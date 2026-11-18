Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 19 नवंबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 19 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 19 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 19 नवंबर 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

गुरुवार, 19 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित विष्णु त्रिरात्रि व्रत रखा जाएगा।

एक अत्यंत पुण्यदायी और विशेष व्रत है, जो लगातार तीन रात्रियों तक चलता है।

इस व्रत से हजार अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार

तिथि: कार्तिक शुक्‍ल दशमी

पक्ष: कार्तिक शुक्‍ल

मास: कार्तिक (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: पूर्व भाद्रपद पूर्ण रात्रि तक।

योग: व्याघात सुबह 07:42 तक, तत्‍पश्‍चात हर्षण।

करण: कौलव सुबह 07:05 तक, तत्‍पश्‍चात तैतिल।

चन्द्र राशि: कुम्भ राशि में।

सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: पंचक जारी है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:45 से दोपहर 12:28 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 से 02:35 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:00 से 05:53 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 01:26 से 02:46 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 06:47 से 08:07 तक।

गुलिक काल: सुबह 09:27 से 10:46 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले अपने ईष्ट देव या भगवान विष्णु का स्मरण करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!