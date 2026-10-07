सूर्य-राहु का नवपंचम योग, इन 5 राशियों को मिलेगा विशेष लाभ; करियर और धन के नए अवसर

ज्योतिषशास्त्र में सूर्य और राहु का नवपंचम योग एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। 17 अक्टूबर 2026 को सूर्य देव तुला राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ कुंभ राशि में विराजमान राहु के साथ उनका नवपंचम योग निर्मित होगा। यह योग कुछ विशेष राशियों के लिए आर्थिक उन्नति, करियर में प्रगति और भाग्य में वृद्धि के नए मार्ग खोलने वाला है। इस नवपंचम योग के प्रभाव से लाभ प्राप्त करने वाली मुख्य राशियाँ निम्नलिखित हैं।

1. धनु राशि (Sagittarius)– आर्थिक लाभ और सामाजिक दायरा

धनु राशि के जातकों के लिए यह नवपंचम योग आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। आय के नए स्रोत खुलने के मजबूत संकेत हैं और पुराने निवेशों से भी अच्छा मुनाफा मिल सकता है। बड़े भाइयों और मित्रों के सहयोग से कार्य सुगम होंगे। समाज में मान-सम्मान और दायरा बढ़ेगा।

2. सिंह राशि (Leo)– पराक्रम में वृद्धि और यात्राओं से लाभ

सूर्य स्वामी होने के कारण सिंह राशि के जातकों के साहस, ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी-मोटी और फलदायी यात्राओं के योग बन रहे हैं। भाई-बहनों और मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, जिससे आपके कार्यों में सफलता की संभावना बढ़ जाएगी।

3. मकर राशि (Capricorn)– करियर में तरक्की और नई जिम्मेदारियाँ

मकर राशि के जातकों के करियर और कार्यक्षेत्र पर इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। नौकरी में स्थान परिवर्तन या पदोन्नति के साथ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सुदृढ़ होंगे और आपकी मेहनत विपरीत परिस्थितियों को भी आपके पक्ष में मोड़ देगी।

4. मिथुन राशि (Gemini)– शिक्षा और रचनात्मकता में सफलता

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय उच्च शिक्षा और रचनात्मक कार्यों के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की पूरी संभावना है।

5. मेष राशि (Aries)– व्यापार में नए अवसर

मेष राशि के जातकों के लिए व्यापार और कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे समाज में आपकी एक नई और मजबूत पहचान बनेगी।

6. वृश्चिक राशि (Scorpio)– विदेश से जुड़े कार्यों में लाभ

वृश्चिक राशि के जातकों को विदेश से जुड़े कार्यों या विदेशी संपर्कों से अचानक लाभ के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं।