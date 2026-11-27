विवाह पंचमी 2026: कब है यह पावन पर्व? जानें महत्व, पूजा विधि और भगवान राम-सीता के विवाह की कथा

Vivah Panchami 2026: हिंदू धर्म में विवाह पंचमी का पर्व आस्था, प्रेम, समर्पण और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। यह पावन तिथि भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाहोत्सव की याद में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मिथिला में भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ था। इसी कारण हर साल इस दिन को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में विवाह पंचमी कब मनाई जाएगी, इसका धार्मिक महत्व क्या है और भगवान राम-सीता के विवाह की पूरी पौराणिक कथा के बारे में विस्‍तार से...

साल 2026 में कब है विवाह पंचमी?

हिंदू पंचांग के अनुसार, विवाह पंचमी का पर्व प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। साल 2026 में यह पर्व 14 दिसंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुबह स्नान करके भगवान राम और माता सीता की पूजा करने का विशेष महत्व है। श्रद्धालु व्रत रखते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं और शाम के समय भगवान के विवाहोत्सव में शामिल होते हैं।

विवाह पंचमी पर कैसे करें भगवान राम और माता सीता की पूजा?

विवाह पंचमी के दिन भगवान राम और माता सीता की संयुक्त पूजा करने की परंपरा है। इस दिन घर के मंदिर में दोनों की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके विवाहोत्सव मनाया जाता है। पूजा के लिए सुबह से ही तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। घर के मंदिर को साफ करके फूलों और रंगोली से सजाएं। इसके बाद विधि-विधान से पूजा करें।

सुबह जल्दी उठकर स्नान और संकल्प

विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान राम और माता सीता का ध्यान करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार व्रत और पूजा का संकल्प लें।

पूजा स्थल की सजावट

घर के मंदिर में भगवान राम और माता सीता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा स्थल को फूलों, आम के पत्तों और रंगोली से सजाएं।

भगवान राम और माता सीता का श्रृंगार

दोनों को सुंदर वस्त्र पहनाएं। माता सीता को लाल या पीले वस्त्र और भगवान राम को पीले या केसरिया वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद चंदन, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं।

भगवान को भोग अर्पित करें

भगवान को फल, मिठाई, पंचामृत और अन्य सात्विक पकवानों का भोग लगाएं। तुलसी दल अर्पित करने की भी परंपरा है।

राम-सीता विवाह प्रसंग का पाठ

इस दिन रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित राम-सीता विवाह प्रसंग का पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है। श्रद्धालु रामायण का पाठ और भजन-कीर्तन भी कर सकते हैं।

आरती और प्रार्थना



विवाह पंचमी का धार्मिक महत्व पूजा के अंत में भगवान राम और माता सीता की आरती करें। परिवार में प्रेम, एकता और सुख-समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना करें। विवाह पंचमी भगवान राम और माता सीता के दिव्य मिलन की स्मृति में मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार भगवान राम के साथ हुआ था। हिंदू धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है।

भगवान राम का जीवन सत्य, धर्म, त्याग और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है। वहीं माता सीता धैर्य, सहनशीलता, समर्पण और आत्मसम्मान की प्रतीक मानी जाती हैं। इसलिए विवाह पंचमी का महत्व केवल एक पौराणिक विवाह उत्सव तक सीमित नहीं है। यह पर्व दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, आपसी सम्मान और जिम्मेदारियों के महत्व को भी दर्शाता है।

मान्यता है कि इस दिन भगवान राम और माता सीता की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। विवाहित जोड़े अपने रिश्ते में मधुरता और सामंजस्य बनाए रखने की प्रार्थना करते हैं। वहीं अविवाहित लोग मनचाहे जीवनसाथी की कामना से माता सीता और भगवान राम का आशीर्वाद लेते हैं।

भगवान राम-सीता के विवाह की पौराणिक कथा

भगवान राम और माता सीता के विवाह की कथा रामायण के बालकांड में मिलती है। यह प्रसंग राजा जनक की प्रतिज्ञा, भगवान शिव के दिव्य धनुष और भगवान राम के पराक्रम से जुड़ा हुआ है।

पौराणिक कथा के अनुसार, मिथिला के राजा जनक को एक बार खेत में हल चलाते समय भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई थी। राजा ने उस कन्या का नाम सीता रखा और अपनी पुत्री की तरह उनका पालन-पोषण किया। माता सीता बचपन से ही दिव्य गुणों से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी थीं।

एक दिन राजा जनक ने माता सीता को भगवान शिव के विशाल धनुष को सहजता से उठाते हुए देखा। यह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। तभी उन्होंने संकल्प लिया कि जो भी वीर इस दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने में सफल होगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री सीता का विवाह करेंगे।

राजा जनक की इस प्रतिज्ञा के बाद देश-विदेश के अनेक राजा और राजकुमार स्वयंवर में शामिल होने के लिए मिथिला पहुंचे। सभी ने धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे हिला तक नहीं सका। इसी दौरान अयोध्या के राजकुमार भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में मिथिला पहुंचे। राजा जनक ने दोनों भाइयों का स्वागत किया और स्वयंवर की पूरी जानकारी दी।

जब स्वयंवर में धनुष उठाने का अवसर आया तो गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम आगे बढ़े। उन्होंने सहजता से भगवान शिव का धनुष उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। इसी दौरान धनुष टूट गया। उसकी भयंकर ध्वनि से पूरी मिथिला नगरी गूंज उठी। भगवान राम को धनुष तोड़ते देखकर राजा जनक प्रसन्न हो गए। इसके बाद माता सीता ने भगवान राम के गले में वरमाला डाल दी। इस तरह दोनों का विवाह निश्चित हो गया।