ: आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना हितकर रहेगा।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, योग और ध्यान पर ध्यान दें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को चावल या दूध का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: अधिकारियों से सराहना मिलेगी, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

कारोबार: नए व्यावसायिक अनुबंध होने की संभावना है, लाभ मिलेगा।

रिश्ते: मित्रों के साथ संबंध प्रगाढ़ होंगे, घर में खुशहाली रहेगी।

अर्थ: धन लाभ के योग हैं, निवेश से भविष्य में फायदा होगा।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य और अनुकूल बना रहेगा।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कामकाज में सावधानी बरतें, कोई भी फैसला जल्दबाजी में न लें।

कारोबार: व्यापारिक लेन-देन में पारदर्शिता रखें, सतर्कता जरूरी है।

रिश्‍ते: परिजनों के साथ बातचीत में सौम्यता बनाए रखें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों से बचें, बजट का पालन करें।

सेहत: मानसिक तनाव से बचें, पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है।

उपाय: शिवलिंग पर जल और कच्चा दूध चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा और कार्यकुशलता की तारीफ होगी।

कारोबार: व्यापार में नए रास्ते खुलेंगे, विस्तार की योजना सफल होगी।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और प्रेम बना रहेगा।

अर्थ: अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना बन रही है।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कठिन कार्यों को भी अपनी सूझबूझ से आसानी से निपटा लेंगे।

कारोबार: व्यवसाय में नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है।

रिश्ते: परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा।

अर्थ: वित्तीय लाभ की स्थिति अच्छी रहेगी, बचत बढ़ेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: गाय को हरी घास या पालक खिलाएं।

तुला (Libra)

करियर: टीम वर्क से काम करने पर सफलता और सम्मान मिलेगा।

कारोबार: व्यापारिक यात्रा से बड़ा फायदा मिलने के योग हैं।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में सामंजस्य और विश्वास बढ़ेगा।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे, आर्थिक राहत मिलेगी।

सेहत: स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: मां लक्ष्मी के समक्ष घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: दफ्तर में जिम्मेदारी बढ़ सकती है, संयम से काम लें।

कारोबार: व्यापार में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक होंगे।

रिश्‍ते: अपनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

अर्थ: सोच-समझकर किए गए निवेश से लाभ मिलेगा।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, नियमित वॉक करें।

उपाय: हनुमान जी के दर्शन करें और गुड़ का भोग लगाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

कारोबार: व्यापार में आशातीत सफलता और बड़ा मुनाफा मिलेगा।

रिश्‍ते: संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आय के साधन बढ़ेंगे।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मन शांत और प्रसन्न रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल और चने की दाल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, लक्ष्य समय पर पूरे होंगे।

कारोबार: व्यापारिक फैसलों में अनुभव का लाभ मिलेगा, मुनाफा होगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक वातावरण खुशनुमा और शांतिपूर्ण रहेगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में स्थिरता आएगी, लाभ के अवसर मिलेंगे।

सेहत: ऊर्जावान महसूस करेंगे, पुरानी समस्या से राहत मिलेगी।

उपाय: भगवान सूर्य को जल दें और गायत्री मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: दफ्तर में नई तकनीक या तरीके से काम करना लाभदायक रहेगा।

कारोबार: व्यापार में साझेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा, वृद्धि होगी।

रिश्‍ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ मेल-जोल बढ़ेगा।

अर्थ: आर्थिक लाभ के योग हैं, पुराने निवेश से फायदा होगा।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, योग को दिनचर्या में शामिल करें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और ॐ सूर्याय नमः का जाप करें।

मीन (Pisces)

करियर: वरिष्ठों का समर्थन मिलेगा, काम की सराहना होगी।

कारोबार: व्यवसाय में नए सौदे लाभकारी सिद्ध होंगे।

रिश्ते: परिवार में धार्मिक या मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

अर्थ: धन का आगमन सुचारू रहेगा, वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: मानसिक शांति और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होगा।

उपाय: भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें।



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