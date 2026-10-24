  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 27 October horoscope in Hindi 2026
Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 27 October 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 27 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 27 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 24 Oct 2026 (13:47 IST)
google-news
मेष (Aries)
Today 27 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और प्रयास सफल होंगे।
कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, लाभ होगा।
रिश्‍ते: मित्रों से संबंध और प्रगाढ़ होंगे।
अर्थ: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।
कारोबार: व्यापार में नए निवेश से दूरगामी लाभ होगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी।
अर्थ: धन लाभ होने की पूरी संभावना है।
सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान दें।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यकुशलता से जटिल काम निपटाएंगे।
कारोबार: व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी।
रिश्ते: प्रियजनों के साथ समय सुखद बीतेगा।
अर्थ: वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।
सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: बंदरों को गुड़ खिलाएं।
 

कर्क (Cancer)

करियर: पद और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
कारोबार: व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी।
रिश्‍ते: परिवार में सुख और आनंद रहेगा।
अर्थ: अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।
सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, ताजगी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

करियर: निर्णय लेने की क्षमता से फायदा होगा।
कारोबार: व्यापार में नए अवसर भुनाने में सफल रहेंगे।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।
सेहत: शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल फल चढ़ाएं।
 

कन्या (Virgo)

करियर: काम पर ध्यान दें, लापरवाही न करें।
कारोबार: लेनदेन के मामलों में सतर्क रहें।
रिश्ते: बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा।
अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करें।
सेहत: खानपान संतुलित रखें, योग करें।
उपाय: मसूर की दाल का दान करें।
 

तुला (Libra)

करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
कारोबार: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।
अर्थ: आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों की योजनाएं विफल होंगी।
कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं।
रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग हिम्मत बढ़ाएगा।
अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।
सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं।
कारोबार: नए निवेश से बड़ा फायदा संभव है।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोषप्रद खबर मिलेगी।
अर्थ: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होगी।
सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं।
 

मकर (Capricorn)

करियर: अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, संयम रखें।
कारोबार: लिखा-पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें।
रिश्‍ते: परिवार के साथ तालमेल बेहतर बनाएं।
अर्थ: अनचाहे खर्चों से बचना जरूरी है।
सेहत: थकान हो सकती है, आराम करें।
उपाय: राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमानी से सभी काम समय पर बनेंगे।
कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर मुहर लगेगी।
रिश्‍ते: मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत और सुरक्षित होगी।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: लाल कपड़े में नारियल लपेटकर चढ़ाएं।
 

मीन (Pisces)

करियर: आपकी बातों का प्रभाव दफ्तर में दिखेगा।
कारोबार: व्यापार में मुनाफे के मौके बढ़ेंगे।
रिश्ते: परिवार में शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल होंगे।
सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के चरणों का तिलक लगाएं।

अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026)

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 27 अक्‍टूबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय27 October 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 27 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

गुरु गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं बृहस्पति, जानें किसे मिलेगा छप्परफाड़ धन और किसे रहना होगा सावधान

गुरु गोचर 2026: सिंह राशि में आ रहे हैं बृहस्पति, जानें किसे मिलेगा छप्परफाड़ धन और किसे रहना होगा सावधानJupiter’s transit into the sign of Leo: 31 अक्टूबर 2026 को होने वाला यह महागोचर केवल एक ग्रह परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में तरक्की, विस्तार और नया आत्मविश्वास भरने का एक नया अध्याय है। बृहस्पति ग्रह 25 जनवरी 2027 तक इसी राशि में रहेंगे। गुरु का यह गोचर सभी 12 राशियों के करियर, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जीवन पर व्यापक प्रभाव डालेगा। आइए जानते हैं कि इस ज्योतिषीय बदलाव में हर राशि के लिए क्या खास छुपा है-

31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में महागोचर: 'युग परिवर्तन' के साथ इन 5 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!

31 अक्टूबर को गुरु का सिंह राशि में महागोचर: 'युग परिवर्तन' के साथ इन 5 राशियों के शुरू होंगे सबसे अच्छे दिन!गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन ज्योतिष जगत की सबसे बड़ी और प्रभावकारी घटनाओं में से एक माना जाता है। जब ज्ञान, समृद्धि और भाग्य के कारक गुरु अपनी चाल बदलते हैं, तो न केवल मानव जीवन बल्कि देश और दुनिया के पूरे घटनाक्रम पर इसका व्यापक असर दिखता है। 31 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे गुरु ग्रह सूर्य की स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसे एक तरह से 'युग परिवर्तन' के समान माना जा रहा है, क्योंकि यह महागोचर 5 विशेष राशियों के जीवन में नए सबेर की तरह आएगा और उनके सोए हुए भाग्य को जगा देगा।

26 October Birthday: आपको 26 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

26 October Birthday: आपको 26 अक्‍टूबर, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!26 October Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 26 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (26 अक्‍टूबर, 2026)Today 26 October horoscope in Hindi : आज 26 अक्‍टूबर, 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...