Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (05 अक्‍टूबर, 2026) दैनिक राशिफल: 05 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 05 October horoscope in Hindi : करियर: नौकरी में वरिष्ठों का मार्गदर्शन लाभ देगा।

व्यापार: व्यापार में लाभ की गति थोड़ी धीमी रह सकती है।

लव: परिवार में बड़ों के आशीर्वाद से रुके काम बनेंगे।

धन: आर्थिक संतुलन बनाए रखें, बजट के अनुसार चलें।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सुबह टहलना शुरू करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और अक्षत (चावल) अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर नई योजनाएं बनाने के लिए दिन अच्छा है।

व्यापार: व्यापार में साझेदारी से बड़ा लाभ मिल सकता है।

लव: प्रेम जीवन में एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा।

धन: आय में वृद्धि के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, चुस्ती-फुर्ती रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और चंदन चढ़ाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से पूरा सहयोग मिलेगा।

व्यापार: व्यापारिक प्रतिस्पर्धियों को पछाड़कर लाभ कमाएंगे।

लव: परिवार में सौहार्दपूर्ण माहौल रहेगा।

धन: अचानक रुका हुआ पैसा मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: ॐ नमः शिवाय का 108 बार जाप करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी एकाग्रता से परिणाम अच्छे आएंगे।

व्यापार: व्यापार में दूरगामी सोच से मुनाफा कमा सकते हैं।

लव: संतान के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

धन: आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, हल्का सुपाच्य भोजन लें।

उपाय: शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें।

सिंह (Leo)

करियर: कार्यस्थल पर वाद-विवाद से दूर रहना ही समझदारी है।

व्यापार: व्यापारिक सौदों में जल्दबाजी न करें, समीक्षा करें।

लव: घर में छोटी बातों पर तूल न दें, शांति रखें।

धन: अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाना जरूरी होगा।

स्वास्थ्य: थकान और सुस्ती दूर करने के लिए आराम लें।

उपाय: मंदिर में गुड़ और गेहूं का दान करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आपकी कूटनीति से कार्यस्थल की बाधाएं दूर होंगी।

व्यापार: व्यापार में नए ऑर्डर या अनुबंध मिलने के संकेत हैं।

लव: भाई-बहनों से संबंध मधुर और मजबूत होंगे।

धन: वित्तीय लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति महसूस होगी।

उपाय: भगवान शिव को बिल्वपत्र अर्पित करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी बोली और व्यवहार की प्रशंसा होगी।

व्यापार: व्यापार में सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, मुनाफा बढ़ेगा।

लव: परिवार में हंसी-खुशी का माहौल बना रहेगा।

धन: आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, बचत बढ़ेगी।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, दिन तनावमुक्त बीतेगा।

उपाय: शिवलिंग पर सफेद चंदन का लेप करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यस्थल पर आपकी नई सोच को स्वीकार किया जाएगा।

व्यापार: व्यापार में विस्तार के योग हैं, प्रयास तेज करें।

लव: निजी संबंधों में प्रगाढ़ता और मिठास आएगी।

धन: धन आगमन के रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाएं।

धनु (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में सतर्क रहें, योजनाओं को गुप्त रखें।

व्यापार: व्यापारिक खर्च बढ़ सकते हैं, संतुलन बनाए रखें।

लव: पारिवारिक मामलों में संयम और शांति रखें।

धन: अनावश्यक वित्तीय जोखिम लेने से बचें।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या तनाव हो सकता है।

उपाय: शिवलिंग पर चंदन और जल अर्पित करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरी में आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा।

व्यापार: व्यापार में अपेक्षित लाभ से मन प्रसन्न रहेगा।

लव: दोस्तों के साथ सुखद मुलाकात हो सकती है।

धन: आय के नए साधन मिलने की संभावना है।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: शिवजी को भस्म या बेलपत्र चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे।

व्यापार: व्यापार में सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के संकेत हैं।

लव: पारिवारिक माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, धन संचय होगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, चुस्ती महसूस होगी।

उपाय: शिवलिंग पर जल और शमी के पत्ते चढ़ाएं।

मीन (Pisces)

करियर: धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी।

व्यापार: व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा, मुनाफा बढ़ेगा।

लव: परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है।

धन: वित्तीय लाभ होगा, स्थिति बेहतर होगी।

स्वास्थ्य: मानसिक शांति मिलेगी, सेहत उत्तम रहेगी।

उपाय: शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाकर "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें।



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