नरक चतुर्दशी का नाम कैसे पड़ा? जानिए इस पर्व का धार्मिक रहस्य

Naraka Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रत्येक दिन का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसका नाम नरक चतुर्दशी कैसे पड़ा और इस पर्व का धार्मिक रहस्य क्‍या है...

इस पर्व को नरक चतुर्दशी ही क्यों कहा जाता है?

इसके पीछे पौराणिक कथा है। इस पर्व का संबंध भगवान श्रीकृष्ण द्वारा नरकासुर नामक अत्याचारी असुर के वध से जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का अंत करके हजारों बंदी स्त्रियों को उसकी कैद से मुक्त कराया था। यही वजह है कि इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है।

ऐसे पड़ा नरक चतुर्दशी का नाम?

नरक चतुर्दशी नाम दो शब्दों से मिलकर बना है- 'नरक' और 'चतुर्दशी'।

नरक: इसका संबंध पौराणिक मान्यता के अनुसार नरकासुर नामक असुर से है। वह अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी था। उसके आतंक से देवता, ऋषि और सामान्य लोग परेशान थे।

चतुर्दशी: हिंदू पंचांग में कृष्ण पक्ष की चौदहवीं तिथि को चतुर्दशी कहा जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है।

पौराणिक कथा के अनुसार, नरकासुर एक शक्तिशाली असुर था। उसे भौमासुर के नाम से भी जाना जाता था। यही कारण है कि नरक चतुर्दशी पर दीप जलाने की परंपरा प्रचलित हुई। यह पर्व संदेश देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में विजय सत्य, धर्म और न्याय की ही होती है।