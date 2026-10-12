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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Monday, 12 October 2026 (11:58 IST)

बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानें राशिफल

budh in vishakha nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Mon, 12 Oct 2026 (12:06 IST)
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12 अक्टूबर 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक बुध ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा (तुला और वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, जबकि विशाखा नक्षत्र विस्तार, महत्वाकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है। जानिए सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव।

1. मेष राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 7वें भाव (साझेदारी व विवाह) में होगा।
राशिफल: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा। जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर होगा, लेकिन विशाखा के प्रभाव से महत्वाकांक्षाएं बढ़ सकती हैं। लेन-देन में स्पष्टता बनाए रखें।
 

2. वृषभ राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 6ठे भाव (शत्रु, रोग व ऋण) में होगा।
राशिफल: कोर्ट-कचहरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर हावी रहेंगे। हालांकि, स्वास्थ्य और खान-पान का ध्यान रखें।
 

3. मिथुन राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 5वें भाव (शिक्षा, प्रेम व संतान) में होगा।
राशिफल: विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत शुभ है। रचनात्मकता बढ़ेगी। शेयर बाजार या निवेश से लाभ के योग हैं। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा।

4. कर्क राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 4थे भाव (सुख, माता व संपत्ति) में होगा।
राशिफल: घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। संपत्ति या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में मन लगेगा।
 

5. सिंह राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 3रे भाव (पराक्रम, भाई-बहन व यात्रा) में होगा।
राशिफल: साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी-छोटी यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई-बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। मार्केटिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।
 

6. कन्या राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 2रे भाव (धन व कुटुंब) में होगा।
राशिफल: आर्थिक मामलों में वृद्धि होगी। वाणी में मिठास और आकर्षण रहेगा, जिससे आपके काम आसानी से बनेंगे। परिवार में शुभ कार्य या चर्चाएं हो सकती हैं।
 

7. तुला राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 1ले भाव (लग्न/स्वयं) में होगा।
राशिफल: बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति मजबूत होगी। व्यक्तित्व में निखार आएगा। व्यापार में नई योजनाएं सफल होंगी। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

8. वृश्चिक राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 12वें भाव (व्यय, विदेश व हानि) में होगा।
राशिफल: विदेश से जुड़े कामों या कंपनियों से लाभ मिल सकता है। हालांकि, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। अध्यात्म और शोध के कार्यों में रुचि बढ़ेगी।
 

9. धनु राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 11वें भाव (आय व लाभ) में होगा।
राशिफल: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने अटके हुए काम पूरे होंगे। मित्रों और बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी।
 

10. मकर राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 10वें भाव (कर्म व करियर) में होगा।
राशिफल: करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे। पदोन्नति या वेतन वृद्धि के योग हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध सुधरेंगे और व्यापार में विस्तार होगा।

11. कुंभ राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 9वें भाव (भाग्य व धर्म) में होगा।
राशिफल: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या शैक्षणिक यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अनुकूल समय है।
 

12. मीन राशि

प्रभाव: यह गोचर आपके 8वें भाव (आयु, गुप्त धन व शोध) में होगा।
राशिफल: अचानक धन लाभ या पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है। शोध और ज्योतिष से जुड़े लोगों के लिए अच्छा समय है। हालांकि, अपनी सेहत और खान-पान पर विशेष ध्यान दें।
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