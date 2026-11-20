वैकुण्ठ चतुर्दशी 2026: जब महादेव को अर्पित करने के लिए श्रीहरि ने निकाल दिया था अपना नेत्र, जानें इस पावन दिन का महत्व और पूजा समय

Vaikuntha Chaturdashi 2026: सनातन परंपरा में देवताओं की आराधना के कई पर्व आते हैं, लेकिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी एक ऐसा अद्भुत और दुर्लभ संयोग लेकर आती है, जब सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु और संहारक भगवान शिव की एक साथ पूजा की जाती है। इसे 'वैकुण्ठ चतुर्दशी' कहा जाता है। देव दिवाली से ठीक एक दिन पहले मनाए जाने वाले इस महापर्व पर 'हरि' और 'हर' का अनूठा मिलन देखने को मिलता है। साल 2026 में यह पावन पर्व सोमवार, 23 नवंबर को मनाया जाएगा।

वैकुण्ठ चतुर्दशी 2026: तिथि और शुभ मुहूर्त

पंचांग की गणना के अनुसार, इस वर्ष वैकुण्ठ चतुर्दशी के प्रमुख समय इस प्रकार रहेंगे:

पर्व का दिन: सोमवार, 23 नवंबर 2026

चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 23 नवंबर 2026 को तड़के 02:36 बजे से

चतुर्दशी तिथि समाप्त: 23 नवंबर 2026 को रात 23:42 बजे तक

निशिता काल (मुख्य पूजा मुहूर्त): रात 11:41 बजे से 24 नवंबर की रात 12:35 बजे तक (कुल अवधि: 54 मिनट)

पौराणिक कथा: जब विष्णु जी को मिला सुदर्शन चक्र

शिवपुराण में वर्णित कथा के अनुसार, एक बार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव की आराधना करने काशी (वाराणसी) पहुंचे। उन्होंने महादेव को एक हजार (सहस्र) कमल के फूल अर्पित करने का संकल्प लिया। पूजा के दौरान जब अंतिम पुष्प चढ़ाने की बारी आई, तो एक फूल कम पड़ गया। चूंकि भगवान विष्णु को 'कमलनयन' कहा जाता है, इसलिए अपना संकल्प पूरा करने के लिए उन्होंने अपना एक नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पित कर दिया। श्रीहरि की इस अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने न केवल उनका नेत्र वापस लौटाया, बल्कि उन्हें सृष्टि का सबसे शक्तिशाली अस्त्र 'सुदर्शन चक्र' भी भेंट किया।

पूजा का विशेष विधान और समय का महत्व

वैकुण्ठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और विष्णु की आराधना के लिए दिन के दो अलग-अलग प्रहर (समय) निर्धारित किए गए हैं:

निशिता काल (विष्णु पूजा): भगवान विष्णु के भक्त मध्यरात्रि यानी निशिता काल में पूजा करते हैं। इस समय 'विष्णु सहस्रनाम' का पाठ करते हुए श्रीहरि को कमल के पुष्प अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है।

अरुणोदय काल (शिव पूजा और मणिकर्णिका स्नान): भगवान शिव के उपासक प्रातःकाल (अरुणोदय काल) में महादेव की आराधना करते हैं। इस दिन काशी के मणिकर्णिका घाट पर सुबह-सवेरे पवित्र स्नान करने की विशेष परंपरा है, जिसे 'मणिकर्णिका स्नान' कहा जाता है।

काशी में हरि-हर मिलन की अनूठी परंपरा

वाराणसी, ऋषिकेश, गया और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में इस पर्व की विशेष धूम रहती है। साल में केवल यही एक अवसर होता है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु को विशेष सम्मान के साथ विराजमान किया जाता है। इस दिन पूरा विश्वनाथ धाम वैकुण्ठ के समान पवित्र माना जाता है। यहाँ एक अद्भुत परंपरा निभाई जाती है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों देवता स्वयं एक-दूसरे की पूजा कर रहे हों—इस दिन भगवान विष्णु को प्रिय तुलसी दल शिव जी को अर्पित किए जाते हैं, तो वहीं महादेव को प्रिय बेलपत्र भगवान विष्णु को भेंट किए जाते हैं।