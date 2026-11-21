Lal Kitab Singh Rashifal 2027: छठे भाव के राहु दिलाएंगे शत्रुओं पर विजय, पर अष्टम शनि से रहना होगा सावधान! जानें सिंह राशि का पूरा हाल

Lal Kitab Singh Rashifal 2027: लाल किताब की गणना और वर्ष 2027 के प्रमुख ग्रह गोचर के अनुसार, सिंह राशि वालों के लिए यह साल धैर्य, रणनीतिक सूझबूझ और साल के दूसरे हिस्से में बड़े भाग्योदय का रहेगा। ग्रह गोचर की बात करें तो वर्ष के अधिकांश समय न्याय के देवता शनि आपके आठवें भाव (आयु व परिवर्तन स्थान) में विराजमान रहकर ढैया का प्रभाव देंगे, हालांकि 3 जून 2027 को वे आपके नौवें भाव (भाग्य स्थान) में प्रवेश कर बड़ी राहत दिलाएंगे और वक्री चाल चलते हुए 20 अक्टूबर 2027 को पुनः आठवें भाव में लौट आएंगे। वहीं, पूरे साल राहु आपके छठे भाव (रोग व शत्रु स्थान) में और केतु बारहवें भाव (व्यय व मोक्ष स्थान) में सक्रिय रहेंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति साल की शुरुआत में 25 जनवरी तक आपकी ही राशि (पहले भाव) में रहेंगे, फिर 25 जनवरी से 26 जून 2027 तक बारहवें भाव (कर्क राशि) में गोचर करेंगे। इसके बाद 26 जून 2027 को वे पुनः आपकी ही राशि (पहले भाव/लग्न) में और फिर 26 नवंबर 2027 को दूसरे भाव (धन स्थान) में संचरण करेंगे। लाल किताब के सिद्धांतों के आधार पर सिंह राशि के जीवन के प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण और अचूक उपाय नीचे दिए गए हैं:

1. करियर और व्यवसाय (छठे राहु और लग्न के गुरु का प्रभाव)

प्रतिस्पर्धा और विरोधियों पर जीत: लाल किताब के अनुसार छठा भाव राहु का सबसे शुभ स्थान (उच्च भाव) माना जाता है। यहां राहु की उपस्थिति आपको कार्यक्षेत्र में हर चुनौती, षड्यंत्र और विरोधी पर जीत दिलाएगी। नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यकुशलता के दम पर नई पहचान मिलेगी।

जून के बाद बड़ा बदलाव: जनवरी के अंत से जून तक अष्टम शनि और बारहवें गुरु के कारण काम की गति थोड़ी धीमी या दबाव भरी रह सकती है, लेकिन 3 जून को शनि के नवम भाव में आने और 26 जून को गुरु के लग्न में पुनः प्रवेश करते ही पदोन्नति, नए व्यापारिक अनुबंध और सम्मान के प्रबल योग बनेंगे।

2. आर्थिक स्थिति (बारहवें केतु और दूसरे भाव में गुरु)

खर्चों पर नियंत्रण जरूरी: साल की शुरुआत में 25 जनवरी तक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन 25 जनवरी से 26 जून के बीच बारहवें भाव में केतु और गुरु की युति यात्रा, परिवार या धार्मिक कार्यों पर खर्च बढ़ाएगी। किसी भी जोखिम भरे निवेश या बिना सोचे-समझे उधार देने से बचें।

साल के अंत में धन संचय: 26 जून 2027 के बाद लग्न में गुरु के आने से आर्थिक निर्णय सही साबित होंगे और 26 नवंबर को जब गुरु आपके दूसरे भाव (धन स्थान) में प्रवेश करेंगे, तो रुका हुआ धन वापस मिलने और बैंक बैलेंस बढ़ने के मजबूत संकेत हैं।

3. परिवार, प्रेम और वैवाहिक जीवन (सौम्यता और विश्वास की परीक्षा)

परिवार के बुजुर्गों का ध्यान रखें: आठवें भाव में शनि की स्थिति के कारण साल के शुरुआती और अंतिम महीनों में ससुराल पक्ष या परिवार के बुजुर्गों की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। घर के मामलों में अहंकार से बचें और संवाद खुला रखें।

दांपत्य जीवन में मधुरता: 26 जून 2027 को देवगुरु बृहस्पति के आपकी राशि (पहले भाव) में आते ही स्वभाव में सौम्यता आएगी और दांपत्य जीवन व प्रेम संबंधों में चल रहे मतभेद दूर होंगे। अविवाहित जातकों के लिए साल के दूसरे हिस्से में विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं।

4. स्वास्थ्य और ऊर्जा (अष्टम शनि और बारहवें केतु के प्रति सतर्कता)

नियमित दिनचर्या अपनाएं: आठवें भाव में शनि और बारहवें भाव में केतु होने के कारण 25 जनवरी से जून के बीच अनिद्रा, पैरों में दर्द, थकान या पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें।

रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार: छठे भाव का राहु आपको बीमारियों से लड़ने की ताकत देगा और जून के बाद लग्न में गुरु के गोचर से आपकी शारीरिक ऊर्जा, मानसिक शांति और आत्मविश्वास में जबरदस्त सुधार होगा।

लाल किताब के विशेष और अचूक उपाय (2027 के लिए)

लाल किताब के अनुसार अष्टम शनि और बारहवें केतु की अशुभता को शांत करने तथा छठे राहु व गुरु से शुभ फल पाने के लिए सिंह राशि वाले इस साल ये उपाय करें:

माथे पर केसर या हल्दी का तिलक: बारहवें भाव के केतु और लग्न के गुरु को शुभ करने के लिए रोजाना स्नान के बाद मस्तक और नाभि पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

चांदी की ठोस गोली या कड़ा: आठवें भाव के शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें या दाहिने हाथ में बिना जोड़ वाला चांदी का कड़ा धारण करें।

कुत्ते और पक्षियों की सेवा: लाल किताब के नियम के अनुसार बारहवें केतु को शांत रखने के लिए प्रतिदिन काले-सफेद (चितकबरे) कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं और घर की छत पर पक्षियों के लिए पानी रखें।

तांबे के लोटे से सूर्य अर्घ्य और गुड़ दान: राशि स्वामी सूर्य को बल देने के लिए प्रतिदिन सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें और रविवार के दिन मंदिर में गेहूं व गुड़ का दान करें।

शनिवार को बादाम या तेल दान: अष्टम शनि की ढैया के प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन 8 साबुत बादाम (छिलके सहित) किसी धर्मस्थान में दान करें या सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर छाया दान करें।





अस्वीकरण (डिस्क्लेमर): लाल किताब कालपुरुष की कुंडली को आधार मानती है, जिसके अनुसार आपका वर्षफल जन्मतिथि से तय होता है। यहाँ राशियों के अनुसार दिया गया वर्षफल केवल ग्रह गोचर पर आधारित एक सामान्य आकलन है। सटीक और व्यक्तिगत वर्षफल के लिए किसी योग्य लाल किताब विशेषज्ञ से परामर्श लें।