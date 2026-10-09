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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 9 October 2026 (11:57 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (10 अक्‍टूबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 10 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

10 October 2026 dainik rashifal
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 9 Oct 2026 (11:57 IST)
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Today 10 October horoscope in Hindi : आज 10 अक्‍टूबर, 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...
 

मेष (Aries)

करियर: कार्यक्षेत्र में संयम रखें, सहकर्मियों से सहयोग लें।
व्‍यापार: व्यापारिक निर्णय सोच-समझकर ही लें।
लव: परिवार में छोटी बातों पर ध्यान न दें।
धन: आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति के लिए समय निकालें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल लंगोट या सिंदूर अर्पित करें।
 

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सम्मान और प्रभाव बढ़ेगा।
व्‍यापार: व्यापार में नए साझेदार मिलने से लाभ होगा।
लव: प्रेम जीवन में सुख और स्पष्टता रहेगी।
धन: वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।
उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दान करें और छाया दान करें (तेल में चेहरा देखकर दान करना)।
 

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
व्‍यापार: व्यापार में मनमाफिक सफलता मिलेगी।
लव: पारिवारिक रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे।
धन: आय में वृद्धि के योग स्पष्ट हैं।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा।
उपाय: शमी के पौधे में जल चढ़ाएं और शाम को उसके पास दीपक जलाएं।
 

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में एकाग्रता से लाभ होगा।
व्‍यापार: व्यापार में लेनदेन सावधानी से करें।
लव: संतान के काम से मन प्रसन्न रहेगा।
धन: धन की बचत पर ध्यान दें।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत सामान्य रहेगी, दिनचर्या ठीक रखें।
उपाय: पीपल के पेड़ के पास चौमुखी दीपक जलाएं और पितरों के नाम से जल अर्पित करें।
 

सिंह (Leo)

करियर: करियर में नए द्वार खुल सकते हैं।
व्‍यापार: व्यापार में बड़ा निवेश फायदेमंद रहेगा।
लव: परिवार का पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा।
धन: आर्थिक लाभ की अच्छी संभावनाएं हैं।
स्‍वास्‍‍थ्‍य: ऊर्जा बनी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी।
उपाय: हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें और शनिदेव को काले तिल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर विरोधी शांत रहेंगे।
व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाजी में निर्णय न लें।
लव: परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा।
धन: अनावश्यक व्यय से दूर रहना होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विश्राम करें।
उपाय: किसी कोहनी या विकलांग व्यक्ति की सेवा करें या उन्हें भोजन कराएं।
 

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास रंग लाएंगे।
व्‍यापार: व्यापार में धन प्राप्ति के योग हैं।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, ताजगी रहेगी।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें और किसी जरूरतमंद को जूते या काले कपड़े दान करें।
 

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी बात को तवज्जो मिलेगी।
व्‍यापार: व्यापार में तेजी का रुख रहेगा, लाभ होगा।
लव: पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी।
धन: अचानक वित्तीय लाभ मिल सकता है।
स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती बनी रहेगी
उपाय: बजरंग बाण का पाठ करें और बहते जल में थोड़ा सा तिल प्रवाहित करें।
 

धनु (Sagittarius)

करियर: नौकरी में नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं।
व्‍यापार: व्यापारिक विस्तार की सोच सफल होगी।
लव: संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा।
धन: आय के साधन मजबूत होंगे।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक रूप से ऊर्जावान रहेंगे।
उपाय: पीपल के वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' का जाप करें।
 

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में संयम और शांति रखें।
व्‍यापार: व्यापार में लिखापढ़ी पर ध्यान दें।
लव: परिवार में बड़ों की सलाह काम आएगी।
धन: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।
स्‍वास्‍थ्‍य: शारीरिक थकान से बचें, आराम करें।
उपाय: शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं और काली उड़द का दान करें।
 

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी रणनीति सफल होगी।
व्‍यापार: व्यापार में नए सौदों से फायदा होगा।
लव: मित्रों के साथ समय बीतेगा।
धन: आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा।
स्‍‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।
उपाय: कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं और शनि मंत्र का जाप करें।
 

मीन (Pisces)

करियर: आपकी वाणी से काम आसान होंगे।
व्‍यापार: व्यापार में मुनाफा होगा, नए रास्ते खुलेंगे।
लव: परिवार में शुभ कार्य की योजना बनेगी।
धन: धन बचाने का प्रयास सफल होगा।
स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति महसूस होगी।
उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और उसमें काले तिल मिलाएं।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
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