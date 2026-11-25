Aaj Ka Rashifal: आज 26 नवंबर, 2026 का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का भविष्यफल दैनिक राशिफल: 26 नवंबर, 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 26 November horoscope in Hindi : करियर: सुबह के समय स्थिरता से काम करें, बाद में संवाद और संपर्कों से काम आगे बढ़ेंगे।

कारोबार: वाहन, मशीनरी और निर्माण सामग्री से जुड़े कारोबार में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: घर-परिवार के साथ समय बिताने और माता का आशीर्वाद लेने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: संपत्ति से जुड़े निवेश में विशेषज्ञ की सलाह लें।

सेहत: गले और छाती का ध्यान रखें, ठंडे पेय पदार्थों से बचें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।

वृषभ (Taurus)

नौकरी: सुबह तक कार्यक्षेत्र में स्थिरता रहेगी, बाद में संवाद और छोटी यात्राओं से काम बनेंगे।

कारोबार: लेखन, विज्ञापन और संचार से जुड़े कारोबार में नए ग्राहक मिल सकते हैं।

रिश्ते: छोटे भाई-बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे और सहयोग मिलेगा।

अर्थ: मेहनत से रुके हुए आर्थिक काम पूरे कर पाएंगे।

सेहत: योग और ध्यान से मन शांत रहेगा।

उपाय: केले के वृक्ष की पूजा करें और जल अर्पित करें।

मिथुन (Gemini)

नौकरी: सुबह 7:11 बजे के बाद चंद्रमा आपकी राशि में आने से आत्मविश्वास और कार्यक्षमता बढ़ेगी।

कारोबार: पारिवारिक व्यवसाय और नए व्यापारिक सौदों में प्रगति हो सकती है।

रिश्ते: घर-परिवार में किसी शुभ समाचार से प्रसन्नता रहेगी।

अर्थ: धन संचय की योजनाएं सफल हो सकती हैं।

सेहत: खानपान संतुलित रखें और मीठे का अधिक सेवन न करें।

उपाय: 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें।

कर्क (Cancer)

नौकरी: वरिष्ठों से बातचीत में धैर्य रखें और अपने काम की प्राथमिकताएं तय करें।

कारोबार: पुराने निवेश और दूरस्थ संपर्कों से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: परिवार के साथ समय बिताएं और अनावश्यक बहस से बचें।

अर्थ: खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत की योजना बनाएं।

सेहत: पर्याप्त नींद लें और मानसिक तनाव से बचें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह (Leo)

नौकरी: सहकर्मियों और मित्रों की मदद से काम पूरे होंगे।

कारोबार: नए संपर्कों और समूहों से व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: मित्रों के साथ अच्छा समय बीतेगा और सामाजिक दायरा बढ़ेगा।

अर्थ: आय के नए स्रोतों पर विचार कर सकते हैं।

सेहत: नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन अपनाएं।

उपाय: सूर्यदेव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, धैर्य और अनुशासन बनाए रखें।

कारोबार: बड़े सौदों और साझेदारी में शर्तें ध्यान से पढ़ें।

रिश्ते: परिजनों के साथ बातचीत में विनम्रता रखें।

अर्थ: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, बजट बनाकर चलें।

सेहत: तनाव कम करने के लिए ध्यान और विश्राम करें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

तुला (Libra)

नौकरी: वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।

कारोबार: व्यापार में नए ग्राहकों और साझेदारों से लाभ की संभावना है।

रिश्ते: मित्रों और बड़े भाई-बहनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

अर्थ: एक से अधिक स्रोतों से आय के अवसर बन सकते हैं।

सेहत: नियमित सैर और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा।

उपाय: सूर्यदेव को अर्घ्य दें और लाल चंदन का तिलक लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरी: कार्यक्षेत्र में निर्णय क्षमता की सराहना होगी और नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कारोबार: प्रशासनिक और पारिवारिक व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

रिश्ते: पिता या घर के बुजुर्गों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

अर्थ: मेहनत के अनुरूप आर्थिक लाभ मिल सकता है।

सेहत: काम के बीच आराम करें और थकान से बचें।

उपाय: हनुमान मंदिर में लाल पुष्प अर्पित करें।

धनु (Sagittarius)

नौकरी: भाग्य का सहयोग मिलेगा और रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे।

कारोबार: उच्च शिक्षा, परामर्श और यात्रा से जुड़े व्यवसायों में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: परिवार के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल होने का योग है।

अर्थ: निवेश से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें।

सेहत: सुबह की सैर और प्राणायाम लाभकारी रहेंगे।

उपाय: माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)

नौकरी: गोपनीय योजनाओं को साझा करने से बचें और अपने काम पर ध्यान दें।

कारोबार: शोध, बीमा और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े कामों में अवसर मिल सकते हैं।

रिश्ते: जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और बातचीत में सौम्यता रखें।

अर्थ: अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सेहत: पेट की सेहत का ध्यान रखें और सुपाच्य भोजन करें।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

कुंभ (Aquarius)

नौकरी: साझेदारी के कामों में तालमेल से लक्ष्य पूरे हो सकते हैं।

कारोबार: नए अनुबंध और व्यापार विस्तार के लिए दिन अनुकूल है।

रिश्ते: दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा।

अर्थ: व्यापारिक लाभ से आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।

सेहत: नियमित व्यायाम करें और दिनचर्या संतुलित रखें।

उपाय: जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या गुड़ का दान करें।

मीन (Pisces)

नौकरी: मेहनत और अनुशासन से कार्यक्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत करेंगे।

कारोबार: सेवा क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं।

रिश्ते: परिवार के सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखें।

अर्थ: पुराने कर्ज और बकाया मामलों को सुलझाने में प्रगति होगी।

सेहत: नियमित दिनचर्या अपनाएं और पर्याप्त आराम करें।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें।



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