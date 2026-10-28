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Published By चेतन गौड़
Last Modified: Wednesday, 28 October 2026 (17:39 IST)

रमा एकादशी व्रत रखने का क्या है महत्व? जानिए पारण का समय

Lord Vishnu and Goddess Lakshmi are being worshipped on the occasion of Rama Ekadashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Wed, 28 Oct 2026 (20:51 IST)
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Rama Ekadashi Vrat 2026: रमा एकादशी का व्रत सनातन धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। दिवाली से ठीक पहले आने वाली इस एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी (रमा) की पूजा का विधान है। 'रमा' माता लक्ष्मी का ही एक नाम है। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत के महत्व और उसके पारण के समय के बारे में विस्‍तार से... 
 
एकादशी तिथि प्रारंभ: 4 नवंबर, 2026 को सुबह 11:03 बजे। 
एकादशी तिथि समाप्त: 5 नवंबर, 2026 को सुबह 10:35 बजे। 
रमा एकादशी व्रत पारण का समय: सुबह 06:37 से 08:48 बजे तक।
 

रमा एकादशी व्रत का महत्व

इस व्रत को करने से साधक को जीवन में सुख, समृद्धि और आर्थिक संपन्नता प्राप्त होती है। पद्म पुराण के अनुसार, रमा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जन्म-जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। यह माना जाता है कि जो व्यक्ति निष्ठापूर्वक यह व्रत रखता है, उसे मृत्यु के पश्चात ब्रह्मलोक या वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है।
 
रमा एकादशी का व्रत रखने से मिलने वाला पुण्य फल बड़े-बड़े यज्ञों, जैसे कि वाजपेय यज्ञ, के फल के बराबर होता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ-साथ धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की भी विशेष पूजा की जाती है। 
 

रमा एकादशी की पौराणिक कथा

महाभारत काल में भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को रमा एकादशी का महत्व बताते हुए राजा मुचुकुंद और उनकी पुत्री चंद्रभागा की कथा सुनाई थी। इस कथा के अनुसार, चंद्रभागा के अल्पज्ञानी और कमजोर पति शोभन ने भी जब पत्नी के कहने पर रमा एकादशी का व्रत किया, तो उसे दिव्य पुण्य प्राप्त हुआ और वह एक सुंदर देव-नगर का राजा बन गया।
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