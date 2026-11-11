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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 11 November 2026 (12:01 IST)

Chhath Puja 2026: नहाय-खाय से शुरू होगा आस्था का महापर्व, जानें पहले दिन के जरूरी नियम और क्या न करें गलती

Chhath puja 2026 nahay khay:
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 11 Nov 2026 (12:05 IST)
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Chhath puja 2026 nahay khay: लोक आस्था का चार दिवसीय महापर्व छठ वर्ष 2026 में 13 नवंबर से 16 नवंबर तक मनाया जाएगा। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलने वाले इस अनुष्ठान में भगवान सूर्य और छठी मैया की विधि-विधान से उपासना की जाती है।
 

महापर्व का पूरा शेड्यूल (2026)

13 नवंबर: नहाय-खाय (पहला दिन)
14 नवंबर: खरना (दूसरा दिन)
15 नवंबर: संध्या अर्घ्य (तीसरा दिन)
16 नवंबर: उषा अर्घ्य और पारण (चौथा दिन)

मुख्य पर्व का दिन:

संध्या अर्घ्य (मुख्य पूजा): 15 नवंबर 2026, दिन रविवार
 

1. कायिक एवं मानसिक शुद्धि

पवित्र स्नान: व्रती सुबह सूर्योदय से पहले घर, पूजा स्थल और आसपास की पूरी सफाई करते हैं। इसके बाद नदी, तालाब या घर पर ही पवित्र जल से स्नान करते हैं।
स्वच्छ वस्त्र: स्नान के उपरांत पूरी तरह से धुले हुए या नए वस्त्र ही धारण किए जाते हैं।
सकारात्मक संकल्प: यह दिन केवल शरीर की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मन से भी सात्विकता और नियम का संकल्प लिया जाता है।
 

2. सात्विक आहार और भोजन के कड़े नियम

क्या खाएं (पारंपरिक प्रसाद): नहाय-खाय के दिन मुख्य रूप से लौकी (कद्दू) की सब्जी, चना दाल और अरवा चावल (भाता) बनता है।
सेंधा नमक का प्रयोग: भोजन पकाने में साधारण नमक की जगह पूरी तरह से सेंधा नमक का ही इस्तेमाल होता है।
एक समय भोजन: इस दिन व्रती केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करते हैं। शाम के समय आवश्यकता पड़ने पर ही फलाहार लिया जा सकता है।
वर्जित वस्तुएं: प्याज, लहसुन, मांसाहार और किसी भी प्रकार की तामसिक सामग्री का प्रयोग पूरी तरह निषेध रहता है।

3. भोग, अर्पण और प्रसाद वितरण

भगवान को भोग: खाना बनने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव और छठी मैया को इसका भोग लगाया जाता है।
प्रसाद ग्रहण: भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही व्रती और परिवार के अन्य सदस्य प्रसाद के रूप में भोजन करते हैं।
नारंगी सिंदूर का महत्व: इस दिन से व्रती महिलाएं नाक से माथे तक लंबा नारंगी सिंदूर लगाती हैं और इसी के साथ आगे के प्रसाद बनाने की मुख्य तैयारी शुरू हो जाती है।
 

4. अगले दिन (खरना) का आधार

नहाय-खाय के साथ ही अगले दिन यानी 'खरना' की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने और गेहूं सुखाने जैसे पवित्र कार्यों का शुभारंभ हो जाता है।
 
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