दिसंबर 2026 राशिफल: 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा साल का आखिरी महीना, किसे होगा सबसे ज्यादा लाभ?

December 2026 Planetary transits: 11 दिसंबर को मीन राशि में शनि का मार्गी होना (मीन लग्न/राशि के लिए लग्न या कर्म-संबंधी स्पष्टता और स्थिरता), 13 दिसंबर को सिंह राशि में बृहस्पति का वक्री होना (लग्न/स्वयं के क्षेत्र में गहरा चिंतन और पूर्व निर्णयों से लाभ), 16 दिसंबर को सूर्य का धनु में प्रवेश तथा 5 दिसंबर को राहु का मकर और केतु का कर्क में जाना 5 राशियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्रहों के राशि परिवर्तन और नक्षत्र परिवर्तन के आधार पर यहां जानिए दिसंबर माह का राशिफल।

दिसंबर 2026 की 5 सबसे लाभकारी राशियां

सिंह राशि: बृहस्पति आपकी राशि में वक्री होंगे, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और रुके हुए कार्यों में स्पष्टता आएगी। 19 दिसंबर को मंगल के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में जाने से रचनात्मकता, नेतृत्व और कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी।

धनु राशि: 16 दिसंबर को सूर्य और 22 दिसंबर को बुध आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। इससे मान-सम्मान, करियर में नई शुरुआत, यात्राओं और निर्णय लेने की क्षमता में सकारात्मक बढ़त दिखेगी।

मीन राशि: 11 दिसंबर को शनि आपकी ही राशि में मार्गी होंगे, जिससे लंबे समय से चल रहे दबाव या अटकाव में राहत मिल सकती है। अनुशासन, कामकाज की गति और दीर्घकालिक योजनाओं में स्थिरता आएगी।

मकर राशि: 5 दिसंबर को राहु का आपकी राशि में प्रवेश महत्वाकांक्षा, रणनीतिक सोच और नए अवसरों को सक्रिय करेगा। सही योजना के साथ आगे बढ़ने पर कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है।

वृषभ राशि: 5 दिसंबर को शुक्र का स्वाति नक्षत्र और 22 दिसंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश धन, साझेदारी, संवाद और व्यावहारिक मामलों में अनुकूलता ला सकता है।

शेष 7 राशियों का दिसंबर 2026 राशिफल

मेष राशि: 5 दिसंबर को राहु के मकर राशि में जाने से कार्यक्षेत्र और महत्वाकांक्षाओं में सक्रियता बढ़ेगी, जबकि 19 दिसंबर को मंगल के पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश से रचनात्मकता और प्रयासों में गति आएगी। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु में जाने के बाद यात्राओं और लंबी योजनाओं पर ध्यान दें, पर खर्च और जल्दबाजी पर संतुलन रखें।

मिथुन राशि: 2 दिसंबर को बुध के वृश्चिक में जाने और 7 दिसंबर को अस्त होने से दैनिक कामकाज, संवाद और दस्तावेजों में सावधानी जरूरी है। 22 दिसंबर को बुध के धनु में आने के बाद साझेदारी, चर्चा और रिश्तों से जुड़े मामलों में स्पष्टता आने की संभावना है।

कर्क राशि: 5 दिसंबर को केतु का आपकी राशि और आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश आंतरिक चिंतन, भावनात्मक संतुलन और पुरानी आदतों पर पुनर्विचार का समय लाता है। 11 दिसंबर को शनि के मीन में मार्गी होने से कामकाज और लंबी योजनाओं में स्थिरता का सहारा मिलेगा।

कन्या राशि: 2 दिसंबर को बुध के वृश्चिक में प्रवेश और 7 दिसंबर को अस्त होने के दौरान वाणी, यात्राओं और संवाद में सतर्कता रखें। 11 दिसंबर को शनि के मार्गी होने से साझेदारी व जिम्मेदारियों में स्पष्टता आएगी, और 22 दिसंबर को बुध के धनु में जाने के बाद पारिवारिक व घरेलू मामलों में सुधार दिख सकता है।

तुला राशि: 5 दिसंबर को शुक्र का स्वाति नक्षत्र और 22 दिसंबर को विशाखा नक्षत्र में प्रवेश आत्मविश्वास, संबंधों और व्यावहारिक निर्णयों को बल देता है। 16 दिसंबर को सूर्य और 22 को बुध के धनु में आने से संवाद, लेखन और छोटी यात्राओं से जुड़े अवसर सक्रिय हो सकते हैं।

वृश्चिक राशि: 2 दिसंबर को बुध के आपकी राशि में प्रवेश, 3 को सूर्य के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने और 7 को बुध के अस्त होने से व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और निर्णयों में संभलकर चलने की जरूरत है। 16 दिसंबर को सूर्य के धनु में जाने के बाद वाणी, बचत और पारिवारिक मामलों पर ध्यान केंद्रित होगा।

कुंभ राशि: 5 दिसंबर को राहु के मकर और 11 को शनि के मीन में मार्गी होने से आर्थिक प्रबंधन, वाणी और दीर्घकालिक लक्ष्यों में व्यवहारिक सोच की आवश्यकता रहेगी। 16 दिसंबर को सूर्य और 22 को बुध के धनु में आने से लाभ, मित्रों और सामूहिक योजनाओं में सक्रियता बढ़ सकती है।