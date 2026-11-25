Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 26 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 26 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 26 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 26 नवंबर 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

गुरुवार, 26 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज का दिन भगवान विष्णु, देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी की पूजा-आराधना के लिए विशेष माना जाता है।

इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख-समृद्धि, ज्ञान और सकारात्मकता आती है।

इस दिन श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार गुरुवार का व्रत रख सकते हैं।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्‍ण द्वितीया

पक्ष: मार्गशीर्ष कृष्‍ण

मास: मार्गशीर्ष (कृष्‍ण पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: मृगशिरा शाम 05:47 तक, तत्‍पश्‍चात आर्द्रा।

योग: सिद्ध सुबह 07:50 तक, तत्‍पश्‍चात साध्य।

करण: गर दोपहर 01:15 तक, तत्‍पश्‍चात वणिज

चन्द्र राशि: वृषभ राशि में।

सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:54 से 02:36 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:05 से 05:58 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 01:27 से 02:46 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 06:52 से 08:11 तक।

गुलिक काल: सुबह 09:30 से 10:49 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का स्मरण करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!