25 नवंबर को गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे बुध, इन 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; होगा बड़ा धन लाभ

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुद्धि, वाणी, तर्क और व्यापार के कारक माने जाने वाले ग्रह बुध 25 नवंबर 2026 को अपनी चाल बदलते हुए विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। ज्ञान के कारक गुरु के नक्षत्र में बुध का यह गोचर निर्णय क्षमता, आर्थिक योजनाओं और करियर पर सीधा सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इस गोचर का सबसे अधिक और सीधा लाभ 5 प्रमुख राशियों को मिलने वाला है, जिनके लिए यह समय किसी राजयोग से कम नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कौन-सी हैं वे 5 भाग्यशाली राशियां:

1. मिथुन (Gemini)

बुध आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए गुरु के नक्षत्र में उनका प्रवेश आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिल सकती है और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई पहचान मिलेगी। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार प्राप्त होने के भी प्रबल योग हैं।

2. कन्या (Virgo)

राशि स्वामी बुध का यह गोचर आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार लेकर आएगा। कहीं अटका हुआ या रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। आप अपनी प्रभावशाली वाणी के दम पर बिगड़े हुए काम भी बना लेंगे। परिवार में किसी मांगलिक या पारिवारिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा।

3. तुला (Libra)

विशाखा नक्षत्र का एक हिस्सा आपकी राशि में भी आता है, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और आप अपने करियर को लेकर कोई बड़ा और सकारात्मक फैसला ले सकते हैं। समाज में आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

4. धनु (Sagittarius)

विशाखा नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए लाभ के नए द्वार खोलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। मित्रों के सहयोग से किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं।

5. मकर (Capricorn)

करियर और कारोबार में तरक्की के प्रबल योग बन रहे हैं। नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या कोई बड़ी नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। पिता के मार्गदर्शन से व्यापारिक उलझनें दूर होंगी और कार्यस्थल पर आपकी स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी।

शुभ फलों में वृद्धि के लिए विशेष उपाय

बुध और गुरु के इस शुभ संयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए बुधवार के दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और गुरुवार के दिन अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।