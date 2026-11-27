क्यों खास है मार्गशीर्ष अमावस्या? इस दिन किसकी होती है पूजा? जानें धार्मिक महत्व

Margashirsha Amavasya 2026: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बेहद पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए खास मानी जाती है। इसे मार्गशीर्ष अमावस्या या अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं क्यों खास है मार्गशीर्ष अमावस्या? इस दिन किसकी होती है पूजा और धार्मिक महत्व के बारे में विस्‍तार से...

साल 2026 में कब है मार्गशीर्ष अमावस्या?

हिंदू पंचांग के अनुसार, मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या को अगहन अमावस्या भी कहा जाता है। साल 2026 में यह अमावस्या 8 दिसंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि का आरंभ 8 दिसंबर की सुबह होगा और इसका समापन 9 दिसंबर की सुबह होगा। उदयातिथि के अनुसार स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य 8 दिसंबर को किए जाएंगे।

क्या है मार्गशीर्ष अमावस्या का धार्मिक महत्व?

मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण को अत्यंत प्रिय माना गया है। श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यही वजह है कि इस महीने को भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की आराधना के लिए विशेष माना जाता है।

अमावस्या तिथि का संबंध पितरों से भी जोड़ा जाता है। हिंदू धर्म में इस दिन पूर्वजों का स्मरण करके उनके निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करने की परंपरा है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि-विधान से किए गए इन कार्यों से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन आत्मचिंतन, साधना और सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करना, भूखे लोगों को भोजन कराना और असहाय व्यक्तियों को वस्त्र देना पुण्यकारी माना जाता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या पर क्यों किया जाता है पितृ तर्पण?

हिंदू धर्म में पितरों को परिवार की परंपरा और संस्कारों का आधार माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मनुष्य को अपने पूर्वजों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। इसी भावना के साथ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध करने की परंपरा चली आ रही है।

मार्गशीर्ष अमावस्या पर काले तिल, कुश और जल से पितरों का तर्पण किया जाता है। मान्यता है कि इससे पूर्वजों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस दिन पितरों का ध्यान करके उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना भी की जाती है।

मार्गशीर्ष अमावस्या की पूजा विधि

मार्गशीर्ष अमावस्या पर पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान करने से मन को शांति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु, भगवान शिव, सूर्य देव और पितरों का स्मरण करना शुभ माना जाता है।

सुबह स्नान और संकल्प

अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। संभव हो तो किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। ऐसा संभव नहीं होने पर घर पर ही स्नान के जल में थोड़ा गंगाजल मिलाएं। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा और दान-पुण्य का संकल्प लें।

सूर्य देव को अर्घ्य

स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सूर्य मंत्र का जाप करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

भगवान विष्णु की पूजा

घर के मंदिर में भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। उन्हें पीले फूल, फल और तुलसी दल अर्पित करें। इसके बाद 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

पितरों का स्मरण और तर्पण

पूजा के बाद पितरों का ध्यान करके उनके निमित्त तर्पण करें। धार्मिक परंपरा के अनुसार जल, काले तिल और कुश से तर्पण किया जाता है।

दान-पुण्य और भोजन

पूजा के बाद गरीबों, जरूरतमंदों और असहाय लोगों को भोजन, वस्त्र, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें।

शाम को दीपदान

दिनभर के धार्मिक कार्यों के बाद शाम के समय घर के मंदिर में दीपक जलाएं। पितरों की शांति के लिए श्रद्धापूर्वक दीपदान भी कर सकते हैं।

मार्गशीर्ष अमावस्या पर इन चीजों का दान करना माना जाता है शुभ

काले तिल का दान

अमावस्या पर काले तिल का विशेष धार्मिक महत्व है। पितृ तर्पण में भी इनका उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि काले तिल का दान करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है।

अन्न का दान

इस दिन गेहूं, चावल, दाल, आटा और अन्य खाद्य सामग्री का दान करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराना भी सेवा का अच्छा माध्यम है।

गर्म कपड़ों और कंबल का दान

दिसंबर में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगता है। ऐसे में गरीब और असहाय लोगों को कंबल, स्वेटर, शॉल और गर्म कपड़े दान करना पुण्यकारी माना जाता है।

गुड़ और खाद्य सामग्री का दान

मार्गशीर्ष अमावस्या पर गुड़, अनाज और अन्य खाद्य पदार्थों का दान करने की भी परंपरा है। इससे जरूरतमंद लोगों को सहायता मिलती है।

गरीबों और असहाय लोगों को भोजन

भूखे व्यक्ति को भोजन कराना हिंदू धर्म में पुण्य का कार्य माना गया है। इस दिन गरीबों और असहाय लोगों को भोजन कराना विशेष रूप से शुभ माना जाता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या पर किन देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए?

भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण

मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्रीकृष्ण को प्रिय है। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम, भगवद्गीता और भगवान के मंत्रों का पाठ करना शुभ माना जाता है।

भगवान शिव

अमावस्या के अवसर पर भगवान शिव की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जा सकता है। इससे मानसिक शांति और सकारात्मकता प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है।

सूर्य देव

सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करके जीवन में सुख, आरोग्य और ऊर्जा की कामना करनी चाहिए।

पितृ देव

इस दिन पितरों का स्मरण, तर्पण और उनके निमित्त दान करना सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक परंपराओं में शामिल है।