बुध का वृश्चिक राशि में गोचर, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत; करियर और धन लाभ के बनेंगे योग

2 दिसंबर 2026 को शाम 5:17 बजे बुद्धि, संवाद और तर्क के ग्रह बुध मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। इस परिवर्तन से सभी 12 राशियों के जीवन में करियर, रिश्तों, धन और स्वास्थ्य से जुड़े अलग-अलग रुझान सामने आ सकते हैं। हालांकि 5 ऐसी राशियां हैं जिन्हें इस गोचर काल के दौरान जीवन में कई अच्छे अवसर हाथ लग सकते हैं।

Taurus / वृषभ (सप्तम भाव)

बुध का यह गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में हो रहा है, जिसका प्रभाव रिश्तों, विवाह और साझेदारी पर दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में आगे बढ़ने, रिश्ते को गंभीर दिशा देने या नए संबंध की शुरुआत के अवसर बन सकते हैं, वहीं जीवनसाथी को भी नए मौके मिल सकते हैं। व्यापार में साझेदारी से जुड़े कामों में प्रगति के योग हैं और नया सहयोगी जुड़ सकता है, लेकिन अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने न खोलें। लग्न भाव पर बुध की दृष्टि आपके शरीर और फिटनेस पर ध्यान देने का संकेत देती है, इसलिए नियमित व्यायाम और संतुलित दिनचर्या अपनाएं।

Cancer / कर्क (पंचम भाव)

पंचम भाव में बुध का प्रवेश पढ़ाई, बौद्धिक क्षमता और रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल संकेत देता है। जो विद्यार्थी लेखन, शोध, मीडिया, जनसंचार या भाषा अध्ययन से जुड़े हैं, उन्हें आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं और विदेश में पढ़ाई या विशेष कोर्स के योग भी बन सकते हैं। प्रेम जीवन और संतान के साथ समय बिताने से रिश्तों में आत्मीयता व समझ बढ़ेगी; छोटी-मोटी नोकझोंक के बाद संवाद और मजबूत हो सकता है। यदि आप गर्भवती हैं, तो संतुलित आहार, पर्याप्त आराम और मानसिक शांति पर विशेष ध्यान दें।

Leo / सिंह (चतुर्थ भाव)

चतुर्थ भाव में बुध का गोचर घर-परिवार, सुख-सुविधाओं और संपत्ति से जुड़े मामलों में सकारात्मक गति ला सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बेहतर होगा, माता का सहयोग व स्नेह मिलेगा और घर की सजावट या नवीनीकरण पर खर्च हो सकता है। संपत्ति, मकान या वाहन से जुड़े निर्णयों में भी आगे बढ़ने के संकेत हैं। दशम भाव पर बुध की दृष्टि कार्यक्षेत्र में नई संभावनाएं खोलती है, खासकर रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में लाभ के अवसर बन सकते हैं।

Capricorn / मकर (एकादश भाव)

एकादश भाव में बुध का प्रवेश पुराने प्रयासों का फल, आय के नए स्रोत और सामाजिक सक्रियता बढ़ाने में सहायक हो सकता है। जिन कामों में आपने पहले मेहनत की है, उनमें आगे बढ़ने के संकेत मिल सकते हैं और मित्रों व परिचितों के साथ मेलजोल बढ़ेगा। पंचम भाव पर बुध की दृष्टि शिक्षा, लेखन, मीडिया या रचनात्मक विषयों से जुड़े लोगों के लिए अच्छे अवसर ला सकती है। आगे बढ़ते समय धैर्य और परिपक्व निर्णय बनाए रखना फायदेमंद रहेगा।

Aquarius / कुंभ (दशम भाव)

दशम भाव में बुध का गोचर करियर, कामकाज और नेतृत्व से जुड़े मामलों में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। नौकरी या व्यापार में आपकी मेहनत और समझदारी को पहचान मिल सकती है, नई जिम्मेदारी आ सकती है या करियर की नई दिशा पर विचार हो सकता है। प्रशासन, तकनीक, मीडिया और प्रबंधन से जुड़े लोगों के लिए अवसर खुल सकते हैं। चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि से माता का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण शांत व संतुलित बना रहेगा।