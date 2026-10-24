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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (07:02 IST)

27 October Birthday: आपको 27 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

Today 27 October Happy Birthday
Written By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (14:04 IST)
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27 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 27 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

आपका जन्मदिन: 27 अक्‍टूबर

अंक ज्योतिष का सबसे आखरी मूलांक है नौ। आप बेहद साहसी हैं। आपके स्वभाव में एक विशेष प्रकार की तीव्रता पाई जाती है। आप सही मायनों में उत्साह और साहस के प्रतीक हैं। मंगल ग्रहों में सेनापति माना जाता है। अत: आप में स्वाभाविक रूप से नेतृत्त्व की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपको बुद्धिमान नहीं माना जा सकता।
 
आपके जन्मदिन की संख्या आपस में जुड़ कर नौ होती है। यह मूलांक भूमि पुत्र मंगल के अधिकार में रहता है। मंगल के मूलांक वाले चालाक और चंचल भी होते हैं। आपको लड़ाई-झगड़ों में भी विशेष आनन्द आता है। आपको विचित्र साहसिक व्यक्ति कहा जा सकता है।
 

आपके लिए खास 

शुभ दिनांक : 9, 18, 27
शुभ अंक : 1, 2, 5, 9, 27, 72
शुभ वर्ष : 
2031, 2036, 2040, 2045, 
2049, 2052
 
ईष्टदेव : हनुमान जी, मां दुर्गा
शुभ रंग : लाल, केसरिया, पीला
 

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: अधिकार क्षेत्र में वृद्धि संभव है। नौकरी में आ रही बाधा दूर होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। राजनीतिक व्यक्ति सफलता का स्वाद चख सकते हैं। 
सेहत: स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। 
परियार: मित्रों स्वजनों का सहयोग मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आप अपनी शक्ति का सदुपयोग कर प्रगति की और अग्रसर होंगे। पारिवारिक विवाद सुलझेंगे। 
 

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति 

कुमार संगाकारा (Kumar Sangakkara): श्रीलंका के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज और पूर्व कप्तान।
लुइज़ इंसियो लूला दा सिल्वा (Luiz Inácio Lula da Silva): ब्राजील के पैंतीसवें राष्ट्रपति।
अनुराधा पौडवाल (Anuradha Paudwal): हिन्दी फिल्म जगत की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका।
के. आर. नारायणन (K. R. Narayanan): भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति।
इरफान पठान (Irfan Pathan): भारत के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर क्रिकेटर।
 
आपको इस खास दिन पर जीवन की सभी खुशियां मिलें। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं!
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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