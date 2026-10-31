गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, 09 या 10 नवंबर 2026 को?

Naraka Chaturdashi 2026: दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और समापन भाईदूज के साथ होता है। इस 5 दिवसीय पर्व के दौरान नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व माना जाता है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, भगवान श्रीकृष्ण और यमराज की पूजा की जाती है तथा अभ्यंग स्नान की परंपरा निभाई जाती है। आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी पर क्यों मनाई जाती है छोटी दिवाली और इसके पीछे की मान्यता के बारे में विस्‍तार से...