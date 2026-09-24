Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 सितंबर, 2026)
दैनिक राशिफल: 28 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल
मेष (Aries)
Today 28 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आपका काम दूसरों को प्रभावित करेगा।
धन: आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध में उत्साह महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने काम से काम रखें।
धन: वित्तीय योजना बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें।
स्वास्थ्य: आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।
मिथुन (Gemini)
करियर: आपके प्रयासों के उत्तम परिणाम मिलेंगे। वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है।
लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है।
धन: संपत्ति में निवेश की योजना सफल हो सकती है।
लव: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
स्वास्थ्य: व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: शिव मंदिर में दूध से अभिषेक करें।
सिंह (Leo)
करियर: उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी और नौकरी से जुड़ी यात्राएं सफल रहेंगी।
धन: धार्मिक या शुभ कार्यों में धन व्यय हो सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यायाम जारी रखें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी विवाद या राजनीति में न पड़ें।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन बेहतरीन है। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी।
धन: आय के साधन निरंतर बने रहेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता और निकटता आएगी।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं से सतर्क रहें।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिष्ठान भेंट करें।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय होगी।
धन: पुराने कर्जों या बकाए से राहत मिल सकती है।
लव: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता करियर को नई दिशा देगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर काम में मन लगेगा। कार्यस्थल पर तालमेल बनाए रखें।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
लव: घर का माहौल सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे बड़े काम आसान होंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से फायदा होगा।
लव: भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
मीन (Pisces)
करियर: आपकी मीठी वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
लव: परिवार में मांगलिक या उत्सव का माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित थोड़ी सावधानी रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
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