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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 14 November 2026 (14:48 IST)

41 दिनों की अय्यप्पा मंडलकाल पूजा 2026: कब से होगी शुरुआत? जानिए इसका धार्मिक महत्व और पूजा के विशेष नियम

Lord Ayyappa worship Mandala puja 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (14:55 IST)
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मण्डला पूजा सबरीमाला अय्यप्पा मन्दिर में धनु मासम के 11 वें अथवा 12 वें दिवस पर मनायी जाती है। इस बार यह पूजा 17 नवंबर 2026, मंगलवार के दिन प्रारंभ होगी। 41 दिनों की यह व्रत और पूजा का समापन 27 दिसंबर 2026 को होगा।
 

मण्डलाकाल पूजा प्रारम्भ: मंगलवार, नवम्बर 17, 2026 को

मुख्य मण्डला पूजा (समापन): रविवार, दिसम्बर 27, 2026 को
अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक
 

मण्डलाकाल प्रारम्भ 2026 और इसका महत्व

मण्डला पूजा भगवान अय्यप्पा के भक्तों द्वारा की जाने वाली 41 दिवसीय लम्बी तपस्या (व्रत) का अन्तिम दिवस है। यह व्रत मण्डला पूजा से 41 दिन पूर्व आरम्भ होता है। अतः मलयालम कैलेण्डर के अनुसार यह व्रत वृश्चिकम मासम के प्रथम दिवस से आरम्भ होता है।
 
मण्डला पूजा तथा मकर विलक्कु, यह दोनों सबरीमाला अय्यप्पा मन्दिर के सर्वाधिक लोकप्रिय आयोजन हैं। इन उत्सवों के समय सबरीमाला मन्दिर अधिकांश दिनों तक भक्तों के लिये खुला रखा जाता है, जिससे देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु भगवान अय्यप्पा के दर्शन कर पाते हैं।
 

41 दिनों के कठिन व्रत के नियम

इस 41 दिवसीय अनुष्ठान को 'मण्डला व्रतम' कहा जाता है, जिसके दौरान भक्त अत्यंत सादगी और कठोर नियमों का पालन करते हैं:
तुलसी या रुद्राक्ष की माला: व्रत की शुरुआत में भक्त गले में तुलसी या रुद्राक्ष की विशेष माला धारण करते हैं। माला पहनने के बाद भक्त को 'स्वामी' कहकर संबोधित किया जाता है और वह किसी भी प्रकार के सांसारिक सुख व नकारात्मकता से दूर रहता है।
पारंपरिक वेशभूषा: इस अवधि में श्रद्धालु केवल काले, नीले या भगवा रंग के साधारण वस्त्र पहनते हैं और नंगे पैर रहते हैं।
सात्विक जीवनशैली: भक्त दिन में दो बार स्नान करते हैं, सुबह-शाम भगवान अय्यप्पा की पूजा करते हैं, केवल सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करते हैं। इस दौरान बाल या नाखून कटवाना भी वर्जित होता है।
 

इरुमुडी और 18 पवित्र सीढ़ियों की यात्रा

41 दिनों की तपस्या पूरी करने के बाद भक्त अपने सिर पर 'इरुमुडी' (दो हिस्सों वाली एक पवित्र पोटली, जिसमें पूजा की सामग्री और यात्रा के लिए भोजन होता है) रखकर सबरीमाला की कठिन पहाड़ियों की चढ़ाई करते हैं। मान्यता है कि केवल वही भक्त मंदिर की 18 पवित्र सीढ़ियों (पदिनेट्टाम्पडी) पर चढ़ने के अधिकारी होते हैं, जिन्होंने पूरे 41 दिनों का कठिन व्रत रखा हो और जिनके सिर पर इरुमुडी हो।
 

मुख्य मण्डला पूजा का विशेष महत्व

27 दिसंबर 2026 को मुख्य मण्डला पूजा के दिन भगवान अय्यप्पा का विशेष अभिषेक किया जाता है। इस दिन मंदिर में भगवान को 'थंका अंकी' (सोने का पवित्र आभूषण व कवच) पहनाया जाता है, जिसे अरनमुला श्री पार्थसारथी मंदिर से एक भव्य शोभायात्रा के रूप में सबरीमाला लाया जाता है। इस दिव्य श्रृंगार के दर्शन के साथ ही 41 दिनों के मण्डलाकाल का समापन होता है।
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