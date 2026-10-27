Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 28 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 28 October horoscope in Hindi : करियर: बुद्धिमत्ता से सभी कठिन कार्य निपटेंगे।

कारोबार: व्यापारिक सौदों में अच्छा फायदा होगा।

रिश्‍ते: मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।

अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।

सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का साथ मिलेगा।

कारोबार: व्यापार में नया निवेश लाभ देगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द रहेगा।

अर्थ: अटका हुआ धन मिलने से राहत मिलेगी।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान ठीक रखें।

उपाय: कन्याओं को फल का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।

कारोबार: आपकी बातचीत से नए ग्राहक जुड़ेंगे।

रिश्ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

अर्थ: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।

सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

करियर: वरिष्ठों के सहयोग से काम आसान होगा।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।

अर्थ: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, योग करें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

सिंह (Leo)

करियर: आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी।

कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और प्यार रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: काम में सजग रहें, लापरवाही से बचें।

कारोबार: लेनदेन के मामलों में लिखा-पढ़ी रखें।

रिश्ते: अपनों के साथ धैर्यपूर्वक बात करें।

अर्थ: फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान रखें।

उपाय: गरीब बच्चों को किताबें दान करें।

तुला (Libra)

करियर: प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी।

कारोबार: साझेदारी के काम में उत्तम लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी।

अर्थ: धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए प्रयोग से फायदा होगा।

रिश्‍ते: परिजनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने की उम्मीद है।

सेहत: तनावमुक्त रहें, सेहत ठीक रहेगी।

उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।

कारोबार: नए व्यावसायिक संपर्कों से लाभ होगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।

सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: मूंग की दाल का दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, शांत होकर काम करें।

कारोबार: व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें।

रिश्‍ते: परिवार के साथ मिलकर विवाद सुलझाएं।

अर्थ: बजट का ध्यान रखें, संतुलित रहें।

सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: गणेश जी की आरती करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: चतुराई से सभी कार्य आसानी से निपटाएंगे।

कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर होंगे।

रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी रहेगी।

उपाय: मंदिर में हरा कपड़ा दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपके सुझावों को सराहना मिलेगी।

कारोबार: व्यापार में नए मौके प्राप्त होंगे।

रिश्ते: परिवार में खुशहाली रहेगी।

अर्थ: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।

सेहत: मानसिक शांति महसूस होगी।

उपाय: गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं।



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