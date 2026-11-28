कब मनाई जाएगी चंपा षष्ठी? इस दिन किसकी होती है पूजा? जानिए पर्व की खास बातें

Champa Shashthi 2026: हिंदू धर्म में चंपा षष्ठी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। यह पर्व भगवान शिव के मार्तंड भैरव स्वरूप यानी भगवान खंडोबा को समर्पित है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में इस दिन विशेष उत्साह और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी पावन तिथि पर भगवान खंडोबा ने मणि और मल्ल नामक 2 शक्तिशाली असुरों का संहार कर देवताओं और ऋषि-मुनियों को उनके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई थी। आइए जानते हैं साल 2026 में चंपा षष्ठी कब मनाई जाएगी, इस पर्व का महत्व क्या है और इससे जुड़ी खास बातें कौनसी हैं...

साल 2026 में कब मनाई जाएगी चंपा षष्ठी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, चंपा षष्ठी का पर्व प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में यह पर्व 15 दिसंबर, मंगलवार को मनाया जाएगा।

चंपा षष्ठी पर किसकी होती है पूजा?

हिंदू पंचांग के अनुसार, चंपा षष्ठी का पर्व भगवान खंडोबा की विशेष आराधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाराष्ट्र में चंपा षष्ठी को लेकर विशेष धार्मिक उत्साह देखने को मिलता है। इस दिन भगवान खंडोबा के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कई स्थानों पर 6 दिनों तक चलने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का समापन भी इसी तिथि पर होता है।

कौन हैं भगवान खंडोबा और क्यों की जाती है उनकी पूजा?

भगवान खंडोबा को भगवान शिव का एक शक्तिशाली स्वरूप माना जाता है। उन्हें मार्तंड भैरव, मल्हारी मार्तंड और खंडेराव जैसे नामों से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में भगवान खंडोबा की उपासना की प्राचीन परंपरा रही है। यहां बड़ी संख्या में परिवार उन्हें अपना कुलदेवता मानकर पूजते हैं। विशेष रूप से किसान, पशुपालक और ग्रामीण समुदायों में भगवान खंडोबा के प्रति गहरी आस्था देखने को मिलती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान खंडोबा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें जीवन की परेशानियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। चंपा षष्ठी पर उनकी पूजा करने के पीछे मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से आराधना करने से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है।

चंपा षष्ठी पर क्यों चढ़ाई जाती है हल्दी?

चंपा षष्ठी के पर्व पर हल्दी का विशेष महत्व है। महाराष्ट्र में हल्दी को भंडारा कहा जाता है और भगवान खंडोबा की पूजा में इसे प्रमुख रूप से अर्पित किया जाता है। इस दिन मंदिरों में भक्त भगवान को हल्दी चढ़ाते हैं और एक-दूसरे पर भी हल्दी उड़ाकर उत्सव मनाते हैं।

धार्मिक मान्यताओं में हल्दी को शुभता, समृद्धि, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। भगवान खंडोबा की आराधना में हल्दी अर्पित करना उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण प्रकट करने का एक विशेष माध्यम है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित जेजुरी मंदिर में इस परंपरा का अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है।





यहां चंपा षष्ठी के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में हल्दी उड़ाई जाती है और पूरा वातावरण सुनहरे रंग में रंग जाता है। इसी वजह से जेजुरी को स्वर्णिम जेजुरी के नाम से भी जाना जाता है।

चंपा षष्ठी पर भगवान खंडोबा की पूजा कैसे करें?

चंपा षष्ठी के दिन भगवान खंडोबा की पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ करने की परंपरा है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल को साफ करके भगवान खंडोबा की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। पूजा के दौरान इन परंपराओं का पालन कर सकते हैं...

पूजा का संकल्प लें

सबसे पहले भगवान खंडोबा का ध्यान करें और परिवार की सुख-समृद्धि तथा कल्याण की कामना करते हुए पूजा का संकल्प लें।

दीपक जलाएं

पूजा स्थल पर घी या तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान को फूल और अक्षत अर्पित करें।

हल्दी अर्पित करें

भगवान खंडोबा को श्रद्धापूर्वक हल्दी यानी भंडारा चढ़ाएं। इस पर्व पर हल्दी अर्पित करने की विशेष परंपरा है।

फल और नैवेद्य चढ़ाएं

भगवान को नारियल, फल और पारंपरिक पकवानों का भोग लगाएं।

मंत्र जाप और आरती करें

भगवान खंडोबा का स्मरण करते हुए उनके मंत्रों का जाप करें और परिवार के साथ आरती करें।

प्रसाद वितरित करें

पूजा संपन्न होने के बाद भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद परिवार के सदस्यों और अन्य श्रद्धालुओं में बांटें।

चंपा षष्ठी पर भगवान को कौनसा भोग लगाया जाता है?

