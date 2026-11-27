Aaj Ka Rashifal: आज 28 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 28 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 28 November horoscope in Hindi : करियर: सुबह के समय संवाद और संपर्कों से काम बनेंगे, बाद में घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

कारोबार: तकनीकी, शिक्षा और सलाहकार सेवाओं से जुड़े व्यवसायों में अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: संतान की शिक्षा या भविष्य से जुड़ी चर्चा हो सकती है।

अर्थ: पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं, लेकिन जोखिम का आकलन करें।

सेहत: ऊर्जा बनी रहेगी, नियमित व्यायाम करें।

उपाय: शनिदेव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास सफल होगा।

कारोबार: भूमि, भवन और निर्माण सामग्री से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और परिवार के साथ समय बिताएं।

अर्थ: घरेलू मरम्मत या आवश्यक वस्तुओं पर खर्च हो सकता है।

सेहत: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और तनाव से बचें।

उपाय: पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: सुबह तक कामकाज में तेजी रहेगी, बाद में पारिवारिक मामलों पर ध्यान देना पड़ सकता है।

कारोबार: मार्केटिंग, संचार और परिवहन से जुड़े व्यापार में अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों के साथ मतभेद दूर करने का अच्छा समय है।

अर्थ: छोटी यात्राओं और नए संपर्कों से आर्थिक लाभ मिल सकता है।

सेहत: कंधों और गर्दन की जकड़न से बचने के लिए हल्का व्यायाम करें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: नौकरी में कार्य की प्रशंसा होगी, आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ेगी।

कारोबार: पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का सहयोग मिलेगा।

रिश्ते: घर में मेहमानों के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा।

अर्थ: धन संचय की योजना सफल हो सकती है।

सेहत: संतुलित भोजन करें और मसालेदार खाद्य पदार्थों से बचें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द का दान करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में धैर्य रखें और काम पर ध्यान केंद्रित करें।

कारोबार: विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े व्यापार में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें।

अर्थ: यात्रा या अन्य जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है।

सेहत: आंखों को आराम दें और समय पर सोएं।

उपाय: भगवान विष्णु को गुड़ और चने की दाल का भोग लगाएं।

कन्या (Virgo)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

कारोबार: व्यापार में लाभ बढ़ सकता है, लेकिन साझेदारी की शर्तें स्पष्ट रखें।

रिश्ते: मित्रों और सामाजिक समूह के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है।

सेहत: संतुलित आहार और नियमित योग जारी रखें।

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें या सुनें।

तुला (Libra)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशंसा मिल सकती है।

कारोबार: थोक व्यापार और साझेदारी के कामों में लाभ के अवसर बनेंगे।

रिश्ते: बड़े भाई-बहनों और मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा।

अर्थ: एक से अधिक स्रोतों से धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं।

सेहत: सुबह की सैर और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा।

उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में निर्णय क्षमता और कार्यशैली की सराहना होगी।

कारोबार: पैतृक व्यवसाय और प्रशासनिक कामों में लाभ मिल सकता है।

रिश्ते: पिता या घर के बुजुर्गों के साथ आत्मीय समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ में वृद्धि हो सकती है।

सेहत: काम के बीच आराम करें और थकान से बचें।

उपाय: हनुमान मंदिर में लाल ध्वजा या पुष्प अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: भाग्य का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे।

कारोबार: उच्च शिक्षा, परामर्श और यात्रा से जुड़े व्यवसायों में अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होने का योग है।

अर्थ: निवेश के मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लें।

सेहत: सुबह टहलने और प्राणायाम से लाभ होगा।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में गोपनीय योजनाओं को साझा करने से बचें।

कारोबार: शोध, बीमा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कार्यों में लाभ हो सकता है।

रिश्ते: जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें और बातचीत में सौम्यता बनाए रखें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाएं।

सेहत: पेट की सेहत का ध्यान रखें और सुपाच्य भोजन करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें और सूर्य मंत्र का जाप करें।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: साझेदारी के कामों में तालमेल से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।

कारोबार: नए व्यापारिक अनुबंध करने के लिए दिन अनुकूल है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

अर्थ: व्यापारिक लाभ से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

सेहत: नियमित व्यायाम करें और दिनचर्या संतुलित रखें।

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या गुड़ का दान करें।

मीन (Pisces)

नौकरी: रचनात्मक विचारों से वरिष्ठों को प्रभावित कर सकते हैं।

कारोबार: शिक्षा, कला और परामर्श से जुड़े कारोबार में लाभ मिल सकता है।

रिश्ते: संतान की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा।

अर्थ: बौद्धिक कार्यों और पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं।

सेहत: स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें।

उपाय: केसर मिश्रित दूध भगवान विष्णु को अर्पित करें।



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