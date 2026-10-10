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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 10 October 2026 (18:01 IST)

मंगल-गुरु-राहु का षडाष्टक योग: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिल सकता है बड़ा लाभ

mangal guru rahu
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (18:01 IST)
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वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति कर्क राशि में बनी हुई है, जबकि छाया ग्रह राहु कुंभ राशि में विराजमान हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जब दो या दो से अधिक ग्रह एक-दूसरे से छठे और आठवें भाव (6th and 8th house) में स्थित होते हैं, तो षडाष्टक योग का निर्माण होता है। कर्क राशि (जहाँ मंगल और गुरु विराजमान हैं) से गणना करने पर कुंभ राशि (जहाँ राहु स्थित हैं) आठवें भाव में आती है, और कुंभ राशि से कर्क राशि छठे भाव में आती है। इस प्रकार, कर्क राशि के मंगल-गुरु और कुंभ राशि के राहु के बीच यह अति प्रभावशाली और शक्तिशाली षडाष्टक योग निर्मित हो रहा है।
वैदिक ज्योतिष में षडाष्टक योग को सामान्यतः चुनौतीपूर्ण माना जाता है, लेकिन जब इसमें शुभग्रह गुरु, पराक्रमी मंगल और अप्रत्याशित परिणाम देने वाले राहु शामिल होते हैं, तो यह कुछ विशेष राशियों के लिए अचानक धन लाभ, करियर में सफलता और किस्मत के नए द्वार खोलने का कार्य करता है। आइए जानते हैं वे कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं, जिनकी किस्मत का तारा इस गोचर से बुलंदी पर चमकेगा।
 

1. मेष राशि (Aries)

मेष राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। आपकी राशि के स्वामी मंगल स्वयं गुरु के साथ शुभ स्थिति में हैं।
करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स पुनः गति पकड़ेंगे।
आर्थिक लाभ: राहु और गुरु की शुभ दृष्टि से अचानक अप्रत्याशित धन लाभ के योग बन रहे हैं। पैतृक संपत्ति से भी बड़ा लाभ हो सकता है।
विशेष फल: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप कठिन से कठिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करेंगे।

2. मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों के लिए यह षडाष्टक योग आर्थिक समृद्धि लेकर आ रहा है।
धन-धान्य में वृद्धि: आपकी आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे बड़ा रिटर्न मिलने का समय आ गया है।
वाणी का प्रभाव: आपकी बातचीत की शैली दूसरों को आकर्षित करेगी, जिससे नेटवर्किंग और बिजनेस डील में भारी सफलता मिलेगी।
परिवार व सुख-सुविधाएं: घर में मांगलिक कार्य आयोजित हो सकते हैं और भौतिक सुख-सुविधाओं की खरीदारी के योग हैं।
 

3. कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि के लिए यह गोचर सफलता के नए नए आयाम स्थापित करने वाला रहेगा।
करियर में पदोन्नति: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति (Promotion) और वेतन वृद्धि (Appraisal) की खुशखबरी मिल सकती है।
विदेशी संपर्क से लाभ: राहु का प्रभाव आपको विदेशी माध्यमों, मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) या ऑनलाइन बिजनेस से बंपर फायदा पहुंचाएगा।
प्रतिस्पर्धा में विजय: यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे।

4. वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का पूरा साथ दिलाने वाला साबित होगा।
भाग्य का सहयोग: गुरु और मंगल का प्रभाव आपके अटके हुए कार्यों को तेजी से पूरा करेगा।
निवेश से फायदा: शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या सट्टे/लॉटरी से जुड़े कार्यों में सोच-समझकर किया गया निवेश बड़ा मुनाफा दे सकता है।
मान-सम्मान: समाज और कार्यस्थल पर आपका कद बढ़ेगा। वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।
 

5. कुंभ राशि (Aquarius)

छाया ग्रह राहु आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि के मंगल-गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं। यह स्थिति आपके लिए जबरदस्त बदलाव लाएगी।
आकस्मिक सफलता: राहु के प्रभाव से आपको अचानक किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई नौकरी का अवसर मिल सकता है।
व्यापारिक विस्तार: जो लोग नए व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं या अपने काम का विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बेहद अनुकूल है।
आध्यात्मिक व बौद्धिक विकास: आपकी बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे आप व्यापार में सही निर्णय लेकर बड़ा मुनाफा कमाएंगे।
 

इस अवधि में ध्यान रखने योग्य बातें

हालांकि इन 5 राशियों के लिए यह योग अत्यंत शुभ फलदायी है, फिर भी राहु और मंगल के प्रभाव के कारण जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला न लें। क्रोध पर नियंत्रण रखें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें व भगवान शिव का जलाभिषेक करें ताकि इस शुभ योग का पूर्ण और सकारात्मक फल आपको प्राप्त होता रहे।
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