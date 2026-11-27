खरमास 2026: कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा? जानें इस दौरान क्या करें और क्या न करें

Kharmas 2026: 16 दिसंबर 2026 को सूर्य के धनु राशि में प्रवेश करने के साथ धनु संक्रांति और खरमास की शुरुआत होगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, जब सूर्यदेव गुरु बृहस्पति की राशियों (धनु या मीन) में रहते हैं, तो उनकी गति और तेज मद्धम पड़ जाता है—इसी अवधि को खरमास कहा जाता है, जिसके दौरान विवाह और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।

धनु संक्रांति 2026: समय और मुहूर्त

तिथि और वार: 16 दिसंबर 2026, बुधवार।

संक्रांति का क्षण: 10:29 बजे।

पुण्य काल: 10:29 से 16:00 बजे तक (अवधि: 5 घंटे 31 मिनट)।

महा पुण्य काल: 10:29 से 12:13 बजे तक (अवधि: 1 घंटा 43 मिनट)।

16 दिसंबर 2026 को शुरू होने वाला खरमास जनवरी 2027 में सूर्य के मकर राशि में प्रवेश (मकर संक्रांति) के साथ समाप्त होगा। पंचांग और गणना के अनुसार सूर्य मकर राशि में 14 जनवरी 2027 की रात प्रवेश करते हैं, जबकि पुण्यकाल और पारंपरिक उत्सव के आधार पर मकर संक्रांति 15 जनवरी 2027 को मानी जाती है। इसके बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत केवल खरमास खत्म होने से नहीं, बल्कि पंचांग के अन्य शुभ नियमों के पूरा होने पर निर्भर करती है।

खरमास: क्या करें और क्या न करें

वर्जित कार्य: इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, वास्तु पूजन, नामकरण, विद्या आरंभ, मुंडन/कर्ण छेदन, अन्नप्राशन और उपनयन जैसे मांगलिक संस्कार टाल दिए जाते हैं।

शुभ आचरण: सूर्यदेव को अर्घ्य दें, इष्ट देव या भगवान विष्णु की आराधना करें, पवित्र नदियों में स्नान करें और गाय को चारा खिलाएं। गुरुवार को पीली वस्तुएं, तिल, अनाज, वस्त्र या औषधि का दान करना शुभ माना गया है।

संक्रांति फल और मौसम: परंपरागत फलादेश में महंगाई, तनाव या हलचल के साथ सेहत सुधार, संबंधों में मधुरता और अनाज भंडारण बढ़ने जैसे संकेत बताए गए हैं। इस अवधि के आसपास मौसम में बदलाव और ठंड बढ़ने का असर भी देखा जाता है।

धनु संक्रांति पर पूजा का सरल क्रम

तैयारी और आसन: सुबह स्नान के बाद व्रत-संकल्प लें और लकड़ी के पाट पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।

पूजन और भोग: चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें। भोग में केले के पत्ते, फल, सुपारी, पंचामृत, मेवा और तुलसी दल रखें (बिना नमक, मिर्च और तेल के सात्विक नैवेद्य को प्राथमिकता दें)।

कथा, मंत्र और आरती: सत्यनारायण कथा का पाठ या श्रवण करें, 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करें और विष्णु, लक्ष्मी, शिव व ब्रह्मा जी की आरती के बाद चरणामृत व प्रसाद बांटें।