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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Tuesday, 13 October 2026 (11:18 IST)

बुध का विशाखा नक्षत्र में गोचर, 6 राशियों के लिए नौकरी और कारोबार में तरक्की के योग, करें 3 उपाय

budh in vishakha nakshatra hindi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (11:18 IST)
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12 अक्टूबर 2026 से 4 दिसंबर 2026 तक बुध ग्रह बृहस्पति के नक्षत्र विशाखा (तुला और वृश्चिक राशि) में गोचर करेंगे। बुध बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, जबकि विशाखा नक्षत्र विस्तार, महत्वाकांक्षा और लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है। जानिए 6 राशियों पर इसका प्रभाव।
 
विशाखा नक्षत्र का स्वामित्व देवगुरु बृहस्पति के पास है, जबकि इसका अंतिम चरण तुला और शुरुआती तीन चरण वृश्चिक राशि में आते हैं। बुध बुद्धि, तर्क, वाणी, व्यापार और निर्णय क्षमता के कारक हैं। जब बुध का गोचर गुरु के नक्षत्र विशाखा में होता है, तो ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत समन्वय बनता है। इससे जातकों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक केंद्रित हो जाते हैं। ज्योतिषीय विश्लेषण के आधार पर इन 6 शुभ राशियों पर इसका विस्तृत प्रभाव इस प्रकार रहेगा-
 

1. मिथुन राशि (5वां भाव - बुद्धि, शिक्षा और संतान)

ग्रह स्थिति का प्रभाव: मिथुन राशि के स्वामी स्वयं बुध हैं। 5वें भाव में बुध का गुरु के नक्षत्र में होना आपकी सोचने-समझने और सीखने की क्षमता को नए आयाम देगा।
विस्तृत फल: विद्यार्थियों के लिए यह समय एकाग्रता और अकादमिक सफलता दिलाने वाला रहेगा। जो लोग शेयर बाजार, ट्रेडिंग या किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश से जुड़े हैं, उन्हें अपनी सटीक रणनीतियों से बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है। रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों की प्रतिभा निखरकर सामने आएगी। प्रेम जीवन में संवाद बेहतर होगा जिससे आपसी समझ मजबूत होगी।
 

2. कन्या राशि (2रा भाव - धन, वाणी और कुटुंब)

ग्रह स्थिति का प्रभाव: कन्या राशि के स्वामी भी बुध हैं। द्वितीय भाव में यह गोचर आपकी वाणी और वित्तीय प्रबंधन को सीधे प्रभावित करेगा।
विस्तृत फल: इस अवधि में आपकी वाणी में विशेष प्रभाव और मिठास रहेगी, जिससे आप कठिन से कठिन सौदे या बातचीत अपने पक्ष में कर लेंगे। बैंक बैलेंस में वृद्धि के योग हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण से रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ किसी बड़े आर्थिक या मांगलिक निर्णय पर सहमति बनेगी।
 

3. तुला राशि (1ला भाव - लग्न, व्यक्तित्व और सोच)

ग्रह स्थिति का प्रभाव: तुला राशि में विशाखा नक्षत्र का चरण आता है। आपके लग्न यानी प्रथम भाव में यह गोचर आपके व्यक्तित्व को अत्यधिक प्रभावशाली बनाएगा।
विस्तृत फल: गुरु-बुध के संयुक्त प्रभाव से आपकी निर्णय लेने की क्षमता में परिपक्वता आएगी। व्यापार में नई साझेदारियां या नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह समय सबसे उत्तम है। आपकी कार्यशैली में स्पष्टता रहेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में लोग आपसे प्रभावित होंगे। मानसिक तनाव दूर होगा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।
 

4. धनु राशि (11वां भाव - आय, लाभ और इच्छा पूर्ति)

ग्रह स्थिति का प्रभाव: धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, जिनके नक्षत्र में बुध गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में यह स्थिति धन लाभ के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है।
विस्तृत फल: आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। यदि एक से अधिक माध्यमों से धन कमाने की योजना बना रहे थे, तो सफलता मिलेगी। लंबे समय से अटके हुए काम या व्यावसायिक समझौते पूरे होंगे। बड़े भाई-बहनों और सामाजिक नेटवर्क से बड़ा सहयोग मिलेगा, जिससे आपके मान-सम्मान और प्रभाव में वृद्धि होगी।
 

5. मकर राशि (10वां भाव - कर्म, करियर और प्रतिष्ठा)

ग्रह स्थिति का प्रभाव: दशम भाव कर्म और कार्यक्षेत्र का होता है। गुरु के नक्षत्र में बुध का गोचर करियर में नए आयाम स्थापित करवाता है।
विस्तृत फल: नौकरी पेशा जातकों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या मनचाहा स्थानांतरण मिल सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार में लगे जातकों को नए बाजार या बड़े ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा। इस दौरान किया गया परिश्रम लंबे समय तक लाभ देगा।
 

6. कुंभ राशि (9वां भाव - भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा)

ग्रह स्थिति का प्रभाव: नवम भाव भाग्य और धर्म का स्थान है। विशाखा नक्षत्र के प्रभाव से आपका रुका हुआ भाग्य जागृत होगा।
विस्तृत फल: जो काम अब तक केवल थोड़े से प्रयास की कमी से रुक रहे थे, वे पूरे होने लगेंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह समय अत्यंत फलदायी है। धार्मिक या अध्ययन से जुड़ी यात्राओं के योग बन रहे हैं। विदेश या दूरस्थ स्थानों से जुड़े व्यापार में बड़ा लाभ मिल सकता है।
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