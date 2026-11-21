देव दिवाली पर कितने दीपक जलाना होता है शुभ? जानिए दीपदान की सही संख्या और धार्मिक महत्व

वाराणसी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दिवाली मनाते हैं। इस बार वहां पर 24 नवंबर 2026 मंगलवार को देव दीपावली मनाएंगे। देव दिवाली के दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 या 108 दीपक जलाना सबसे शुभ माना जाता है। यदि आप किसी कारणवश इतने दीपक नहीं जला सकते, तो कम से कम 5 या 7 दीपक भी अवश्य जलाने चाहिए। प्रमुख स्थान जहाँ दीपक जलाना विशेष फलदायी होता है।

1. पूजा घर और तुलसी जी: सबसे पहले घर के मंदिर में और फिर तुलसी के पौधे के पास एक-एक घी का दीपक जलाएं।

2. मुख्य द्वार: घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर एक-एक दीपक रखें।

3. पीपल या आंवले का पेड़: कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल या आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करने से श्रीहरि और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

4. नदी या सरोवर तट: यदि संभव हो, तो किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे दीपदान करें।

5. रसोईघर और छत: घर की रसोई (अन्नपूर्णा के स्थान) में, पीने के पानी के पास और छत पर भी एक दीपक जलाएं।

ध्यान रखने योग्य बात:

पूजा घर, तुलसी और नदी तट के लिए गाय के शुद्ध घी के दीपक का उपयोग करें, जबकि घर के बाहर या अन्य स्थानों पर तिल या सरसों के तेल के दीपक जलाए जा सकते हैं।