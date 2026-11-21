Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 नवंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 24 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 24 नवंबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 24 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज के दिन कार्तिक पूर्णिमा (त्रिपुरी पूर्णिमा) और देव दीपावली मनाई जाएगी।

आज ही के दिन भगवान शिव ने महाबली दैत्य त्रिपुरासुर का वध किया था।

आज ही के दिन भगवान विष्णु ने अपना मत्स्यावतार लिया था।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्‍ल पूर्णिमा

पक्ष: कार्तिक शुक्‍ल

मास: कार्तिक (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: कृतिका रात्रि 11 :25 तक।

योग: परिघ शाम 04 06 तक, तत्‍पश्‍चात शिव।

करण: विष्टि सुबह 10:05 तक, तत्‍पश्‍चात बव।

चन्द्र राशि: मेष राशि में।

सूर्य राशि: वृश्चिक राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:47 से दोपहर 12:29 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 से 02:36 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 05:03 से 05:57 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:46 से शाम 04:05 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 09:29 से 10:48 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:08 से 01:27 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले हनुमान जी के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!