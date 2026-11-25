मार्गशीर्ष माह 2026: प्रमुख त्योहार, महत्व और आध्यात्मिक परंपराएं, कब से कब तक रहेगा?

Margashirsha Month 2026: हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महीने को बेहद पवित्र और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। इसे अगहन मास के नाम से भी जाना जाता है। मार्गशीर्ष महीने का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने स्वयं को महीनों में मार्गशीर्ष बताया है। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष माह 2026 कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, क्‍या है इसका महत्‍व व आध्यात्मिक परंपराएं और इस दौरान कौन-कौन से प्रमुख व्रत-त्योहार मनाए जाएंगे...

मार्गशीर्ष माह 2026 की शुरुआत और समाप्ति कब होगी?

हिंदू पंचांग में चंद्र मास की गणना 2 प्रमुख पद्धतियों से की जाती है। इन्हें पूर्णिमांत और अमांत पंचांग कहा जाता है। इसी वजह से अलग-अलग राज्यों में मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत और समाप्ति की तारीख में अंतर दिखाई देता है।

पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार

उत्तर भारत में मार्गशीर्ष माह 25 नवंबर 2026, बुधवार से शुरू होकर 23 दिसंबर 2026, बुधवार को समाप्त होगा।

अमांत पंचांग के अनुसार

महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में मार्गशीर्ष माह 9 दिसंबर 2026, बुधवार से शुरू होकर 7 जनवरी 2027, गुरुवार तक रहेगा।

दोनों पद्धतियों में अंतर का कारण महीने की गणना का तरीका है। पूर्णिमांत पंचांग में पूर्णिमा के बाद नया महीना शुरू होता है, जबकि अमांत पंचांग में अमावस्या के बाद नए महीने की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए किसी भी व्रत या त्योहार की तारीख निर्धारित करते समय अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग को देखना जरूरी होता है।

मार्गशीर्ष माह का धार्मिक महत्व

मार्गशीर्ष महीने को भगवान श्रीकृष्ण का प्रिय मास माना जाता है। श्रीमद्भगवद्गीता के विभूतियोग में भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि महीनों में वे मार्गशीर्ष हैं। गीता का यह कथन इस महीने की आध्यात्मिक महत्ता को दर्शाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस महीने में भगवान विष्णु और श्रीकृष्ण की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भक्त इस दौरान भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, गीता का पाठ करते हैं और धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं।

मार्गशीर्ष महीने में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्यदेव को अर्घ्य देना और भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और गर्म कपड़ों का दान करने की भी परंपरा है। इस महीने का आध्यात्मिक संदेश केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति को संयम, सेवा, सदाचार और अच्छे कर्मों के प्रति प्रेरित करता है।

मार्गशीर्ष माह 2026 के प्रमुख व्रत और त्योहार

मार्गशीर्ष महीने में कई महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व मनाए जाते हैं। इनका संबंध भगवान विष्णु, श्रीकृष्ण, भगवान शिव, माता लक्ष्मी और भगवान दत्तात्रेय की आराधना से है।

कालभैरव जयंती (1 दिसंबर 2026)

कालभैरव जयंती भगवान शिव के रौद्र स्वरूप भगवान कालभैरव के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। इस दिन भगवान कालभैरव की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है।

उत्पन्ना एकादशी (4 दिसंबर 2026)

उत्पन्ना एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित महत्वपूर्ण व्रत है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन एकादशी माता का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है।

मार्गशीर्ष अमावस्या (8 दिसंबर 2026)

मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन पितरों के स्मरण और उनके निमित्त धार्मिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान, तर्पण और दान-पुण्य करने की परंपरा है।

विवाह पंचमी (14 दिसंबर 2026)

विवाह पंचमी भगवान श्रीराम और माता सीता के विवाह उत्सव के रूप में मनाई जाती है। यह पर्व मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आता है।

चंपा षष्ठी (15 दिसंबर 2026)

चंपा षष्ठी महाराष्ट्र का एक प्रमुख धार्मिक त्योहार है। यह भगवान खंडोबा की उपासना से जुड़ा हुआ है। भगवान खंडोबा को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। महाराष्ट्र के जेजुरी मंदिर में इस पर्व की विशेष धूम रहती है।

धनु संक्रांति (16 दिसंबर 2026)

धनु संक्रांति उस समय मनाई जाती है, जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करते हैं। वर्ष 2026 में यह संक्रांति 16 दिसंबर को होगी।

मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती (20 दिसंबर 2026)

मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्रीकृष्ण ने इसी तिथि पर अर्जुन को श्रीमद्भगवद्गीता का दिव्य ज्ञान दिया था।

दत्तात्रेय जयंती (23 दिसंबर 2026)

दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय की पूजा-अर्चना की जाती है।

मार्गशीर्ष पूर्णिमा (23 दिसंबर 2026)

इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण कथा और दान-पुण्य करने की परंपरा है। कई क्षेत्रों में इस दिन माता अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है।

मार्गशीर्ष माह की आध्यात्मिक परंपराएं