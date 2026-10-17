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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Tuesday, 20 October 2026 (07:02 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 20 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 20 October horoscope
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (12:55 IST)
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मेष (Aries)
Today 20 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम और प्रभाव बढ़ेगा।
कारोबार: व्यापारिक योजनाओं से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।
रिश्‍ते: परिवार में उत्साह और प्रेम का वातावरण रहेगा।
अर्थ: धन लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे।
सेहत: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।
कारोबार: व्यापारिक निर्णयों से दूरगामी लाभ प्राप्त होगा।
रिश्‍ते: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं।
सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, सुपाच्य आहार लें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: दफ्तर में आपकी कार्यशैली सराही जाएगी।
कारोबार: व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
रिश्ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।
अर्थ: वित्तीय मामलों में दिन अनुकूल रहेगा।
सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे।
उपाय: बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं।
 
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में नए अधिकार मिल सकते हैं।
कारोबार: व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।
रिश्‍ते: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।
अर्थ: अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।
उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन और जल अर्पित करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: नेतृत्व क्षमता के बल पर सफलता हासिल होगी।
कारोबार: नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए समय अच्छा है।
रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास रहेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी।
सेहत: सेहत में सुधार होगा, चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज लगाएं।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर ध्यान भटकने न दें, सतर्क रहें।
कारोबार: व्यापारिक लेनदेन में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।
रिश्ते: परिजनों की सलाह का सम्मान करें।
अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करना सही रहेगा।
सेहत: तनाव से बचें और हल्का भोजन लें।
उपाय: किसी गरीब को लाल मसूर की दाल दान करें।
 
तुला (Libra)
करियर: तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं।
कारोबार: व्यापार में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं।
रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में निकटता और भरोसा बढ़ेगा।
अर्थ: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी।
सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी महसूस होगी।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों की योजनाएं विफल होंगी।
कारोबार: व्यापारिक विस्तार से मुनाफा बढ़ेगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग हिम्मत बढ़ाएगा।
अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।
सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: करियर में महत्वपूर्ण सफलता मिलने के आसार हैं।
कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।
रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा।
अर्थ: आय में वृद्धि होने से राहत मिलेगी।
सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।
कारोबार: व्यापार में समझदारी से लिया फैसला लाभ देगा।
रिश्‍ते: पारिवारिक विवादों का शांति से समाधान होगा।
अर्थ: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।
सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।
उपाय: राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: बुद्धिमत्ता से सभी कठिन कार्य समय पर पूरे होंगे।
कारोबार: व्यापार में नए सौदों से लाभ मिलेगा।
रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा।
अर्थ: वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा।
सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।
उपाय: लाल कपड़े में नारियल लपेटकर हनुमान जी को अर्पित करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा।
कारोबार: व्यापार में लाभ के कई मौके मिलेंगे।
रिश्ते: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।
अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।
सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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