देव दिवाली पर कैसे करें दीपदान? जानिए पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त और दीप जलाने के नियम

Dev Diwali 2026: देव दिवाली पर दीपदान करने के लिए प्रदोष काल (सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय) सबसे उत्तम माना जाता है। वर्ष 2026 में देव दिवाली 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन दीपदान का शुभ मुहूर्त शाम 05:10 बजे से रात 07:45 बजे के बीच रहेगा।

दीपदान करने की सही और सरल विधि

तैयारी: शाम को प्रदोष काल से पहले हाथ-पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मिट्टी के नए दीपक लें और उन्हें कुछ देर पानी में भिगोकर सुखा लें ताकि वे अधिक तेल या घी न सोखें।

बत्ती और तेल का चयन: मंदिर, तुलसी जी और नदी तट के लिए गाय के शुद्ध घी का उपयोग करें और उसमें गोल या लंबी रुई की बत्ती लगाएं। बाहर रखने वाले दीपकों में तिल या सरसों के तेल का प्रयोग करें।

संकल्प और आसन: सबसे पहले घर के पूजा स्थल में बैठकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव का स्मरण करें। दीपकों को कभी भी सीधे जमीन पर न रखें—उनके नीचे थोड़े से अक्षत (बिना टूटे चावल), फूल की पंखुड़ियां या सप्तधान्य का आसन जरूर दें।

प्रज्वलन और मंत्र: दीपक जलाते समय मन ही मन 'शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें।

क्रमवार स्थापना: सबसे पहला दीपक अपने इष्टदेव के सामने रखें। इसके बाद तुलसी जी के पास, फिर घर की रसोई (पीने के पानी के पास), मुख्य द्वार के दोनों तरफ और अंत में छत या आंगन में दीपक सजाएं।

बाहर दीपदान: यदि संभव हो, तो प्रदोष काल के भीतर ही किसी नदी, तालाब या शिव मंदिर में जाकर भी दीपदान करें।

विशेष ध्यान: दीपदान करने के बाद घर के मुख्य द्वार या आंगन में अंधेरा न होने दें और यदि कोई दीपक समय से पहले बुझ जाए, तो उसमें दोबारा तेल/घी डालकर प्रज्वलित कर दें।