घर में कौनसे पौधे लगाना माना जाता है शुभ? जानें वास्तु नियम

घर को हराभरा और खूबसूरत बनाने के लिए पौधों से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो। ये न केवल घर की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और मन को सुकून देने का भी माध्यम बनते हैं। भारतीय संस्कृति में कुछ पौधों को विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इन्हें घर में लगाने से सुख-समृद्धि, खुशहाली और सकारात्मकता का वातावरण बना रहता है। जानिए कौनसे पौधे लगाना शुभ माना जाता है और वास्तु के अनुसार इन्हें कहां रखना चाहिए...

तुलसी का पौधा

हिंदू धर्म में तुलसी को सबसे पवित्र पौधों में से एक माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है और यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि भारतीय घरों में तुलसी लगाने और प्रतिदिन इसकी पूजा करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा उत्तर, पूर्व या उत्तर-पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।

मनी प्लांट

मनी प्लांट आजकल घरों की सजावट का लोकप्रिय हिस्सा बन चुका है। इसकी हरीभरी पत्तियां और तेजी से बढ़ने वाली बेल घर के किसी भी कोने की सुंदरता बढ़ा देती है। वास्तु शास्त्र में इसे धन, वैभव और आर्थिक खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना अनुकूल माना जाता है।

लकी बैंबू

लकी बैंबू यानी भाग्यशाली बांस को घर और दफ्तर में लगाना काफी लोकप्रिय है। यह देखने में आकर्षक होता है और कम जगह में भी आसानी से रखा जा सकता है। फेंगशुई की मान्यताओं में इसे सौभाग्य, सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। इसे पूर्व या दक्षिण-पूर्व दिशा में रखना शुभ माना जाता है।

शमी का पौधा

हिंदू धर्म में शमी के पौधे का विशेष धार्मिक महत्व है। इसे शनिदेव से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि शमी के पौधे की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियों से राहत मिलती है। शमी का पौधा घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर लगाना अच्छा माना जाता है।

नीम का पेड़

नीम का पेड़ भारतीय परंपरा और आयुर्वेद में विशेष स्थान रखता है। इसकी पत्तियों, छाल और अन्य हिस्सों का पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। नीम को प्राकृतिक उपयोगिता और स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाता है। नीम का पेड़ उत्तर-पश्चिम दिशा में लगाना शुभ माना जाता है।

अशोक का पौधा

अशोक के पेड़ का भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व है। इसके नाम का अर्थ ही शोक से रहित होना है। यही वजह है कि इसे सुख, शांति और आनंद का प्रतीक माना जाता है। अशोक का पौधा घर के बगीचे या खुले स्थान में लगाया जा सकता है।