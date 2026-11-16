गोपाष्टमी पर कर लें ये 3 अचूक उपाय, साल भर घर में बनी रहेगी सुख-समृद्धि; जानें इस पर्व से जुड़ी 5 अनसुनी बातें

सनातन धर्म में गोपाष्टमी का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन गौ माता और भगवान श्रीकृष्ण की गोचारण लीला को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन गौ माता की विधिवत पूजा करने से 33 कोटि देवी-देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गोपाष्टमी पर्व से जुड़ी 5 प्रमुख बातें और सुख-समृद्धि के लिए किए जाने वाले 3 विशेष उपाय नीचे दिए गए हैं:

1. गोपाष्टमी पर्व की 5 खास बातें

श्रीकृष्ण का पहला गोचारण: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन ही भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार बछड़ों की जगह गायों को चराने के लिए वन में कदम रखा था। इसी दिन से उनका नाम 'गोपाल' और 'गोविंद' पड़ा।

गौ माता में 33 कोटि देवताओं का वास: हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, गाय के शरीर में 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं। इसलिए गोपाष्टमी पर केवल एक गाय की पूजा करने से सभी देवताओं के पूजन का पुण्य मिल जाता है।

ग्वालों और गौ-सेवकों का सम्मान: यह पर्व केवल पशु पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि गौ-वंश की रक्षा और पालन करने वाले ग्वालों (गोपों) के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उन्हें उपहार व दान देने की परंपरा भी इस दिन निभाई जाती है।

गोवर्धन लीला से जुड़ाव: कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने कार्तिक प्रतिपदा से सप्तमी तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और आठवें दिन (अष्टमी को) देवराज इंद्र का अहंकार टूटा था। इसी उपलक्ष्य में गोपाष्टमी का उत्सव मनाया जाता है।

गौधूलि वेला का विशेष महत्व: गोपाष्टमी पर शाम के समय जब गायें जंगल से चरकर घर लौटती हैं, तो उनके खुरों से उड़ने वाली धूल (गौधूलि) को मस्तक पर लगाना अत्यंत शुभ और सौभाग्यवर्धक माना जाता है।

2. सुख और समृद्धि के लिए 3 अचूक उपाय

पहला उपाय (गौ श्रृंगार और पूजन): गोपाष्टमी के दिन सुबह स्नान के बाद गाय और उसके बछड़े को नहलाकर हल्दी, कुमकुम और चंदन का तिलक लगाएं। उनके सींगों को सजाएं, फूलों की माला पहनाएं और धूप-दीप से आरती उतारें। इससे घर का वास्तु दोष और ग्रह बाधाएं दूर होती हैं।

दूसरा उपाय (विशेष भोग और हरा चारा): इस दिन गाय को अपने हाथों से हरा चारा, गुड़, आटे की लोई (जिसमें हल्दी और घी लगा हो) तथा भीगी हुई चने की दाल खिलाएं। मान्यता है कि इससे कुंडली में बृहस्पति और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं और घर में कभी धन-धान्य की कमी नहीं रहती।

तीसरा उपाय (गौ-परिक्रमा और चरण रज): पूजा के बाद गौ माता की 7 बार परिक्रमा करें और उनके पैरों के नीचे की मिट्टी (गौ-रज) को माथे पर लगाएं। यदि आसपास गाय उपलब्ध न हो, तो किसी गौशाला में जाकर हरा चारा, गुड़ या धन का दान करें। इससे रुके हुए कार्यों में सफलता मिलती है।