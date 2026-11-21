रवि प्रदोष व्रत पर क्या करें और क्या नहीं? जानिए पूजा के नियम, जरूरी सावधानियां और व्रत का फल

kartik shukl trayodashi tithi: रविवार और त्रयोदशी का दिव्य संगम लेकर आ रहा है रवि प्रदोष व्रत। 22 नवंबर 2026 को पड़ने वाला यह विशेष व्रत न केवल महादेव की कृपा पाने का अवसर है, बल्कि जीवन में तेज, आत्मविश्वास और आरोग्य लाने का भी एक सशक्त माध्यम है।

शुभ मुहूर्त और तिथि का लेखा-जोखा

त्रयोदशी तिथि का आरंभ: 22 नवंबर 2026, सुबह 04:56 बजे से

त्रयोदशी तिथि का समापन: 23 नवंबर 2026, तड़के 02:36 बजे तक

मुख्य व्रत तिथि: रविवार, 22 नवंबर 2026

प्रदोष काल पूजा मुहूर्त: शाम 05:25 से रात 08:06 बजे तक (कुल अवधि: 2 घंटे 41 मिनट)

आखिर क्यों खास है रवि प्रदोष?

प्रत्येक चंद्र मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रखा जाता है। जब सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि का संयोग बनता है, तो वह घड़ी शिव आराधना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है।

चूंकि इस बार यह संयोग रविवार को बन रहा है, इसलिए इसे रवि प्रदोष कहा जाएगा। रविवार का संबंध सूर्यदेव और श्रीहरि विष्णु से माना जाता है। ऐसे में इस दिन व्रत रखने से महादेव के साथ-साथ भगवान विष्णु और सूर्यदेव का भी आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषीय दृष्टि से, जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है या जो पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए यह व्रत किसी वरदान से कम नहीं है।

इस व्रत से मिलने वाले 3 प्रमुख लाभ

आरोग्य और दीर्घायु का वरदान: जो लोग लंबे समय से किसी बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी है। इसके प्रभाव से शरीर निरोगी होता है और आयु में वृद्धि होती है।

आत्मविश्वास और सम्मान में वृद्धि: सूर्य के प्रभाव वाला यह व्रत व्यक्ति के भीतर छिपे भय को दूर कर आत्मबल जगाता है। इससे परिवार में सुख-शांति आती है और समाज में मान-प्रतिष्ठा बढ़ती है।

कष्टों और पापों से मुक्ति: सच्ची श्रद्धा से किया गया यह उपवास जीवन की तमाम बाधाओं को शांत करता है और जाने-अनजाने में हुए पापों से मुक्ति दिलाता है।

पूजा की थाली में क्या रखें?

पूजन शुरू करने से पहले अपने पास जल से भरा कलश, आरती की थाली, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आंकड़े के फूल, सफेद फूल व माला, सफेद चंदन, सफेद मिठाई, कपूर, धूप, घी का दीपक, सफेद वस्त्र, आम की लकड़ी और हवन सामग्री एकत्रित कर लें।

कैसे करें रवि प्रदोष का पूजन?

प्रातःकाल का संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हों, स्वच्छ वस्त्र पहनें और दिनभर निराहार (बिना अन्न-जल या फलाहार) रहकर व्रत का संकल्प लें। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग बिल्कुल न करें।

मानसिक जप: पूरे दिन अपने दैनिक कार्यों के साथ-साथ मन ही मन 'ॐ नमः शिवाय' का स्मरण करते रहें।

संध्याकालीन मुख्य पूजा: प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। सूर्यास्त के आसपास (शाम 4:30 से 7:00 बजे या मुख्य मुहूर्त में) पुनः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान शिव का विधि-विधान से षोडशोपचार पूजन करें।

विशेष भोग और दीपदान: महादेव को जौ के सत्तू, घी और शक्कर का नैवेद्य (भोग) अर्पित करें। पूजा के बाद आठों दिशाओं में आठ दीपक प्रज्वलित करें और प्रत्येक दिशा को आठ बार प्रणाम करें।

नंदी सेवा और प्रार्थना: अंत में नंदी (बछड़े) को जल पिलाएं, हरी दूर्वा खिलाएं और उनका स्पर्श कर आशीर्वाद लें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और नंदकेश्वर से अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें।

जप के लिए प्रभावशाली मंत्र