चंपा षष्ठी पर भगवान खंडोबा को पारंपरिक महाराष्ट्रीयन व्यंजनों का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन विशेष रूप से बैंगन का भरता और बाजरे या ज्वार की रोटी अर्पित की जाती है। महाराष्ट्र में बैंगन के भरते को वांगी भरित और मोटी रोटी को भाकरी कहा जाता है।

कई स्थानों पर इसे बाजरीचा रोडगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भगवान को नारियल, फल और अन्य सात्विक पकवान भी अर्पित किए जाते हैं। पूजा के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के लोगों में बांटते हैं।

महाराष्ट्र के जेजुरी मंदिर में क्यों उमड़ती है भक्तों की भीड़?

महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित जेजुरी मंदिर भगवान खंडोबा के सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थलों में गिना जाता है। इसे भगवान खंडोबा की प्रमुख पीठ माना जाता है। चंपा षष्ठी के अवसर पर यहां विशेष धार्मिक आयोजन किए जाते हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं।

इस दिन मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, अभिषेक और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। भक्त भगवान खंडोबा के जयकारे लगाते हुए हल्दी अर्पित करते हैं। मंदिर परिसर में उड़ती हल्दी से चारों ओर सुनहरा वातावरण बन जाता है। इस अवसर पर 'येळकोट येळकोट जय मल्हार' का जयघोष विशेष रूप से सुनाई देता है।

भक्त इसे भगवान खंडोबा के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करने का माध्यम मानते हैं। जेजुरी के अलावा महाराष्ट्र के अन्य खंडोबा मंदिरों और कर्नाटक के कुछ धार्मिक स्थलों पर भी चंपा षष्ठी के अवसर पर विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

चंपा षष्ठी पर 6 दिनों तक क्यों किया जाता है धार्मिक अनुष्ठान?

चंपा षष्ठी से पहले कई स्थानों पर 6 दिनों तक विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन अनुष्ठानों को भगवान खंडोबा की आराधना से जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान खंडोबा और मणि-मल्ल असुरों के बीच 6 दिनों तक युद्ध हुआ था।

इसी कारण कुछ परंपराओं में मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से षष्ठी तक विशेष पूजा और व्रत किए जाते हैं। इन दिनों भक्त सात्विक जीवनशैली अपनाते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और मंदिरों में आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। षष्ठी तिथि पर विशेष पूजा के साथ इन अनुष्ठानों का समापन होता है।

चंपा षष्ठी पर व्रत रखने का क्या है महत्व?

चंपा षष्ठी पर भगवान खंडोबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत भी रखते हैं। कुछ श्रद्धालु पूरे 6 दिनों तक उपवास या सात्विक आहार का पालन करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल षष्ठी तिथि पर व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान भक्त अपनी श्रद्धा और शारीरिक क्षमता के अनुसार फलाहार करते हैं। इस दौरान भगवान खंडोबा के मंत्रों का जाप, भजन-कीर्तन और धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है।

चंपा षष्ठी से जुड़ी पौराणिक कथा

चंपा षष्ठी का संबंध भगवान खंडोबा और मणि-मल्ल नामक 2 असुर भाइयों के वध से जुड़ा हुआ है। इस कथा को धर्म की स्थापना और बुराई के अंत का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन समय में मणि और मल्ल नाम के 2 शक्तिशाली असुरों ने अपनी शक्ति के अहंकार में ऋषि-मुनियों और देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया था। वे धार्मिक अनुष्ठानों में बाधा डालते थे और लोगों पर अत्याचार करते थे।

उनके बढ़ते आतंक से परेशान होकर ऋषि-मुनियों ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। अपने भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव ने मार्तंड भैरव का स्वरूप धारण किया। इसी दिव्य स्वरूप को भगवान खंडोबा या मल्हारी मार्तंड कहा जाता है। इसके बाद भगवान खंडोबा ने मणि और मल्ल की विशाल सेना के साथ युद्ध किया।

मान्यता है कि यह युद्ध लगातार 6 दिनों तक चला। अंत में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान खंडोबा ने दोनों असुरों का संहार कर दिया। इस तरह देवताओं और ऋषि-मुनियों को उनके अत्याचारों से मुक्ति मिली। इसी विजय की स्मृति में हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को चंपा षष्ठी मनाई जाती है।