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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 6 November 2026 (15:32 IST)

Guru Ketu Yuti 2026: सिंह राशि में बनी गुरु-केतु की खतरनाक युति, जानें 12 राशियों का सटीक राशिफल और अचूक उपाय

guru and ketu yuti fal 12 rashi ka rashifal today
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (15:38 IST)
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31 अक्टूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पहले से मायावी ग्रह केतु विराजमान हैं। इसके परिणामस्वरूप सिंह राशि में गुरु और केतु की युति (गुरु-केतु योग) का निर्माण हुआ है, जो 5 दिसंबर 2026 तक प्रभाव में रहेगा। ज्योतिषशास्त्र में इस युति को 'गुरु-चांडाल योग' के साथ-साथ 'अध्यात्म और मोक्ष कारक योग' भी माना जाता है। गुरु ज्ञान और वृद्धि के कारक हैं, वहीं केतु वैराग्य और अनुसंधान के। आइए जानते हैं 5 दिसंबर तक यह युति सभी 12 राशियों के जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगी।

1. मेष राशि (Aries)

भाव:यह युति आपके पंचम भाव (शिक्षा व संतान) में बनी है।
प्रभाव: विद्यार्थियों के लिए शोध और गहन अध्ययन के लिए समय अच्छा है। शेयर मार्केट व सट्टेबाजी से दूर रहें। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
 

2. वृषभ राशि (Taurus)

भाव:चतुर्थ भाव (सुख व माता) में यह युति बन रही है।
प्रभाव: पारिवारिक जीवन में थोड़ा मानसिक तनाव रह सकता है। भूमि या मकान के मामलों में कागजी कार्रवाई सावधानी से करें। माता जी की सेहत का ख्याल रखें।
 

3. मिथुन राशि (Gemini)

भाव: तृतीय भाव (पराक्रम व छोटे भाई-बहन) में युति का प्रभाव रहेगा।
प्रभाव: आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। छोटे भाई-बहनों से वैचारिक मतभेद से बचें।
 

4. कर्क राशि (Cancer)

भाव: द्वितीय भाव (धन व वाणी) में यह योग बना है।
प्रभाव: अचानक धन लाभ के योग हैं, लेकिन वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। किसी को दिया गया धन वापस मिलने में देरी हो सकती है।
 

5. सिंह राशि (Leo)

भाव: आपकी ही राशि (प्रथम भाव/लग्न) में यह युति हो रही है।
प्रभाव: आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा। निर्णय लेने में दुविधा (confusion) हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जल्दबाज़ी में कोई बड़ा फैसला न लें।
 

6. कन्या राशि (Virgo)

भाव: द्वादश भाव (व्यय व मोक्ष) में यह युति बनी है।
प्रभाव: धार्मिक कार्यों और विदेश यात्रा पर धन खर्च हो सकता है। अनिद्रा या सेहत से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। लेन-देन में सतर्क रहें।

7. तुला राशि (Libra)

भाव: एकादश भाव (आय व लाभ) में गुरु-केतु की युति है।
प्रभाव: आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आध्यात्मिक मित्रों से जुड़ने का मौका मिलेगा। बड़े भाइयों के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखें।
 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

भाव: दशम भाव (कर्म व करियर) में युति का प्रभाव रहेगा।
प्रभाव: कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। सीनियर्स के साथ उलझने से बचें, धैर्य रखें।
 

9. धनु राशि (Sagittarius)

भाव: नवम भाव (भाग्य व धर्म) में यह योग बना है।
प्रभाव: धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राएं होंगी। भाग्य का मिला-जुला सहयोग मिलेगा, मेहनत जारी रखें।
 

10. मकर राशि (Capricorn)

भाव: अष्टम भाव (आयु व गुप्त धन) में यह युति बनी है।
प्रभाव: गुप्त विद्याओं और ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अचानक धन लाभ या हानि की संभावना है।
 

11. कुंभ राशि (Aquarius)

भाव: सप्तम भाव (विवाह व साझेदारी) में युति का प्रभाव रहेगा।
प्रभाव: दांपत्य जीवन में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। जीवनसाथी की सेहत पर ध्यान दें। बिजनेस पार्टनरशिप में स्पष्टता बनाए रखें।
 

12. मीन राशि (Pisces)

भाव: षष्ठ भाव (शत्रु, रोग व ऋण) में यह योग बना है।
प्रभाव: कोर्ट-कचहरी या विवादों में सफलता मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। पेट या खान-पान से जुड़ी सेहत का ध्यान रखें।
 

गुरु-केतु युति के सामान्य उपाय (5 दिसंबर 2026 तक)

  1. प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम या गायत्री मंत्र का जाप करें।
  2. माथे पर रोजाना केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।
  3. गुरुवार के दिन चने की दाल और पीले वस्त्रों का दान करें।
  4. कुत्तों को रोटी या बिस्किट खिलाएं (केतु शांति हेतु)।
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