मंगल का मघा नक्षत्र गोचर: 19 दिसंबर तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा बड़ा लाभ

Magha Nakshatra Mars Transit 2026: 12 नवंबर 2026 को मंगल ने सिंह राशि में प्रवेश किया है। 19 दिसंबर तक मंगल सिंह राशि के मघा नक्षत्र में रहेगा। मघा नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। इस दौरान सिंह राशि में मंगल, गुरु और केतु की युति भी बन रही है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, ऊर्जा, भूमि और नेतृत्व का कारक माना जाता है, जबकि मघा नक्षत्र का संबंध मान-सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार और पूर्वजों से जोड़ा जाता है। ऐसे में इस गोचर को कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जा सकता है। इस गोचर से मेष, वृषभ, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं इन पांच राशियों का राशिफल।

मेष राशि: करियर में तरक्की और नई जिम्मेदारियों के योग

मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कई मामलों में उत्साह बढ़ाने वाला हो सकता है। मंगल आपकी राशि का स्वामी है और पांचवें भाव में गोचर कर रहा है। इसके प्रभाव से आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ पद-प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी के संकेत हैं। व्यापार करने वालों को नई योजनाओं से लाभ मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है। हालांकि, जल्दबाजी और गुस्से में कोई फैसला लेने से बचना होगा।

वृषभ राशि: धन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ

वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का सिंह राशि में गोचर चौथे भाव में हो रहा है। इससे सुख-सुविधाओं में वृद्धि और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। लंबे समय से अटके हुए प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। घर, जमीन या वाहन खरीदने की योजना बना रहे जातकों को अच्छी खबर मिल सकती है। आर्थिक स्थिति में सुधार के अवसर मिलेंगे और परिवार के सहयोग से महत्वपूर्ण काम पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भी आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। हालांकि, माता की सेहत और घरेलू मामलों को लेकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए।

तुला राशि: आय के नए स्रोत और व्यापार में मुनाफा

तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर लाभ भाव यानी ग्यारहवें भाव में हो रहा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह स्थिति आर्थिक लाभ और इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल मानी जाती है। इस दौरान आपकी आमदनी बढ़ाने के नए रास्ते खुल सकते हैं। नौकरी करने वालों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापारियों को नए संपर्कों और व्यावसायिक सौदों से फायदा होने की संभावना है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग मिलने से भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

वृश्चिक राशि: नौकरी और कारोबार में मिल सकती है बड़ी सफलता

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर कर्म भाव यानी दसवें भाव में हो रहा है। मंगल आपकी राशि का स्वामी भी है। ऐसे में यह गोचर करियर और कारोबार के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या कार्यक्षेत्र में अपनी पहचान बनाने का अवसर मिल सकता है। जो लोग लंबे समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सकारात्मक समाचार मिल सकता है। कारोबार में विस्तार की योजनाएं सफल हो सकती हैं और नए व्यावसायिक अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अधिकारियों और वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलने की संभावना है। हालांकि, कार्यक्षेत्र में अहंकार और गुस्से से बचना जरूरी होगा।

कुंभ राशि: साझेदारी और नए अवसरों से होगा लाभ

कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर सातवें भाव में हो रहा है। यह भाव विवाह, साझेदारी और व्यावसायिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस दौरान व्यापार में नए समझौते और साझेदारी से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। जो लोग अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, उन्हें कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। सामाजिक संपर्कों का दायरा बढ़ेगा और कुछ महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को भी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। हालांकि, मंगल और केतु के प्रभाव के कारण वैवाहिक जीवन तथा साझेदारी में मतभेद की आशंका भी रहेगी। इसलिए बातचीत में संयम रखना जरूरी होगा।

मंगल के इस गोचर का क्या है ज्योतिषीय महत्व?

मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम, भूमि और नेतृत्व क्षमता का कारक ग्रह माना जाता है। वहीं मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है। मघा का संबंध पितरों, वंश परंपरा, अधिकार और प्रतिष्ठा से जोड़ा जाता है। ऐसे में मंगल का इस नक्षत्र में गोचर व्यक्ति के भीतर आगे बढ़ने की इच्छा, आत्मसम्मान और नेतृत्व क्षमता को सक्रिय करने वाला माना जाता है।

इसके अलावा सिंह राशि में मंगल के साथ गुरु और केतु की मौजूदगी इस गोचर को और महत्वपूर्ण बना रही है। गुरु जहां ज्ञान, विस्तार और विवेक का प्रतीक है, वहीं केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और अप्रत्याशित बदलावों से जुड़ा है। इन ग्रहों का संयुक्त प्रभाव कुछ लोगों को नए अवसर दिला सकता है, लेकिन जल्दबाजी, अहंकार और आवेश में लिए गए फैसले नुकसान भी पहुंचा सकते हैं।

विशेष सूचना: यह राशिफल सामान्य गोचर और चंद्र राशि पर आधारित ज्योतिषीय आकलन है। वास्तविक परिणाम व्यक्ति की जन्मकुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा पर भी निर्भर करते हैं। इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए।