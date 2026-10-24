Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (27 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 27 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 27 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और प्रयास सफल होंगे।

कारोबार: व्यापार में नए सौदे तय होंगे, लाभ होगा।

रिश्‍ते: मित्रों से संबंध और प्रगाढ़ होंगे।

अर्थ: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनेगी।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: अधिकारियों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।

कारोबार: व्यापार में नए निवेश से दूरगामी लाभ होगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी के साथ प्यार और समझ बढ़ेगी।

अर्थ: धन लाभ होने की पूरी संभावना है।

सेहत: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, ध्यान दें।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यकुशलता से जटिल काम निपटाएंगे।

कारोबार: व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी।

रिश्ते: प्रियजनों के साथ समय सुखद बीतेगा।

अर्थ: वित्तीय स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

सेहत: मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: बंदरों को गुड़ खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: पद और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

कारोबार: व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी।

रिश्‍ते: परिवार में सुख और आनंद रहेगा।

अर्थ: अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।

सेहत: सेहत अनुकूल रहेगी, ताजगी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल और लाल चंदन चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: निर्णय लेने की क्षमता से फायदा होगा।

कारोबार: व्यापार में नए अवसर भुनाने में सफल रहेंगे।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

अर्थ: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट संकेत हैं।

सेहत: शारीरिक रूप से बेहद ऊर्जावान रहेंगे।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल फल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: काम पर ध्यान दें, लापरवाही न करें।

कारोबार: लेनदेन के मामलों में सतर्क रहें।

रिश्ते: बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा।

अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करें।

सेहत: खानपान संतुलित रखें, योग करें।

उपाय: मसूर की दाल का दान करें।

तुला (Libra)

करियर: नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

अर्थ: आर्थिक लाभ मिलने की पूरी संभावना है।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, स्फूर्ति महसूस होगी।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: विरोधियों की योजनाएं विफल होंगी।

कारोबार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने के योग हैं।

रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग हिम्मत बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं।

सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में बड़ी सफलता मिलने के आसार हैं।

कारोबार: नए निवेश से बड़ा फायदा संभव है।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से संतोषप्रद खबर मिलेगी।

अर्थ: आर्थिक मामलों में स्थिति बेहतर होगी।

सेहत: ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को बूंदी चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, संयम रखें।

कारोबार: लिखा-पढ़ी के मामलों में सावधानी रखें।

रिश्‍ते: परिवार के साथ तालमेल बेहतर बनाएं।

अर्थ: अनचाहे खर्चों से बचना जरूरी है।

सेहत: थकान हो सकती है, आराम करें।

उपाय: राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमानी से सभी काम समय पर बनेंगे।

कारोबार: व्यापार में नए अनुबंधों पर मुहर लगेगी।

रिश्‍ते: मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति मजबूत और सुरक्षित होगी।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: लाल कपड़े में नारियल लपेटकर चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी बातों का प्रभाव दफ्तर में दिखेगा।

कारोबार: व्यापार में मुनाफे के मौके बढ़ेंगे।

रिश्ते: परिवार में शुभ कार्य की रूपरेखा बनेगी।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल होंगे।

सेहत: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के चरणों का तिलक लगाएं।





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