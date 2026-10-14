Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 15 अक्‍टूबर, 2026 दैनिक राशिफल: 15 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 15 October horoscope in Hindi : आज 15 अक्‍टूबर, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

मेष (Aries)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी ऊर्जा और प्रयास सफल होंगे।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के नए स्रोत खुलेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में निकटता और भरोसा बढ़ेगा।

धन: वित्तीय मामलों में दिन बेहद शुभ रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और चने की दाल अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर शांति और संयम से काम लें।

व्‍यापार: व्यापारिक निर्णयों में सोच-समझकर कदम उठाएं।

लव: पारिवारिक जीवन में मधुरता बनाए रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पर्याप्त आराम लें।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और वहां देसी घी का दीपक जलाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: करियर में तरक्की के नए अवसर सामने आएंगे।

व्‍यापार: व्यापार में विवेक से लिया गया फैसला लाभ देगा।

लव: दांपत्य जीवन में तालमेल बेहतर रहेगा।

धन: आय में सुधार होने की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी।

उपाय: माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का पूरा साथ मिलेगा।

व्‍यापार: व्यापारिक यात्राएं फलदायी हो सकती हैं।

लव: परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा।

धन: धन लाभ के योग बने हुए हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सुपाच्य आहार लें।

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और किसी मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में आपकी प्रतिभा चमकेगी।

व्‍यापार: व्यापार में नए सौदे लाभ पहुंचाएंगे।

लव: प्रेम जीवन में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और किसी धार्मिक पुस्तक का दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर सजगता और सावधानी रखें।

व्‍यापार: व्यापार में कोई भी जल्दबाजी नुकसान दे सकती है।

लव: परिवार में बड़ों के मार्गदर्शन का लाभ उठाएं।

धन: बजट का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक थकान से बचें, योग करें।

उपाय: किसी बुजुर्ग या गुरु के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लें।

तुला (Libra)

करियर: नौकरी में प्रभाव और दायरा बढ़ सकता है।

व्‍यापार: व्यापारिक रणनीतियां सफल होंगी, लाभ होगा।

लव: परिवार में सौहार्द और खुशहाली रहेगी।

धन: वित्तीय लाभ के अच्छे संकेत हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: किसी मंदिर में चने की दाल और गुड़ का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर जीत हासिल होगी।

व्‍यापार: व्यापार में मुनाफा बढ़ने की संभावना है।

लव: परिवार का समर्थन आपकी हिम्मत बढ़ाएगा।

धन: अचानक धन प्राप्ति के योग हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: तनाव से बचें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

उपाय: भगवान सत्यनारायण की कथा सुनें या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जप करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक काम में बड़ी सफलता मिलेगी।

व्‍यापार: व्यापार में नए निवेश का मन बना सकते हैं।

लव: संतान पक्ष से खुशी का समाचार प्राप्त होगा।

धन: आय में वृद्धि होने के स्पष्ट योग हैं।

स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह और ताजगी बनी रहेगी।

उपाय: पीला वस्त्र धारण करें और गुरु/ब्राह्मण को पीला फल दान करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां अधिक रह सकती हैं।

व्‍यापार: व्यापार में लिखा-पढ़ी में सावधानी रखें।

लव: परिवार में मिलकर समस्याओं का समाधान मिलेगा।

धन: अनावश्यक व्यय पर रोक लगाएं।

स्‍वास्‍थ्‍य: शरीर में थकान महसूस हो सकती है, विश्राम करें।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं (उस पर स्पर्श न करें)।

कुंभ (Aquarius)

करियर: बुद्धिमानी और चतुराई से जटिल काम बनेंगे।

व्‍यापार: व्यापार में नए अनुबंध पर मोहर लग सकती है।

लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ समय खुशनुमा बीतेगा।

धन: आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती महसूस होगी।

उपाय: किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई की सामग्री या पीली वस्तुएं दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: कार्यस्थल पर आपके विचार और सुझाव सराहे जाएंगे।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के मौके मिलेंगे, प्रयास बढ़ाएं।

लव: परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य की चर्चा होगी।

धन: धन संचय करने का प्रयास सफल रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति महसूस होगी, सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल, गुड़ और पीले फूल अर्पित करें।