Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल- 11 अक्‍टूबर, 2026 दैनिक राशिफल: 11 अक्‍टूबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 11 October horoscope in Hindi : आज 11 अक्‍टूबर, 2026, रविवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

मेष (Aries)

Today 11 October horoscope in Hindi : करियर: कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास से काम पूरे होंगे।

व्‍यापार: व्यापार में नए अवसरों को भुनाने का दिन है।

लव: प्रेम जीवन में खुशहाली रहेगी।

धन: वित्तीय पक्ष मजबूत रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: सेहत अच्छी रहेगी, व्यायाम जरूर करें।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, गुड़ और लाल फूल मिलाकर अर्घ्य दें।

वृषभ (Taurus)

करियर: कार्यस्थल पर संयम रखें, काम में ध्यान दें।

व्‍यापार: व्यापार में जल्दबाज़ी से नुकसान हो सकता है।

लव: परिवार में वाद-विवाद से दूरी बनाएं।

धन: बजट बनाकर चलना हितकर रहेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, आराम करें।

उपाय: जल में थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में नई ऊर्जा से काम करेंगे।

व्‍यापार: व्यापारिक साझेदारियों से मुनाफा होगा।

लव: दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा।

धन: आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, स्फूर्ति रहेगी।

उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और पक्षियों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था करें।

कर्क (Cancer)

करियर: नौकरी में आपकी लगन सराही जाएगी।

व्‍यापार: व्यापार में समझदारी से निवेश करें।

लव: पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा।

धन: रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्‍वास्‍थ्‍य: खानपान पर ध्यान दें, सेहत ठीक रहेगी।

उपाय: तांबे के बर्तन में जल भरकर सूर्य देव को चढ़ाएं और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

सिंह (Leo)

करियर: करियर में तरक्की के योग बन रहे हैं।

व्‍यापार: व्यापार में नई योजनाएं लाभदायक रहेंगी।

लव: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी।

धन: धन लाभ होने की पूरी संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: ऊर्जा स्तर बढ़िया रहेगा।

उपाय: गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और पिता या पिता समान व्यक्ति के चरण स्पर्श करें।

कन्या (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में सावधानी से कदम बढ़ाएं।

व्‍यापार: व्यापारिक निर्णय लेने में वरिष्ठों की सलाह लें।

लव: परिवार का सहयोग आपकी चिंता दूर करेगा।

धन: आय और व्यय का संतुलन बनाएं।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं तथा तुलसी के पौधे की पूजा करें।

तुला (Libra)

करियर: कार्यस्थल पर प्रभाव और मान बढ़ेगा।

व्‍यापार: व्यापार में नए अनुबंध तय हो सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा।

उपाय: किसी मंदिर में गेहूं या तांबे के बर्तन का दान करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धी परास्त होंगे।

व्‍यापार: व्यापार में उन्नति के रास्ते खुलेंगे।

लव: परिवार का साथ मिलेगा।

धन: धन संबंधी मामले हल होंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, चुस्ती-फुर्ती बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु को लाल चंदन का तिलक लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा।

व्‍यापार: व्यापार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

लव: संतान से खुशखबरी मिल सकती है।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

स्‍वास्‍थ्‍य: उत्साह और आरोग्य बना रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद माथे पर चंदन का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

करियर: काम का दबाव महसूस हो सकता है।

व्‍यापार: व्यापारिक लेन-देन में सतर्क रहें।

लव: परिवार में सहयोग का भाव रहेगा।

धन: फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाएं।

स्‍वास्‍थ्‍य: थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें।

उपाय: सूर्य नमस्कार करें और किसी मंदिर में लाल फल दान करें।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यस्थल पर आपके निर्णयों की तारीफ होगी।

व्‍यापार: व्यापार में मुनाफा बढ़ेगा।

लव: मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फुर्ती रहेगी।

उपाय: किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या गेहूं का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: वाणी में मिठास रहेगी, काम बनेंगे।

व्‍यापार: व्यापार में अनुकूल परिणाम मिलेंगे।

लव: परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा।

धन: धन संचय करने में सफल होंगे।

स्‍वास्‍थ्‍य: मानसिक शांति बनी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु और सूर्य देव की संयुक्त पूजा करें, जल में हल्दी मिलाकर चढ़ाएं।

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