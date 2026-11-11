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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (14:57 IST)

आंवला नवमी 2026: 18 नवंबर को बनेगा दुर्लभ संयोग, जानें किस समय पूजा करने से मिलेगा अक्षय पुण्य?

amla navami 2026 kab hai
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (15:11 IST)
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कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाने वाला आंवला नवमी (अक्षय नवमी) का पर्व लोक आस्था और भक्ति का प्रतीक है। यह पावन पर्व देवउठनी एकादशी से ठीक दो दिन पहले मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किए गए दान, तप और पूजा-पाठ का फल कभी समाप्त नहीं होता और जन्म-जन्मांतर तक प्राप्त होता रहता है।
 

आंवला नवमी 2026: तिथि एवं शुभ मुहूर्त

नवमी तिथि प्रारंभ: 18 नवंबर 2026 को सुबह 06:04 बजे
नवमी तिथि समाप्त: 19 नवंबर 2026 को सुबह 07:05 बजे
वर्ष 2026 में आंवला नवमी का पर्व बुधवार, 18 नवंबर 2026 को मनाया जाएगा।
पूर्वाह्न पूजा का शुभ मुहूर्त: सुबह 06:46 से दोपहर 12:06 बजे तक
 

सत्य युग का आरंभ और 'अक्षय' पुण्य का महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ही सत्ययुग का शुभारंभ हुआ था। इसी कारण इस तिथि को 'सत्य युगादि' भी कहा जाता है।
 
जिस प्रकार त्रेतायुग का प्रारंभ 'अक्षय तृतीया' (त्रेता युगादि) से माना जाता है, ठीक उसी तरह अक्षय नवमी सत्ययुग के आरंभ की प्रतीक है। 'अक्षय' शब्द का अर्थ है जिसका कभी क्षय या नाश न हो। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप, तप और दान साधक को अनंत पुण्य का भागीदार बनाता है।
 

पूजन परंपरा और प्रमुख धार्मिक मान्यताएं

आंवले के वृक्ष की उपासना: इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा का विशेष विधान है। श्रद्धालु वृक्ष की परिक्रमा कर जल, दूध और अक्षत अर्पित करते हैं तथा सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।
 
मथुरा-वृंदावन परिक्रमा: अक्षय नवमी के पावन अवसर पर मथुरा-वृंदावन की परिक्रमा करने का अत्यंत विशेष महत्व है। इस दिन अक्षय पुण्य अर्जित करने की कामना से हजारों श्रद्धालु ब्रज मंडल की परिक्रमा करते हैं।
 
जगद्धात्री पूजा (पश्चिम बंगाल): पश्चिम बंगाल में यह दिन 'जगद्धात्री पूजा' के रूप में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ सत्ता और शक्ति की देवी माता जगद्धात्री की विशेष आराधना की जाती है।
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