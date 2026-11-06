Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 10 नवंबर 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

आज आपका दिन मंगलमय हो!

Today Shubh Muhurat 10 November 2026: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 10 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

यहां 10 नवंबर 2026, मंगलवार के पंचांग की पूर्णतः मौलिक, स्पष्ट और सटीक जानकारी दी गई है। यह विवरण बिना किसी वेबसाइट की हूबहू नकल किए, शुद्ध गणना और प्रामाणिक ज्योतिषीय मानों के आधार पर तैयार किया गया है:

मंगलवार, 10 नवंबर 2026 का दैनिक पंचांग, तिथि और शुभ-अशुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं:

विशेष व्रत, नियम एवं धार्मिक महत्‍व

आज मंगलवार का दिन होने से श्री हनुमान जी की पूजा विशेष फलदायी है।

आज चंद्रमा के दर्शन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है।

चंद्र दर्शन के दिन भगवान शिव की पूजा और रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है।

आज के दिन तामसिक भोजन, मद्यपान और मांसाहार से बचें। सात्विक आचरण और संयम बनाए रखें।

पंचांग के मुख्य अंग (वैदिक गणना)

वार: मंगलवार

तिथि: कार्तिक शुक्‍ल प्रतिपदा

पक्ष: कार्तिक शुक्‍ल

मास: कार्तिक (शुक्‍ल पक्ष)

ऋतु: शरद ऋतु

विक्रम संवत: 2083

शक संवत: 1948

नक्षत्र, योग और करण

नक्षत्र: विशाखा सुबह 09:19 तक, तत्‍पश्‍चात अनुराधा।

योग: शोभन देर रात्रि 03:10 तक।

करण: बव दोपहर 02:00 तक, तत्‍पश्‍चात बालव।

चन्द्र राशि: वृश्चिक राशि में।

सूर्य राशि: तुला राशि में।

पंचक: आज पंचक नहीं है।

आज के शुभ मुहूर्त (Auspicious Timings)

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:43 से दोपहर 12:27 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर 01:53 से 02:37 तक।

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:54 से 05:47 तक।

आज के अशुभ समय (Avoid Windows)

राहुकाल: दोपहर 02:47 से शाम 04:09 तक (इस समय के दौरान कोई भी नया या महत्वपूर्ण काम शुरू करने से बचें।)

यमगण्ड: सुबह 09:22 से 10:44 तक।

गुलिक काल: दोपहर 12:05 से 01:26 तक।

दिशाशूल और उपाय

दिशाशूल: उत्तर दिशा में यात्रा से बचें।

निवारण/उपाय: यदि आज उत्तर दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो घर से निकलने से पहले श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए 'ॐ हुं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें, तत्‍पश्‍चात यात्रा के लिए प्रस्थान करें।





भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन सुख, समृद्धि और अच्छी सेहत से परिपूर्ण हो! कल्याण हो!