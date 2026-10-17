Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 20 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 20 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आपका पराक्रम और प्रभाव बढ़ेगा।

कारोबार: व्यापारिक योजनाओं से बड़ा मुनाफा होने के योग हैं।

रिश्‍ते: परिवार में उत्साह और प्रेम का वातावरण रहेगा।

अर्थ: धन लाभ के नए स्रोत सामने आएंगे।

सेहत: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी।

कारोबार: व्यापारिक निर्णयों से दूरगामी लाभ प्राप्त होगा।

रिश्‍ते: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत हैं।

सेहत: सेहत अच्छी रहेगी, सुपाच्य आहार लें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: दफ्तर में आपकी कार्यशैली सराही जाएगी।

कारोबार: व्यावसायिक यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

रिश्ते: मित्रों और प्रियजनों के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।

अर्थ: वित्तीय मामलों में दिन अनुकूल रहेगा।

सेहत: मानसिक रूप से प्रसन्न और ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में नए अधिकार मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।

रिश्‍ते: परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा।

अर्थ: अटका हुआ धन प्राप्त होने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर लाल चंदन और जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

करियर: नेतृत्व क्षमता के बल पर सफलता हासिल होगी।

कारोबार: नए व्यवसाय की शुरुआत के लिए समय अच्छा है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में मधुरता और विश्वास रहेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ रहेगी।

सेहत: सेहत में सुधार होगा, चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज लगाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर ध्यान भटकने न दें, सतर्क रहें।

कारोबार: व्यापारिक लेनदेन में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

रिश्ते: परिजनों की सलाह का सम्मान करें।

अर्थ: बजट के अनुसार ही खर्च करना सही रहेगा।

सेहत: तनाव से बचें और हल्का भोजन लें।

उपाय: किसी गरीब को लाल मसूर की दाल दान करें।

तुला (Libra)

करियर: तरक्की के नए अवसर सामने आ सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में बड़े लाभ के योग बन रहे हैं।

रिश्‍ते: प्रेम संबंधों में निकटता और भरोसा बढ़ेगा।

अर्थ: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी।

सेहत: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, ताजगी महसूस होगी।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों की योजनाएं विफल होंगी।

कारोबार: व्यापारिक विस्तार से मुनाफा बढ़ेगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक सहयोग हिम्मत बढ़ाएगा।

अर्थ: अचानक धन लाभ होने के योग हैं।

सेहत: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।

उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: करियर में महत्वपूर्ण सफलता मिलने के आसार हैं।

कारोबार: व्यापार में नई योजनाओं पर काम शुरू होगा।

रिश्‍ते: संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा।

अर्थ: आय में वृद्धि होने से राहत मिलेगी।

सेहत: शारीरिक ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद चढ़ाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है।

कारोबार: व्यापार में समझदारी से लिया फैसला लाभ देगा।

रिश्‍ते: पारिवारिक विवादों का शांति से समाधान होगा।

अर्थ: आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखें।

सेहत: थकावट महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमत्ता से सभी कठिन कार्य समय पर पूरे होंगे।

कारोबार: व्यापार में नए सौदों से लाभ मिलेगा।

रिश्‍ते: भाई-बहनों का सहयोग और प्यार मिलेगा।

अर्थ: वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा।

सेहत: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: लाल कपड़े में नारियल लपेटकर हनुमान जी को अर्पित करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी सलाह को गंभीरता से लिया जाएगा।

कारोबार: व्यापार में लाभ के कई मौके मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार में मांगलिक कार्य की योजना बनेगी।

अर्थ: धन संचय के प्रयास सफल रहेंगे।

सेहत: मानसिक शांति बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाएं।

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