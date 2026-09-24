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Written By चेतन गौड़ चेतन गौड़
Last Modified: Monday, 28 September 2026 (07:00 IST)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 सितंबर, 2026)

दैनिक राशिफल: 28 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 28 September horoscope
Written By: चेतन गौड़
Updated: Thu, 24 Sep 2026 (10:52 IST)
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मेष (Aries)
Today 28 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आपका काम दूसरों को प्रभावित करेगा।
धन: आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ संबंध में उत्साह महसूस करेंगे।
स्वास्थ्य: ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी। 
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने काम से काम रखें।
धन: वित्तीय योजना बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा।
लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें।
स्वास्थ्य: आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है।
उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।
 
मिथुन (Gemini)
करियर: आपके प्रयासों के उत्तम परिणाम मिलेंगे। वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा।
धन: रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है।
लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।
उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।
 
कर्क (Cancer)
करियर: नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है।
धन: संपत्ति में निवेश की योजना सफल हो सकती है।
लव: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। 
स्वास्थ्य: व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है।
उपाय: शिव मंदिर में दूध से अभिषेक करें।
 
सिंह (Leo)
करियर: उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी और नौकरी से जुड़ी यात्राएं सफल रहेंगी।
धन: धार्मिक या शुभ कार्यों में धन व्यय हो सकता है।
लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यायाम जारी रखें।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
 
कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी विवाद या राजनीति में न पड़ें।
धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है।
लव: परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 
तुला (Libra)
करियर: पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन बेहतरीन है। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी।
धन: आय के साधन निरंतर बने रहेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता और निकटता आएगी।
स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं से सतर्क रहें।
उपाय: छोटी कन्याओं को मिष्ठान भेंट करें।
 
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: मेहनत का फल मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय होगी।
धन: पुराने कर्जों या बकाए से राहत मिल सकती है।
लव: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा।
स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 
धनु (Sagittarius)
करियर: आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता करियर को नई दिशा देगी।
धन: आकस्मिक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 
मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर काम में मन लगेगा। कार्यस्थल पर तालमेल बनाए रखें।
धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।
लव: घर का माहौल सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा।
स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।
 
कुंभ (Aquarius)
करियर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे बड़े काम आसान होंगे।
धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से फायदा होगा।
लव: भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
 
मीन (Pisces)
करियर: आपकी मीठी वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।
लव: परिवार में मांगलिक या उत्सव का माहौल रहेगा।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित थोड़ी सावधानी रखें।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : सेहत, ब्यूटी केयर, आयुर्वेद, योग, धर्म, ज्योतिष, वास्तु, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार जनरुचि को ध्यान में रखते हुए सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं। इससे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे में
चेतन गौड़
चेतन गौड़ पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उन्‍होंने प्रिंट मीडिया से अपने करियर की शुरुआत 'नईदुनिया' समेत विभिन्‍न समाचार पत्रों एवं संस्‍थान में प्रूफ रीडर के रूप में की थी। साल 2012 से वे विश्व के पहले हिन्दी पोर्टल Webdunia की न्यूज टीम में सीनियर.... और पढ़ें
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