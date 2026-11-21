बेडरूम में इन चीजों को रखने से बचें, बिगड़ सकता है वास्तु

घर का बेडरूम ऐसी जगह होती है, जहां व्यक्ति दिनभर की थकान मिटाने के साथ सुकून के कुछ पल बिताता है। यह कमरा केवल आराम करने के लिए ही नहीं, बल्कि निजी जीवन, भावनात्मक जुड़ाव और पारिवारिक रिश्तों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है। यही वजह है कि वास्तु शास्त्र में बेडरूम की बनावट, दिशा, रंग और वहां रखी वस्तुओं को लेकर कई नियम बताए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बेडरूम को वास्तु के अनुरूप व्यवस्थित करना चाहते हैं, तो जान लीजिए कि किन चीजों को इस कमरे में रखने से बचना चाहिए...

टूटे हुए शीशे और बिखरे कांच से बनाएं दूरी

वास्तु शास्त्र में टूटे हुए शीशे और दरार वाले आईने को अशुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसी वस्तुएं घर के वातावरण में नकारात्मकता बढ़ा सकती हैं। खासतौर पर बेडरूम में टूटे हुए शीशे रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

इसके अलावा कमरे में लगे आईने की दिशा पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार सोते समय बिस्तर का प्रतिबिंब आईने में दिखाई देना उचित नहीं माना जाता। यदि ऐसा हो रहा है, तो आईने की जगह बदल सकते हैं या रात में उसे पर्दे से ढक सकते हैं।

बेडरूम में न बनाएं पूजा घर

हिंदू धार्मिक परंपराओं में पूजा स्थल को पवित्र और शांत स्थान माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर में मंदिर के लिए अलग जगह निर्धारित करना बेहतर होता है। इसलिए बेडरूम में देवी-देवताओं की बड़ी मूर्तियां या मंदिर रखने से बचने की सलाह दी जाती है।

हालांकि छोटे घरों में जगह की कमी होने पर लोग बेडरूम में भी पूजा का स्थान बना लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्वच्छ और व्यवस्थित जगह चुनें। पूजा स्थल को निजी आराम करने वाली जगह से अलग रखने की कोशिश करें।

उदासी और हिंसा दर्शाने वाली तस्वीरें न लगाएं

बेडरूम की दीवारों पर लगी तस्वीरें कमरे की सजावट के साथ-साथ उसके माहौल को भी प्रभावित करती हैं। वास्तु मान्यताओं के अनुसार यहां युद्ध, हिंसा, दुख, अकेलेपन और विनाश को दर्शाने वाली तस्वीरें लगाने से बचना चाहिए।

इसके बजाय प्राकृतिक सुंदरता, फूलों, हरियाली, शांत झीलों और खूबसूरत दृश्यों वाली तस्वीरें लगाई जा सकती हैं। पति-पत्नी के कमरे में आपसी प्रेम और खुशहाली दर्शाने वाली तस्वीरें लगाना भी कुछ वास्तु परंपराओं में अच्छा माना जाता है।

सिरहाने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान रखने से बचें

आज के समय में मोबाइल फोन लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। कई लोग रात को सोते समय भी मोबाइल अपने तकिए के पास रखकर सोते हैं। इसके अलावा बेडरूम में लैपटॉप, टीवी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी भरमार रहती है।

वास्तु मान्यताओं में बेडरूम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की अधिकता को अनुकूल नहीं माना जाता। व्यावहारिक रूप से भी मोबाइल की लगातार आती सूचनाएं, स्क्रीन की रोशनी और आवाज नींद को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और उसे बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखें। संभव हो तो बेडरूम में टीवी और लैपटॉप रखने से भी बचें।

सूखे और कांटेदार पौधे न बनें बेडरूम की सजावट का हिस्सा

घर में पौधे लगाने से वातावरण हराभरा और आकर्षक दिखाई देता है लेकिन बेडरूम में पौधे रखते समय उनकी प्रकृति और देखभाल का ध्यान रखना जरूरी है। मुरझाए और कांटेदार पौधों को बेडरूम में रखना अच्छा नहीं माना जाता। इन्हें नकारात्मकता और ठहराव का प्रतीक माना जाता है। यदि आपने कमरे में पौधे लगा रखे हैं, तो उनकी नियमित देखभाल करें।

बिस्तर के नीचे कबाड़ जमा करने की गलती न करें

कई लोग घर में जगह बचाने के लिए बिस्तर के नीचे पुराने जूते, खराब मशीनें, बेकार कपड़े, खाली डिब्बे और दूसरे अनुपयोगी सामान रख देते हैं। धीरे-धीरे यह जगह कबाड़ रखने का ठिकाना बन जाती है। वास्तु शास्त्र में बिस्तर के नीचे बेकार सामान जमा करना उचित नहीं माना गया है। मान्यता है कि इससे कमरे की सकारात्मकता प्रभावित होती है।

बंद और खराब घड़ी को तुरंत हटाएं

घड़ी को समय और निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक माना जाता है। वास्तु की पारंपरिक मान्यताओं में बंद या खराब घड़ी को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इसे जीवन में रुकावट और ठहराव से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपके बेडरूम में कोई घड़ी लंबे समय से बंद पड़ी है, तो उसकी मरम्मत करवाएं या उसे वहां से हटा दें।