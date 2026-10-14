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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (16:23 IST)

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 15 अक्‍टूबर 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Today Daily Muhurat
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (16:28 IST)
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आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 15 October 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 15 अक्‍टूबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।
 

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 15 अक्‍टूबर 2026, गुरुवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:
 

गुरुवार, 15 अक्‍टूबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

  • विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व
  • आज आश्विन शुक्ल पंचमी को ललिता पंचमी भी कहा जाता है।
  • आज के दिन देवी ललिता (त्रिपुर सुंदरी) की पूजा की जाती है।
  • आज के दिन उपांग ललिता व्रत भी किया जाता है। 
  • आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: गुरुवार
तिथि: आश्विन शुक्‍ल पंचमी
पक्ष: आश्विन पक्ष
मास: आश्विन (शुक्‍ल पक्ष)
ऋतु: शरद ऋतु
विक्रम संवत: 2083
शक संवत: 1948
 

चौघड़िया मुहूर्त देखने के लिए आगे क्लिक करें.....आज का चौघड़िया

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: ज्येष्ठा पूर्ण रात्रि तक।    
योग: सौभाग्य रात्रि 09:15 तक, तत्‍पश्‍चात शोभन।
करण: बव दोपहर 02:16 तक, तत्‍पश्‍चात बालव 16 अक्टूबर तक।
चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि में 
सूर्य राशि: कन्या राशि में
पंचक: आज पंचक नहीं है।
 

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:01 से 12:48 तक। 
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:21 से 03:08 तक। 
ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:54 से 05:43 तक।
 

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 01:52 से 03:20 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)
यमगण्ड: सुबह 06:32 से 08:00 तक। 
गुलिक काल: सुबह 09:28 से 10:56 तक। 
 

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: दक्षिण दिशा में यात्रा से बचें। 
निवारण/उपाय: यदि आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले भगवान श्री विष्णु या मां स्कंदमाता का स्मरण करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।
भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!
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