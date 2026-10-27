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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 28 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (10:27 IST)
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मेष (Aries)
Today 28 October horoscope in Hindi : करियर: बुद्धिमत्ता से सभी कठिन कार्य निपटेंगे।
कारोबार: व्यापारिक सौदों में अच्छा फायदा होगा।
रिश्‍ते: मित्रों के साथ संबंध मधुर रहेंगे।
अर्थ: आर्थिक मामलों में प्रगति होगी।
सेहत: सेहत उत्तम रहेगी, ताजगी महसूस करेंगे।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: दफ्तर में सहकर्मियों का साथ मिलेगा।
कारोबार: व्यापार में नया निवेश लाभ देगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक जीवन में सौहार्द रहेगा।
अर्थ: अटका हुआ धन मिलने से राहत मिलेगी।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, खानपान ठीक रखें।
उपाय: कन्याओं को फल का दान करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: करियर में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।
कारोबार: आपकी बातचीत से नए ग्राहक जुड़ेंगे।
रिश्ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अर्थ: आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं।
सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: गणेश चालीसा का पाठ करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: वरिष्ठों के सहयोग से काम आसान होगा।
कारोबार: व्यावसायिक यात्राओं से लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा।
अर्थ: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, योग करें।
उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।
 
सिंह (Leo)
करियर: आपकी कार्यशैली की तारीफ होगी।
कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में सुख और प्यार रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: विष्णु जी को तुलसी पत्र अर्पित करें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: काम में सजग रहें, लापरवाही से बचें।
कारोबार: लेनदेन के मामलों में लिखा-पढ़ी रखें।
रिश्ते: अपनों के साथ धैर्यपूर्वक बात करें।
अर्थ: फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें।
सेहत: सेहत सामान्य रहेगी, ध्यान रखें।
उपाय: गरीब बच्चों को किताबें दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: प्रभाव और अधिकारों में वृद्धि होगी।
कारोबार: साझेदारी के काम में उत्तम लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक रिश्तों में मधुरता आएगी।
अर्थ: धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: गणेश जी को मोदक चढ़ाएं।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यस्थल पर विरोधियों पर विजय मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए प्रयोग से फायदा होगा।
रिश्‍ते: परिजनों का सहयोग मनोबल बढ़ाएगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने की उम्मीद है।
सेहत: तनावमुक्त रहें, सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: 'ॐ गं गणपतये नमः' का जप करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: बौद्धिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी।
कारोबार: नए व्यावसायिक संपर्कों से लाभ होगा।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से खुशी का समाचार मिलेगा।
अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।
सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: मूंग की दाल का दान करें।
 
मकर (Capricorn)
करियर: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, शांत होकर काम करें।
कारोबार: व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें।
रिश्‍ते: परिवार के साथ मिलकर विवाद सुलझाएं।
अर्थ: बजट का ध्यान रखें, संतुलित रहें।
सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: गणेश जी की आरती करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: चतुराई से सभी कार्य आसानी से निपटाएंगे।
कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर होंगे।
रिश्‍ते: प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
सेहत: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी रहेगी।
उपाय: मंदिर में हरा कपड़ा दान करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपके सुझावों को सराहना मिलेगी।
कारोबार: व्यापार में नए मौके प्राप्त होंगे।
रिश्ते: परिवार में खुशहाली रहेगी।
अर्थ: धन प्राप्ति के कई मार्ग खुलेंगे।
सेहत: मानसिक शांति महसूस होगी।
उपाय: गणेश जी को हरी दूर्वा चढ़ाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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