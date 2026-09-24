Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (29 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 29 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 29 September horoscope in Hindi : करियर: आपका आत्मविश्वास और प्रभाव बढ़ेगा। कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी।
धन: आर्थिक निवेश से भविष्य में लाभ की संभावना है।
लव: दांपत्य जीवन में प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: ऊर्जावान महसूस करेंगे, लेकिन थकान से बचाव रखें।
उपाय: हनुमान जी को चोला चढ़ाएं।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस से बचें और अपने काम पर ध्यान दें।
धन: अवांछित खर्चों के कारण बजट प्रभावित हो सकता है।
लव: जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा।
स्वास्थ्य: नींद की कमी और शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: आपके प्रयासों का पूर्ण फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त होगा।
कारोबार/व्यापार: व्यापारिक सौदों में बड़ा मुनाफा हो सकता है। नए नेटवर्क बनाने का लाभ मिलेगा।
धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। फंसा हुआ धन मिलने के योग हैं।
लव: दोस्तों और प्रियजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मानसिक रूप से तरोताजा रहेंगे।
उपाय: श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। आपकी कार्यशैली और निर्णयों से पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
धन: अचल संपत्ति या वाहन खरीदने का योग बन सकता है।
लव: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, नियमित योग और प्राणायाम करें।
उपाय: भगवान शिव का अभिषेक करें।
सिंह (Leo)
करियर: भाग्योदय के योग हैं। नौकरी के सिलसिले में की गई यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी।
धन: धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी व्यय हो सकता है।
लव: लव लाइफ में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खानपान से परहेज करें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर थोड़ी सावधानी बरतें। राजनीति से दूर रहकर अपने काम में ध्यान लगाएं।
धन: अचानक अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संवादहीनता न होने दें।
स्वास्थ्य: पेट या पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें।
तुला (Libra)
करियर: सहकर्मियों के साथ टीमवर्क से बड़ी सफलता मिलेगी। आपके काम की सराहना होगी।
धन: आय और व्यय में उत्तम संतुलन बना रहेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और मजबूत होगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ताजगी और स्फूर्ति महसूस करेंगे।
उपाय: देवी दुर्गा की उपासना करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आपकी कड़ी मेहनत रंग लाएगी। प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय तय है।
धन: पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने की संभावना है।
लव: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं से बचाव रखें।
उपाय: हनुमान जी के मंदिर में लाल ध्वज अर्पित करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आपकी बौद्धिक क्षमता और अनूठे विचारों को सराहना मिलेगी। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
धन: आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं।
लव: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।
उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यक्षेत्र में स्थिति स्थिर रहेगी। काम के सिलसिले में मानसिक व्यस्तता अधिक रह सकती है।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी पर धन खर्च होगा।
लव: माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपके पराक्रम और संचार कौशल में वृद्धि होगी। अधिकारियों से तालमेल बेहतर रहेगा।
धन: आर्थिक लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे।
लव: भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी सौम्य वाणी और व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे।
धन: धन संचय करने में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार में मांगलिक या उत्सव का माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित हल्की समस्या हो सकती है।
उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।