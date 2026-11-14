आंवला नवमी 2026: सुख-समृद्धि और बेहतर सेहत के लिए अपनाएं ये 7 सरल और प्रभावशाली उपाय

Amla Navami 2026: आंवला नवमी, जिसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति आभार जताने का दिन भी है। इस पावन अवसर पर आंवले के वृक्ष की पूजा कर परिवार की खुशहाली और निरोगी काया की कामना की जाती है। परंपरा और आयुर्वेद दोनों ही इस दिन आंवले के महत्व को स्वीकार करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और समृद्धि लाना चाहते हैं, तो इस दिन किए जाने वाले ये 7 खास उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकते हैं:

1. आंवले के वृक्ष की विधिवत आराधना

सुबह स्नान के बाद आंवले के पेड़ की जड़ में शुद्ध जल और थोड़ा कच्चा दूध अर्पित करें। इसके बाद वृक्ष पर हल्दी और कुमकुम से तिलक लगाएं और शुद्ध घी का दीपक जलाकर सुख-शांति की प्रार्थना करें।

2. परिक्रमा और रक्षा सूत्र (कलावा)

पूजा के पश्चात आंवले के तने के चारों ओर 7, 9 या 11 बार लाल धागा (कलावा) लपेटें। इसके बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार पेड़ की 7, 9 या 108 बार परिक्रमा करें।

3. पूर्व दिशा में बैठकर मंत्र जाप

आंवले के पेड़ की छाया में पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। यहां शांत मन से 'ॐ धात्र्यै नमः' या 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए अत्यंत शुभ है।

4. अक्षय पुण्य के लिए दान-पुण्य

शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किए गए दान का फल कभी समाप्त (अक्षय) नहीं होता। अपनी क्षमता के अनुसार आंवला, पीले वस्त्र, हल्दी, गाय का घी या अनाज किसी ज़रूरतमंद को दान करें।

5. वृक्ष के नीचे सहभोज की परंपरा

इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ब्राह्मणों या ज़रूरतमंद लोगों को भोजन कराएं। इसके बाद अपने परिवार के साथ वहीं बैठकर भोजन ग्रहण करें। मान्यता है कि इस परंपरा का पालन करने से परिवार में आरोग्य और प्रेम बना रहता है।

6. प्रसाद रूप में आंवले का सेवन

धार्मिक मान्यता के साथ-साथ सेहत की दृष्टि से भी इस दिन आंवला खाना बेहद गुणकारी माना गया है। पूजा के बाद प्रसाद के रूप में आंवले का सेवन ज़रूर करें, यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है।

7. श्री हरि विष्णु को आंवला अर्पण

भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। इस दिन घर या मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करें और उन्हें ताज़ा आंवला अर्पित करें। इससे श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है।

इन उपायों को अपनाने के प्रमुख लाभ

लक्ष्मी-नारायण का आशीर्वाद: आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, इसलिए इसकी पूजा से भगवान विष्णु के साथ-साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है।

अक्षय पुण्य की प्राप्ति: जैसा कि नाम से स्पष्ट है, 'अक्षय' नवमी के दिन किया गया कोई भी शुभ कर्म या दान जीवन भर और उसके बाद भी शुभ फल देता है।

घर में बरकत और खुशहाली: इन उपायों से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और धन-धान्य व सुख-समृद्धि का आगमन होता है।

उत्तम स्वास्थ्य (आरोग्य): आंवले की पूजा और उसके सेवन से शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है।

मानसिक शुद्धि: श्रद्धापूर्वक की गई आराधना से जाने-अनजाने में हुए दोषों से मुक्ति मिलती है और मन को गहरी शांति का अनुभव होता है।