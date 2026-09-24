Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 29 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 29 September horoscope in Hindi : करियर: आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।

धन: आर्थिक निवेश से भविष्य में लाभ की संभावना है।

लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन थकान से बचाव रखें।

उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस से बचें और अपने काम पर ध्यान दें।

धन: अवांछित खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है।

लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा।

स्वास्थ्य: नींद की कमी और शारीरिक थकान हो सकती है।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपके प्रयासों का पूर्ण फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

कारोबार/व्यापार: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा हो सकता है। नए नेटवर्क बनाने का लाभ मिलेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। फंसा हुआ धन मिलने के योग हैं।

लव: दोस्तों और प्रियजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।

उपाय: श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। आपकी कार्यशैली और निर्णयों से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।

धन: अचल संपत्ति या वाहन खरीदने का योग बन सकता है।

लव: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित योग और प्राणायाम करें।

उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।

सिंह (Leo)

करियर: भाग्योदय के योग हैं। नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।

धन: धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी व्यय हो सकता है।

लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान से परहेज करें।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी बरतें। राजनीति से दूर रहकर अपने काम में ध्यान लगाएं।

धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ संवादहीनता न होने दें।

स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।

उपाय: संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें।

तुला (Libra)

करियर: सहकर्मियों के साथ टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। आपके काम की सराहना होगी।

धन: आय और व्यय में उत्तम संतुलन बना रहेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और मजबूत होगी।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे।

उपाय: देवी दुर्गा की उपासना करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय तय है।

धन: पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने की संभावना है।

लव: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाव रखें।

उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आपकी बौद्धिक क्षमता और अनूठे विचारों को सराहना मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।

लव: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिति स्थिर रहेगी। काम के सिलसिले में मानसिक व्यस्तता अधिक रह सकती है।

धन: भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी पर धन खर्च होगा।

लव: माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपके पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि होगी। अधिकारियों से तालमेल बेहतर रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।

लव: भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी सौम्य वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे।

धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।

लव: परिवार में मांगलिक या उत्सव का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।



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