Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (28 सितंबर, 2026) दैनिक राशिफल: 28 सितंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 28 September horoscope in Hindi : करियर: कार्यस्थल पर ऊर्जा और आत्मविश्वास चरम पर रहेगा। आपका काम दूसरों को प्रभावित करेगा।

धन: आकस्मिक लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ संबंध में उत्साह महसूस करेंगे।

स्वास्थ्य: ताजगी और ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें, अपने काम से काम रखें।

धन: वित्तीय योजना बनाकर चलना ही श्रेयस्कर होगा।

लव: जीवनसाथी के साथ संवाद बनाए रखें।

स्वास्थ्य: आंखों में भारीपन महसूस हो सकता है।

उपाय: माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपके प्रयासों के उत्तम परिणाम मिलेंगे। वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस आने की संभावना है।

लव: मित्रों और प्रियजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से शांत महसूस करेंगे।

उपाय: भगवान गणेश को मोदक अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। करियर में बड़ा बदलाव हो सकता है।

धन: संपत्ति में निवेश की योजना सफल हो सकती है।

लव: परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

स्वास्थ्य: व्यस्तता के कारण शारीरिक थकान हो सकती है।

उपाय: शिव मंदिर में दूध से अभिषेक करें।

सिंह (Leo)

करियर: उच्च अधिकारियों से सराहना मिलेगी और नौकरी से जुड़ी यात्राएं सफल रहेंगी।

धन: धार्मिक या शुभ कार्यों में धन व्यय हो सकता है।

लव: जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यायाम जारी रखें।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यस्थल पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी विवाद या राजनीति में न पड़ें।

धन: अचानक कोई अप्रत्याशित खर्च सामने आ सकता है।

लव: परिवार के सदस्यों के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी समस्या हो सकती है। खानपान का ध्यान रखें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

तुला (Libra)

करियर: पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन बेहतरीन है। आपकी कार्यशैली की प्रशंसा होगी।

धन: आय के साधन निरंतर बने रहेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता और निकटता आएगी।

स्वास्थ्य: त्वचा संबंधी समस्याओं से सतर्क रहें।

उपाय: छोटी कन्याओं को मिष्ठान भेंट करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: मेहनत का फल मिलेगा। प्रतिस्पर्धियों और विरोधियों पर आपकी विजय होगी।

धन: पुराने कर्जों या बकाए से राहत मिल सकती है।

लव: पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण बना रहेगा।

स्वास्थ्य: मौसमी बीमारियों से बचाव करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आपकी बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता करियर को नई दिशा देगी।

धन: आकस्मिक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं।

लव: प्रेम संबंधों में नया उत्साह देखने को मिलेगा।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से प्रसन्न रहेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: कार्यस्थल पर काम में मन लगेगा। कार्यस्थल पर तालमेल बनाए रखें।

धन: भौतिक सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है।

लव: घर का माहौल सामान्य और शांतिपूर्ण रहेगा।

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम की समस्या हो सकती है।

उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: आपका पराक्रम और आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जिससे बड़े काम आसान होंगे।

धन: धन लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से फायदा होगा।

लव: भाई-बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी।

उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।

मीन (Pisces)

करियर: आपकी मीठी वाणी और सौम्य व्यवहार से कार्यस्थल पर सभी प्रभावित होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी।

लव: परिवार में मांगलिक या उत्सव का माहौल रहेगा।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित थोड़ी सावधानी रखें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।



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