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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Saturday, 10 October 2026 (16:04 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 11 अक्‍टूबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Today Daily Muhurat
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 10 Oct 2026 (16:10 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!
Today Shubh Muhurat 11 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 11 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 11 अक्‍टूबर 2026, रविवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

रविवार, 11 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

  • विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
  • आज से शारदीय नवरात्रि पर्व का आरंभ हो रहा है।
  • 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। 
  • नवरात्रि का समापन विजयादशमी के साथ होगा।
  • आज ही के दिन मातामह श्राद्ध भी किया जाता है।
  • आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।
 

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: रविवार
तिथि: आश्विन शुक्‍ल प्रतिपदा
पक्ष: आश्विन पक्ष
मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948

चौघड़िया मुहूर्त देखने के लिए आगे क्लिक करें.....आज का चौघड़िया

 

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: चित्रा रात्रि 10:32 तक, तत्‍पश्‍चात स्वाति। 
योग: वैधृति रात्रि 09:05 तक, तत्‍पश्‍चात विष्कम्भ। 
करण: किंस्तुघ्न सुबह 09:21 तक, तत्‍पश्‍चात बव रात्रि 09:30 तक।
चन्द्र राशि: कन्या राशि में 
सूर्य राशि: कन्या राशि में
पंचक: आज पंचक नहीं है। 
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:49 तक।
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:23 से 03:10 तक।
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:54 से 05:43 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:56 से 06:21 बजे तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: शाम 04:50 से 06:19 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
यमगण्ड: दोपहर 12:25 से 01:53 तक। 
गुलिक काल: दोपहर 03:22 से शाम 04:50 तक।
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: पश्चिम दिशा में यात्रा से बचें। 
निवारण/उपाय: यदि आज पश्चिम दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान सूर्यदेव का ध्यान करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।
 
भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
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