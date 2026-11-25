विशाखा नक्षत्र में बुध की चाल: इन 5 राशियों के खुलेंगे तरक्की और धन लाभ के रास्ते

बुद्धि, संवाद और कारोबार के कारक बुध 25 नवंबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले विशाखा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। ज्ञान और विवेक के नक्षत्र में बुध का यह प्रवेश सोचने-समझने की ताकत, आर्थिक फैसलों और करियर की दिशा को नई ऊर्जा दे सकता है। खासतौर पर 5 राशियों के लिए यह समय अवसर और लाभ के नए दरवाजे खोलने वाला माना जा रहा है।

किन 5 राशियों को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?

मिथुन: अपनी ही राशि के स्वामी बुध का गुरु के नक्षत्र में जाना आपके लिए बेहद अनुकूल रहेगा। पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं में मेहनत का फल मिल सकता है, रचनात्मक कामों में पहचान बनेगी और संतान से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

कन्या: राशि स्वामी बुध का यह बदलाव आपकी जेब और योजनाओं दोनों को मजबूती दे सकता है। फंसा हुआ पैसा वापस आने के संकेत हैं, आपकी बातों का असर बढ़ेगा और परिवार में किसी शुभ या मांगलिक आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिल सकता है।

तुला: विशाखा नक्षत्र का एक चरण आपकी राशि से भी जुड़ा है, जिससे आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में निखार आएगा। करियर से जुड़ा कोई बड़ा व ठोस फैसला लेने के लिए समय अच्छा है और समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।

धनु: विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु आपकी ही राशि के स्वामी हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए काफी मददगार रह सकता है। कमाई के नए रास्ते बन सकते हैं, पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है और दोस्तों की मदद से किसी नए काम की शुरुआत संभव है।

मकर: कामकाज और व्यापार में आगे बढ़ने के अच्छे मौके बन रहे हैं। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं, पिता की सलाह से कारोबार की अड़चनें दूर होंगी और दफ्तर में आपकी पकड़ मजबूत होगी।